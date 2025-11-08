中國近代工業的搖籃　河北唐山與《唐山大兄》有關嗎？

李小龍的《唐山大兄》是功夫片的經典，但有人看電影後有疑問，唐山不就是地處河北省、曾發生驚天大地震的城市嗎？電影中的「大兄」和這座城市有甚麼關係？



「中國近代工業的搖籃」

開平煤礦的創立是洋務運動的一部分，旨在解決當時軍事工業對煤鐵的大量需求，並減少對進口煤的依賴。（網上圖片）

先從河北的唐山市說起。她在河北省東部，南臨渤海，西距首都150多公里。唐山市歷史不長，其開埠源於百多年前晚清的一次重要改革——洋務運動（又稱自強運動）。

在洋務運動進行期間的1870年代，傳奇民族實業家唐廷樞受直隸總督李鴻章委派，到直隸灤州開平鎮勘探和開辦新式煤礦，即中國近代史上赫赫有名的開平煤礦，它是中國第一座現代煤礦。

隨着開平煤礦建設和投產，附近人口增加，逐漸形成了聚落，其他工業和商業得以迅速發展，這便是近代唐山市的發源。唐山還被公認為是「中國近代工業的搖籃」。

原屬灤州開平鎮的地方，後來為何有了唐山的新名稱，主流說法是因為煤礦附近一個座叫「唐山」的小山。小山現已改稱大城山，就在唐山市中心。

1976年地震 24萬人罹難

唐山現在有700多萬人口，是中國北方重要工業基地和港口。小圖為1976年唐山大地震的救災情況。（網上圖片）

說唐山開埠，還必須提到為運煤而建的唐胥（唐山-胥各莊）鐵路。它於1881年通車的鐵路，雖然僅短短9公里多，卻是中國第一條自建鐵路，也是中國鐵路的起點。

經過百年發展，上世紀70年代的唐山已是一座市區人口近120萬的大城市、北方舉足輕重的工業重鎮。未料1976年7月28日的一場7.8級地震，卻瞬間把整座城市夷為平地，並釀成當地和周邊地區24萬多人罹難，災情震驚世界。

當然，半世紀過去，唐山早已經從廢墟中重新崛起。如今唐山有700多萬人口，是實力雄厚的工業城市，煤炭、鋼鐵等行業尤為發達，其GDP甚至超過省會石家莊，在河北省排名第一，是「首都經濟圈」重要城市。

說了一段河北唐山市的地理歷史，到底她和《唐山大兄》裏的唐山有關嗎？答案是沒有，此唐山非彼唐山。

唐山為何指家鄉和祖國？

唐人街的「唐」和家鄉唐山的「唐」的概念類似。圖為英國倫敦華埠，更多人稱之為唐人街。（視覺中國/當代中國授權）

1971年上映的《唐山大兄》是李小龍從美國回港發展後的第一齣電影。它的故事並不複雜，說李小龍飾的鄭潮安從唐山到泰國謀生，他目睹華工遭受欺凌，忍無可忍下出手對付惡勢力，為大家取回公道，並因此被尊稱為「唐山大兄」。

說此唐山非彼唐山，那麼，鄭潮安來自的「唐山」又是甚麼地方？其實這個唐山不特指某省或某市某縣，它指的是家鄉、祖國。

一千多年前的唐代，中國國力強盛，對外交往頻繁，於是「唐」成為海外對中國稱呼，後來海外華僑亦以「唐人」自稱。由此衍生而來，唐人說的話是「唐話」，唐人聚居的地方是「唐人街」，他們的家鄉或祖國就是「唐山」，《唐山大兄》的唐山便是這個概念。

「唐」的意思弄明白了，那「山」又作何解呢？有人說是華僑從海中遠眺家鄉陸地時，陸地就一座像山；有報道稱南洋各地多海島，被華僑視為「海國」，中國則有廣袤大陸，故被視為「山國」，「唐」加「山」便是唐山了；另有意見認它源自「漢唐江山」一詞。

「大兄」來自甚麼地方？

《唐山大兄》是李小龍的經典作品，但不少人沒弄清唐山是甚麼意思。圖為《唐山大兄》其中一個畫面。（網上圖片）

無論如何，家鄉、祖國概念的唐山，起碼200多年前已見諸文獻，比開埠百多年的河北唐山歷史更久。

有一點要注意，自明、清至近代，到海外謀生的中國人以粵（廣東）、閩（福建）兩省為多，習慣用「唐山」來稱呼家鄉或祖國的亦以多為該兩省居民和華僑。另外，早年到台灣島開墾的粵、閩人士，亦會把大陸稱為「唐山」。相比之下，內陸和北方地區民眾較少接這概念，他們知道的或只有河北唐山，所以對《唐山大兄》的「唐山」更感疑惑，網上不難找到網民的相關提問。

不過，隨着社會發展和語言環境變化，現在新一代華人華僑，以及粵、閩港澳地區的年輕一代，亦較少接觸到「唐山」一詞了，亦未必了解。

另外，剛才說《唐山大兄》和唐山市沒有關係，有人會說，難道片中的「大兄」就不可能來自河北唐山嗎？電影中沒明言「大兄」來自甚麼地方，惟根據故事發生在泰國，泰國華僑以祖籍潮汕為多，而片主角名叫鄭潮安，潮安正是潮汕地區的地名。根據種種線索，很多人會猜「大兄」的角色是潮汕人。

河北唐山和香港很有淵源

唐廷樞在香港接受西式教育，又曾加入港英政府工作。（網上圖片）

另外，有報道曾提到鄭潮安的角色有原型人物，就是清末從潮州到泰國的華僑商人鄭義豐。鄭義豐的經歷很傳奇，還有「賭神」之稱，大家在網上能找到很多資料。

最後一提，雖然《唐山大兄》和河北唐山沒關，但兩者的歷史軌迹卻有一個交匯點——香港。《唐山大兄》是港產片，當然與香港有關，河北的唐山和香港也有淵源？

剛才提到唐山市因開平煤礦而興，而開辦開平煤礦的人是唐廷樞，原來這位洋務運動代表人物，是在香港接受教育、從香港走上國家舞台的。

唐廷樞1832年生於廣東香山唐家村（現珠海市唐家灣），自小隨父親到香港，10歲入讀馬禮遜學校（在灣仔摩利臣山道附近），畢業後還在拍賣行工作，又加入港英政府做翻譯，直至27歲時才北上發展，在上海輪輪招商局等機構擔任要職，還創辦了40多家企業，是中國近代工業化先驅。

