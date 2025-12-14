盤點10位熒幕古典美人　誰是你心中的最美貂蟬？

在華語影視的記憶長廊裏，有些令人一見難忘的古典美人。從TVB匠心獨運的電視劇《洛神》、《楊貴妃》、《封神榜》、《爭霸》，到內地鏡頭中家國天下的《昭君出塞》與《貂蟬》等，每一幀畫面都在訴說着千百種姿態的美。今天，就讓我們一起走進這場視覺的盛宴，邂逅那些讓歲月都為之失色的古典佳人。



《洛神》：蔡少芬——甄宓的才情與宿命

《洛神》不僅讓蔡少芬的演藝事業再創高峰，更成為TVB古裝劇中的里程碑之作。（官方劇照）

還記得2002年的TVB電視劇《洛神》中，蔡少芬飾演的甄宓嗎？當年由正值顏值巔峰的蔡少芬擔綱主演，她塑造的甄宓不僅容貌傾城，更兼具才情與智慧，被譽為「最美甄宓」。劇中甄宓周旋於曹操三父子之間的情感糾葛，蔡少芬以細膩演技將這位亂世佳人的堅韌與無奈刻劃得入木三分。

甄宓獲得曹操三父子的青睞，引發劇中三人爭風吃醋、明爭暗鬥，只為奪得美人心。（影片截圖）

其中，最經典莫過於「七步成詩」一幕，當曹植（馬浚偉 飾）命懸一線時，她輕紗掩面，淚中帶笑的瞬間，眼波流轉間透出這位亂世下才女的智慧與哀愁。那一刻，美不再是靜止的畫面，而是能激發詩情、改變命運的力量。蔡少芬用細膩演技，讓這個歷史上的悲劇才女，多了幾分動人的溫度。

當曹植面臨生死考驗時，甄宓以絲絹掩面，淚中帶笑的瞬間，不僅激發了曹植的創作靈感，更將那種若隱若現的淒美演繹得淋漓盡致，成為劇迷心中永恆的經典畫面。（網上圖片）

《楊貴妃》：向海嵐&文頌嫻——盛唐最美的傳奇

《楊貴妃》曾經轟動一時，此劇集合了各方美女，除了主角向海嵐，還有香港小姐郭少芸、袁彩雲，以及華裔小姐吳美珩等。當年此劇更創下36.2點的高收視率，在同期播出的電視劇中收視第一。（官方劇照）

2000年，向海嵐在TVB電視劇《楊貴妃》中翩躚起舞的身影，除了讓唐玄宗（江華 飾）一見傾心，至今仍是無數觀眾心中的盛唐記憶。她的演繹讓楊玉環不再只是史書上的一個名字，能讓觀眾們了解她的傳奇一生。

向海嵐飾演迷倒唐玄宗的絕色美人楊貴妃，演技精湛而大受好評。當年她為了演活楊貴妃一角而增肥，雖曾出現對其造型的負面評論，其實細看之下，向海嵐眉頭間依然風情萬種。（官方劇照）

2018年她為國內的旅遊活動宣傳再次穿起古裝扮演楊貴妃，當年40多歲的她依然風韻猶存。（向海嵐微博）

向海嵐成功塑造楊玉環既單純善良又命運多舛的角色形象。這部劇作細緻描繪了楊貴妃從單純少女到深宮寵妃的轉變過程，向海嵐用層次分明的表演，將楊貴妃的痴情與無奈詮釋得絲絲入扣。

由文頌嫻、陳浩民等主演的《天子尋龍》，講述碧瑤仙子下凡尋找真龍天子期間，與高二（後為李隆基）在長久相處中產生情緣。（官方劇照）

文頌嫻的碧瑤仙子造型清純可愛，後來她轉世為楊玉環，與李隆基再續前緣，其貴妃造型盡顯氣質。（官方劇照）

特別值得一提的是2003年電視劇《天子尋龍》中，文頌嫻版的楊玉環為這個角色添上一抹仙氣。這是講述碧瑤仙子轉世成少女楊玉環（文頌嫻 飾）與李隆基（陳浩民 飾）再續前緣的故事。雖然楊玉環的戲份不多，卻為整部劇增添了幾分傳奇色彩。兩個版本的楊玉環一樣動人，共同詮釋了何謂「回眸一笑百媚生」。

《封神榜》：溫碧霞——最美妲己的蛻變

封神榜有不少翻拍作品，但對70、80後來說，2001年版的《封神榜》可謂幕幕經典，當中溫碧霞版本的絕世美色蘇妲己（溫碧霞 飾）被稱為史上最嫵媚、最難以超越的角色，每次出場都令人目不轉睛。（官方劇照）

