8旬阿婆熟用高科技　無人機種田、直播賣米　她怎成為｢新農人｣？

你聽過新農人嗎？他們不是傳統的農民，而是善用高端科技、推動農村現代化的新型職業農民。安徽老梅村的白髮老人戴淑英，能操作無人機做農務，亦會直播帶貨推銷，成為村中著名的「80歲後」新農人。



孫兒教授操作無人機 戴淑英大讚省時省力

在安徽省桐城市新渡鎮老梅村，一架農業用的植保無人機低飛到一片麥田施肥，站在田邊拿着遙控器的，是82歲的戴淑英。她的孫兒王甜甜就在旁邊指導她。

每次戴淑英操作無人機前，孫兒王甜甜早已設定好程序，準備好用料，並規劃飛行路線，因此戴淑英滑動遙控器的熒幕按鈕，就能啟動無人機按照設定的飛行程序操作，絕對無難度。不過，基於安全考慮，孫兒或其他家人都會陪伴在她身旁。

戴淑英雖年過八旬，但仍保持着學習新事物的熱情，常跟着年輕一輩學習新科技、新技後，成為「80歲後」新農人。（網上圖片）

戴淑英在孫兒王甜甜指導下，操作植保無人機。（網上圖片）

戴淑英操作植保無人機，表現駕輕就熟。（網上圖片）

戴淑英身體硬朗，植保無人機約30斤重的電池，她也能獨自拿起來更換。（網上圖片）

生於1943年的戴淑英，年輕時曾做過記帳員，是鄉村少有的文化人，能寫能算又識字。

她有五名子女，三個在城鎮工作生活，而她就與長子及孫子一起住在村中。40歲的孫兒王甜甜，在村裏承包了600多畝田，兩祖孫就經常相伴地在田中工作。

以往大家對農民的刻板印象或許是「面朝黃土背朝天」，工作非常辛勞，但現在新一代人做農業，都懂得借助大量高端科技，如無人機、大型收割機等做農務。戴淑英自覺有一身力氣，在幫忙孫兒做農務時，看到田裏愈來愈多的智慧農機，更從孫兒口中得知，「原本一個人幹一天只能給10幾畝地打藥，用無人機一天就能把600畝都做完，省時省力又省心！」

戴淑英既感到新奇，也不禁被無人機新科技所吸引，就主動要求孫兒教她操作無人機的技巧，並學習各種新農機、新技術。

慢慢地，她也能幫忙搬運無人機、裝電池、展開機翼、灌肥料等等。每當她操作植保無人機起飛，準確無誤地完成設定的工作程序後，她既讚歎現代科技的發達，也產生了很大的成就感。

戴淑英拍短片直播帶貨 愛新事物人不會老

數年間，戴淑英家裏添置了6台農機，有挖土機、鏟車、農用拖拉機、收割機，以及植保無人機，種田實現了全程機械化。不過，戴淑英好學的步伐並沒有停下來，她想不斷學習新事物，並直言要做一個「很潮」的農村老太太。

這個「很潮」包括拍短片和直播帶貨。很快，戴淑英學會了拍攝短視頻，內容有她操作無人機的情況，也有她和孫兒的有趣互動，吸引不少粉絲關注。

為了推廣家鄉的米，王甜甜和戴淑英兩祖孫不時直播帶貨。（網上圖片）

在直播帶貨期間，王甜甜和戴淑英兩祖孫都很關注網友的評論。（網上圖片）

好學不倦的戴淑英，不時跟孫兒王甜甜一起拍攝短視頻，所有年輕人會的東西她都想學，想成為一位「很潮」的農村老太太。（網上圖片）

直播興起之後，王甜甜和戴淑英兩祖孫透過直播宣傳自家品牌，將自己種植、生產的米、油等農產品，推廣到各個省市，為家裏帶來了新的收入渠道。

喜歡鑽研新事物的戴淑英，愛「新」就不覺人會老，她說：「現在生活多好，真好。活到80多歲，可以這麼見世面，最開心。」又笑言，孩子在身邊，種田也很快樂，收入也比原本增多了。

這位好學不倦的新農人，正可謂是中國的老智慧和新科技結合的最佳「代言人」。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

