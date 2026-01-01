廈門古厝追飛機火熱　七旬老伯精準預報有何奧秘？

「在閩南古厝里近距離感受飛機從頭頂飛過，非常震撼！」首次到廈門旅遊的柳詩琦（化名）興奮地說。



近年，不少遊客赴廈門旅遊，多了一個新行程——去清水宮拍飛機。這座始建於清朝乾隆年間的閩南傳統廟宇，位於湖里區殿前三路，因毗鄰廈門高崎國際機場，被稱作「廈門離飛機最近的廟宇」，成為攝影發燒友和觀光客們的熱門打卡地標。



12月14日，圖為「飛機預報員」陳西良。 （中新社）

距離清水宮不到5公里的朝天宮，同樣是「追機」愛好者的私藏寶地。不少內地網友更是隨「機」而動，總結出「早上朝天宮，下午清水宮」的心得。其中，既有人循著社交媒體攻略實地探訪，為記錄「人機同框」的珍貴瞬間；也有人專程奔赴，為聆聽一位「飛機預報員」的現場廣播。

「兩分鐘，兩分鐘啊，廈門航空！」隨著2月14日，图为游客们在厦门清水宫拍飞机。 李嘉薇 摄阿伯一聲渾厚有力的播報，清水宮前的空地上，數十名原本四處分散、閒談的人們瞬間進入預備狀態，齊刷刷舉起手中的攝影器材。不到片刻，一架飛機便從廟宇上空呼嘯而過，轟鳴聲中伴隨陣陣歡呼與快門聲。

這位被稱為「飛機預報員」的阿伯，是廈門湖里區殿前社區的居民陳西良。今年71歲的他，在清水宮擔任義工近二十年。每天清早四五點，他便到清水宮開始一天的工作：打掃庭院、擦拭桌椅，直至夜裡九點多，才結束忙碌。

清水宮的爆紅，始於2018年。據陳西良回憶，前一年，金磚國家領導人第九次會晤在廈門舉辦時，曾有專業攝影師赴清水宮成功捕捉到外國元首專機的畫面。後來，清水宮拍飛機的消息便傳開了，這座廟宇隨之名聲大噪。

「講句實在話，我剛開始播報（航班信息）時，是很累的。」陳西良說，最初主要憑借經驗和感覺，不僅要看天，還要聽聲。後來，機場工作人員得知這一情況，便為他的手機安裝了記錄航班信息的軟件。自從有現代科技的加入，陳西良的播報工作更加得心應手。現在他不僅能準確預報航班時間，他還能具體報出飛機型號、航司等。

陳西良告訴筆者，平日約有550多架次飛機經過清水宮上空，節假日時更可能增加至600多架。每架飛機經過時，他都會播報。他還和社區的居民自發為遊客提供椅凳、茶水等，只為讓來自世界各地的遊客更舒適地等待稍縱即逝的瞬間。

「現在不僅內地遊客來，還有東南亞華人華僑返鄉祭祖，也會順道來這裡。」這樣的例子不在少數，最讓陳西良難忘的，是去年幫助一位拍飛機的馬來西亞華僑尋根。那位華僑在清水宮拍飛機時，陳西良便與其閒談，並在無意間談及華僑祖籍。陳西良翻閱族譜後，確認對方祖上正是殿前村人。談及感受，陳西良說：「這是我們應該做的。」

12月14日，圖為遊客們在廈門清水宮拍飛機。 （中新社）

拍飛機是技術活，因為飛機經過廟宇上空僅有幾秒，錯過便只能等下一趟。如今，陳西良也時常兼任「攝影指導」，幫遊客調整拍攝角度，拍出滿意的照片。不少遊客看到他拍的照片，肯定地說：「阿伯是專業的！」

陳西良還曾幫助過一個「特殊」的旅行團。團里的遊客多是聽障人士，因為聽不到播報，他們拍了很久也沒有拍到。陳西良見狀後，心急之余，趕忙找到領隊，通過手勢提示大家，最終成功幫大家捕捉到畫面。看到「大家拍到飛機後，跳起來都很高興」，他也很欣慰。

廈門是內地少數將機場建在市中心的城市，不過這一情況即將改變。位於翔安區大嶝街道大嶝島東南端的翔安國際機場，目前正在建設中。這座機場總體規劃面積超過20.16平方公里，佔地面積約相當於11個鼓浪嶼，是中國「十四五」期間在建的最大智能綠色機場，將於2026年投入使用。

隨著新機場啓用，現有的高崎國際機場將進入搬遷倒計時。許多遊客擔心，未來再難有機會在清水宮拍到飛機掠過古厝的奇景。對此，廈門市自然資源和規劃局官方在回復網上咨詢時表示，由於航空空域的限制，隨著翔安新機場建成，高崎機場將搬遷，不過搬遷工作需要一定時間。

「明年年底前，這裡肯定還能拍到飛機的。」陳西良淡定地說。對於未來遊客可能變少，他似乎並不擔心，並表示，遊客變多或者變少，都是「自然現象」，順其自然就好。不過他透露，翔安機場附近的村莊聯絡他，邀請他幫忙指導如何播報飛機。他笑稱，幫忙肯定會的，自己能做的事情就是為大家提供方便，只要有飛機經過，他就會繼續播報。