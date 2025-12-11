「AI老中醫」爆紅？能「望聞問切」還能測出陰虛、痰濕等九種體質

近年來，MBTI人格測試在網絡上爆火。簡單的人格分類，成了內地年輕群體裏流行的社交符號。身體也有自己專屬的「MBTI」。近日，中醫九種體質測試這項源自本土的健康評估體系，被不少內地民眾當作「健康解碼工具」。



填寫一套問卷，對近一年的身體狀況進行評分，即可獲知自己屬於何種體質，其類型包括「平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、血瘀質、氣鬱質、特稟質九種。 」



貴陽萬象城內，民眾可體驗AI智能把脈儀，瞭解自己的身體狀況。（中新社）

20歲的山東女生紀雨欣做測試的初衷是「想印證自己有病」：「我覺得自己經常情緒低落、精神不振，所以想通過這個測試來告訴自己，我確實是氣鬱的類型，不需要因此責怪自己。」

在成都上學的21歲女生翟銳則在中醫九種體質測試中收獲認同感：「看到很多和我相同體質的人在網上分享類似困擾，我突然有種鬆了口氣的感覺。原來不是我一個人這樣，這讓我感覺自己被理解了。」

事實上，中醫九種體質測試並非新生事物，而是來源於2009年中華中醫藥學會發佈的《中醫體質分類與判定》標準。這一標準是由中醫體質學創始人、中國工程院院士王琦教授團隊歷經數十年研究，基於內地9省市21948例流行病學調查數據，最終制定的科學辨識體系。

「原來愛喝冷飲也和體質相關。」在北京工作的吳傑（化名）經朋友推薦，興衝衝做了次測試，被劃分為「陰虛質」。他平時易覺燥熱，失眠多夢，對冷飲情有獨鍾，也正符合「陰虛質」的症狀。

吳傑說：「被身體的小問題困擾了很久，原來都有跡可尋。接下來打算從飲食著手調理身體，工作之余去看看中醫。」

體質測試的流行，折射出內地民眾健康觀念的轉變。數據顯示，內地居民健康素養水平從2020年的23.15%持續提升至2024年的31.87%。

瞭解自己的體質類型，就如同獲得了一份個人健康的「說明書」。王琦院士曾說，當知道自己是什麼體質類型的時候，就會知道應該有怎樣的飲食、運動行為，這種分類方式讓中醫「治未病」理念變得可操作。

借助AI技術，中醫體質判斷更趨於便捷化，「AI老中醫」開始走入尋常百姓家。拍張舌頭照，秒獲身體「晴雨表」。如今，民眾躺在家中，借助北京艾臻雲科技、安徽中醫藥大學等機構推出的「雲診平台」，上傳舌面、舌下照片，便可快速獲知當前的基本健康狀態。北京艾臻雲科技的線上平台，更是包羅普通人群、女性、兒童專屬體質類型及40種慢病分型。

借助更專業的設備，AI問診的效果還會「更上一層樓」，不僅能「望聞問切」，更能私人定制。上海市中醫醫院嘉定院區，中醫四診儀可結合人工智能技術和大數據，採集面象、舌象、脈象等信息，隨後迅速生成一份全面的體質分析報告。

其報告不僅包含健康狀況、易發疾病等信息，還有一套為面診患者量身定制的個性化的養生建議，吸引不少年輕人前來體驗。如今，AI輔助體質測試不再局限於醫療場景，還滲入民眾日常生活。內地大型連鎖生鮮超市盒馬，部分門店也開始邀請「AI老中醫」入場。只需兩分鐘，健康層級、免疫力指數、臟腑健康情況，甚至連血瘀、津液虧虛、身體寒熱、經絡運行、脊柱壓力等多項中醫指標都可直接測量，並實時生成電子版報告，還會附上飲食建議和中藥方劑。

市民體驗盒馬線下門店AI智能診療儀後，生成的體質報告。（中新社）

「同行幾人都體驗了一番，覺得準確率還蠻高的。」浙江市民樊方（化名）嘗試了放置在盒馬超市的智能中醫體檢儀，儀器測出的膽部風險症狀符合他自身狀況。他說：「期待有朝一日在更多線下場景體驗到類似的技術。」

內地不少養生茶飲店鋪，購買茶飲產品和看診掛上了鈎。南京「鵲堂羽坊」、武漢「杏林問茶」、鄭州「春秋日濟」、北京「順時而飲」等養生茶飲店鋪，紛紛引入了智能診療儀器。消費者走進店鋪，找一旁的「AI老中醫」進行「望聞問切」，便可匹配一款最適合自身體質的茶飲產品。

「喝到了可口的奶茶，還順便瞭解了自己的身體狀況，真是一舉多得。」南京市民李梨（化名）在「鵲堂羽坊」店鋪內嘗試了「AI中醫」把脈、看舌苔，被診斷為血瘀質、氣郁質，「AI中醫」推薦她飲用玫瑰麗顏茶、茉莉歡愉茶。她還借此機會學習了時興的中醫九種體質分類。

長沙地鐵內也出現了「AI中醫」，能通過紅外線對面診者面部進行掃描，從而判定其屬於哪種中醫體質，並給出調理小妙方。肝郁脾虛、脾胃不和，甚至連思慮過度等問題都可被直接診斷，引得網友感嘆：這些毛病是以前在醫館看病時中醫提醒我的，這小機器人居然掃描個腦袋就看出來啦？在王琦院士看來，中醫體質測試的流行，是一個非常好的社會趨向，一種良性的引導。他表示，從健康的角度來說，這反映了年輕人對中醫的歡迎以及瞭解自身健康的迫切需求。