2001年TVB電視劇《封神榜》中，溫碧霞塑造的妲己已成為難以超越的經典。從天真少女到禍國妖姬的轉變，溫碧霞以收放自如的演技，將角色黑化的心路歷程演繹得令人信服。特別是詮釋妲己因愛生恨，設計陷害伯邑考，讓紂王將其剁成肉醬並製成12粒肉丸的情節，更是將角色的複雜心理展現得淋漓盡致。

溫碧霞版的妲己之所以成為經典，在於她不僅演出了妲己的「妖」，更演活了她的「悲」。她集清純和妖冶於一身，演活了被九尾狐上身妖嬈惑王的妲己，所以被網民封為「最美妲己」。（官方劇照）

溫碧霞時而純真無邪，時而妖艷狠毒的反差表演，不僅賦予了這個傳統反派角色新的生命力，更讓觀眾對這個悲劇人物產生了複雜的情感共鳴。

《爭霸》：郭羨妮——西施的素雅之美

《爭霸》由馬德鐘、劉松仁、陳坤及郭羨妮等人主演，由郭羨妮飾演的西施作為越國獻給吳王夫差（馬德鍾 飾）的美人，周旋於夫差與越國士大夫范蠡（陳坤 飾）兩個男人之間，內心充滿矛盾與掙扎。（官方劇照）

誰說絕代佳人一定要濃妝豔抹？2006年的電視劇《爭霸》中，郭羨妮飾演的西施，僅憑一身素衣、一抹淺笑便征服了觀眾，打破了傳統美人形象的桎梏。其中一幕，郭羨妮在大宅中輕揮衣袖起舞的畫面，優雅婉約加上微微一笑，將西施的輕柔一面表演得淋漓盡致，完美展現出所謂的「清水出芙蓉」。

郭羨妮用細膩的眼神戲和肢體語言，將西施的隱忍、智慧與無奈刻劃入微。 （官方劇照）

這個版本的西施不再是傳統意義上的紅顏禍水，而是一個在時代洪流中堅持自我、心懷家國的堅強女性。郭羨妮的演繹讓這個歷史人物煥發出新的光彩，展現出古代女性在亂世中的擔當與智慧。

《昭君出塞》：李彩樺——大漠紅妝別樣美

李彩樺端莊大氣的扮相和沉穩內斂的演技，成功塑造了一個心懷天下、勇於擔當的王昭君形象。（官方劇照）

2006年央視製作的《昭君出塞》，由李彩樺飾演王昭君（圖左）。這部作品著重展現昭君出塞這段歷史背後的民族大義與個人情感的抉擇。（官方劇照）

2006年央視製作的電視劇《昭君出塞》，由李彩樺飾演王昭君。這部作品著重展現昭君出塞這段歷史背後的民族大義與個人情感的抉擇。李彩樺端莊大氣的扮相和沉穩內斂的演技，成功塑造了一個心懷天下、勇於擔當的王昭君形象。

貂蟬群像：誰是你心中的三國第一美人？

2002年的內地電視劇《貂蟬》，由張敏飾演的貂蟬可謂經典，她以出眾的容貌和氣質，完美展現出這位三國第一美女的風采。

2012年的電影《銅雀台》中，劉亦菲一人分飾貂蟬及其女兒靈雎兩個角色，以清冷脫俗的氣質演繹了另一個版本的貂蟬，她將這個亂世佳人的堅韌與智慧表現得別具特色。

張敏飾演的貂蟬是經典形象。（官方劇照）

劉亦菲飾演的貂蟬兼具堅韌與智慧。（官方劇照）

韓雪在《曹操》飾演的貂蟬內心強大，被塑造為女間諜的形象。（官方劇照）

古力娜扎在《武神趙子龍》飾演的貂蟬展現異域風情美感。（官方劇照）

2015年的電視劇《曹操》中，由韓雪飾演的貂蟬，外表溫婉雅麗中散發着一股古典詩書氣息。内心强大又很有智慧的她，為了報答義父王允的養育之恩，甘願獻身完成連環計，成功離間董卓和呂布，此版本的貂蟬被塑造成一位「美麗的女間諜」。

2016年的電視劇《武神趙子龍》中，古力娜扎版的貂蟬則展現了異域風情的美感。她所飾演的貂蟬能歌善舞，色技俱佳，憑藉自己的美貌智慧在諸侯爭霸的戰亂年代揚名天下，是一名為報父恩的犧牲者。

這些螢幕上的古典美人，之所以能經年不忘，不僅僅因為演員的顏值，更因為她們用演技為這些歷史人物注入了靈魂。她們或才情橫溢，或堅毅勇敢，或為愛痴狂，每個形象都在告訴我們：美，從來不止一種模樣。那麼，在你心中，誰才是那個驚艷了時光的古典女神呢？

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

