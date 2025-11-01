時裝古裝　長短皆可　「中國風」為何能出海？

網文、網遊、網劇，被視為當代中國的「文化新三樣」。上一篇講完網遊，國產電子遊戲成為中國文化輸出新領域，諸如《黑神話：悟空》《原神》等優秀出色的作品，受到全世界的歡迎及認可。

本篇為大家介紹另一個「文化新三樣」，了解國產網劇是如何出海，推動「中國風」成為一種全球文化現象。



「文化新三樣」崛起 國產網劇打破海外壟斷

包餃子、耍太極、學漢語，曾被視為中國文化對外傳播的「老三樣」。隨着互聯網興起，網文、網遊、網劇組成了「文化新三樣」，更多是面向年輕人，「新三樣」互動性更強，加上喜聞樂見的表達方式，全面提升中國文化在海外的話題性和熱度。

近年來，內容、種類愈趨多樣化及精品化的國產網劇，屢屢成功出海，甚至做到海內外同步播放。例如在2024年5月推出的國產懸疑犯罪網劇《新生》，2024年5月6日在國內平台首播後，翌日即在國際串流平台Netflix上跟播，並數天後登頂排行榜，擊敗「霸榜」多日的韓劇《淚之女王》。《慶餘年》第二季在2024年，更成為迪士尼旗下串流平台Disney+有史以來，播出熱度最高的國產劇集。

《慶餘年》在第一季時就已經「出海」成功，在全球五大洲共27個國家及地區播放。到了第二季，更是成功登上國際主流串流平台，全球同步發行。（視覺中國/當代中國授權）

在2023年，一款名為ReelShort的手機App在美國獲得逾千萬次下載量，多次成為娛樂類排行榜第一位，一度贏過TikTok。這款對於大家來說可能相當陌生的手機App，其實是用來觀看微短劇，由一間中國公司在當地推出，專門針對海外微短劇市場。

從《我的阿勒泰》、《隱秘的角落》、《漫長的季節》等寫實類劇集走紅，再到《慶餘年》、《長月燼明》、《與鳳行》等古裝劇海外熱播，再加上近期的「微短劇」熱潮，國產網劇不論在質量，又或更新速度、題材種類，似乎已可與美劇、韓劇、日漫的紅遍全球的程度相提並論。

國產網劇「出海」重要秘訣：本地化

一直以來，國產劇集都有不斷尋找機會在海外播放，但大多成效事倍功半。有學者指出，文化出海往往是「官方熱，民間冷」的尷尬局面，國產劇集要國際傳播，是需要遵循市場規則和商業邏輯。

學者認為，網劇的成功因素之一，是思路有所改變，以民營企業為主，最終出路仍會是融入國家大戰略，但就淡化所有制、主旋律的色彩。

國產微短劇近年在歐美大受歡迎。（視覺中國/當代中國授權）

大受歡迎的ReelShort在運營初期，只是直接把國內的微短劇翻譯後推出，市場反響平平。但它之後改變策略，從輸出內容轉為輸出標準、理念，演員、場景、劇本都是就地取材，不斷貼近海外用戶內容偏好。

此舉令ReelShort的產品從此大受歡迎，全球每日活躍用戶達1,000萬人次。

現時ReelShort上的微短劇，與國內的形式大致相同，時長約為1分鐘左右，題材多是浪漫、偶像或懸疑，一部分內容來自直接翻譯，另一部分則是「本土化」，起用大量歐美演員。

網劇潛移默化介紹中國 助推「中國風」文化熱潮

國產網劇的出口額不斷增加，成為「文化新三樣」之一，推動中國文化走向全世界。（視覺中國/當代中國授權）

有研究報告指出，各類國產劇集的出口額連年穩步增長，已佔國產節目出口總額超過6成。當前亞洲仍為主要出口區域，但其他市場也在逐步拓展。

報告亦提到，長短影片平台的互補互促，正共同塑造網絡製播生態，是海外觀眾「追劇」的主要渠道。

國產網劇正融入海外觀眾的日常生活，這種新的文化傳播方式，令他們不僅藉此看到來自中國的優秀作品，也潛移默化地感受當中的精神和文化，以及背後的精良製作及創新。

