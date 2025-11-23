廈門男泳池溺亡　沉水底30分鐘方獲撈起　家屬質疑救生員延遲施救

廈門一名男子在室內游泳池溺水身亡，沉於水底30分鐘後才被救生員撈起。家屬表示，2名救生員先後在池邊駐足觀看，卻無動於衷，質疑救生員延遲施救導致悲劇發生。



《極目新聞》報道，事發於廈門一間溫泉度假村內的泳池。11月21日，死者岳母柳女士（化姓）稱，女婿今年35歲，是羽毛球二級運動員，喜歡穿腳蹼游泳。11月17日，女婿到該游泳池游泳，後來家屬接到來電得悉女婿出事，但她們趕到時女婿已沒有呼吸；送院後，醫院宣告其搶救後不治，死因為溺水身亡。家屬隨後報警，從現場調取閉路電視紀錄。

兩名救生員在觀察水中男子。（極目新聞）

柳女士稱，事發於上午10時許，當時其女婿雙腳穿著腳蹼從泳池另一端往回游，但到終點後人沒有浮起，一直沉在水中。現場有3名救生員，其中一人站在女婿沉水處附近觀望，另一人走過來看一眼後走開，最後有救生員察覺不妥，拿長桿撈起女婿。事發後，3名救生員都不願開口，泳池方面也沒有給說法。

一名救生員低頭看水中情況。（極目新聞）

閉路電視畫面顯示，出事的室內泳池有4條泳道，死者是在最右邊的泳道出事。事發時，泳池僅有幾個人游泳，一名救生員站在死者沉水的位置前，不時低頭看水中，但沒有施救。

約5分鐘後，又有一名救生員上前，但觀察一下後便走開。直到第3名救生員過來才發現出事。此時，3人才用長桿將死者撈上岸。從死者游到終點沉水，到被撈出水面，整個過程持續近30分鐘。

救生員用長桿撈人。（極目新聞）

家屬稱，該游泳池出事後次日仍在營業，11月20日已停業。《新京報》報道，廈門同安區汀溪鎮政府工作人員表示，多部門已介入處置，文旅部門介入調查。廈門市同安區文化和旅遊局工作人員稱，涉事溫泉度假村目前處於暫停營業狀態。