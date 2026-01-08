成龍《人民日報》撰文　回憶童年與母親舊事　呼籲關注阿茲海默症

1月8日 ，官媒《人民日報》副刊版刊發國際功夫巨星成龍的署名文章《<過家家>：致我的母親（創作談）》。在宣傳正在熱映的最新電影《過家家》的同時，亦呼籲大眾關注阿茲海默症。



電影《過家家》由成龍和內地演員彭昱暢、張佳寧領銜主演，已於1月1日上映，影片講述了一群陌生人因一場意外「認親」組成了「非血緣家庭」的故事。

在本片中，成龍一改功夫影星形象，首次挑戰阿茲海默症角色，在片中飾演任繼青。對此，成龍在文章中寫道，一直想嘗試「完全不打」的角色，但要塑造好這樣的人物形象非常難，最終決定出演，是希望通過這樣一種方式，與記憶中的母親再次貼近。他希望通過飾演阿茲海默症患者，呼籲大家關注這種疾病，認識它，了解它。當身邊出現這樣的患者時，大家能夠用更妥善的方式照顧他們，與他們相處，讓他們更有質量地度過每一天。

成龍《人民日報》撰文全文▼

小時候，我是個非常調皮的小孩。關於童年，我總能想起一些畫面：比如我坐在澡盆里玩水，媽媽在旁邊幫人家熨燙衣服；比如在很晚的夜里，我趴在媽媽背上搖搖晃晃的，她唱歌給我聽。長大後，媽媽告訴我，只有被放在澡盆里，我才會專心玩水，她才能抓緊時間完成工作；如果夜里不背著我在外面散步，我的哭聲就會吵得樓上的雇主一家睡不著覺……簡簡單單幾句話，是身為媽媽的辛苦和對孩子的愛。

我成名以後，媽媽依然在做幫傭。她的生活依舊儉樸，我看她的包包用破了，悄悄給她扔掉，買了新包給她，她自己又從垃圾桶里把舊包撿回來，說還能繼續用。我給她的錢，她全都原封不動收起來，還是用自己的工錢和小費生活。她跟我說：「兒子，我不需要你的錢呀，我的錢夠用。」有很多次，我跟她說，現在我有條件了，你和爸爸都可以不用那麽辛苦地工作了，不如早點退休，享受生活。她從來都不答應，還是一如既往地認真上班，只是在我住過的房間的墻壁上、空床上、地面上都貼滿我的電影海報。

劇組曾找成龍飾演段小樓一角。（《過家家》微博圖片）

媽媽過了退休年齡，還在繼續做事。雇主擔心她年事已高，每天還要上下幾層樓梯不安全，建議她退休，安度晚年。對此，我當然支持。然而，媽媽離開工作崗位不久，腿就出了問題，後來逐漸需要依靠輪椅，人也愈來愈郁郁寡歡。那時候，我還沒有聽過「阿爾茨海默病」這個名字，只知道自從回到家中，媽媽的身體就每況愈下。慢慢的，她忘記了很多事，忘記了很多人，直到忘記我……

後來的很多時候，我都會忍不住想：如果當時媽媽沒有退休，繼續工作，繼續有的忙，是否身體就不會出問題？但是這種沒有答案的遺憾，再也找不到機會彌補了。

遇到《過家家》這部戲的劇本，我猶豫過要不要接。作為演員，我一直想嘗試這種「完全不打」的角色，但是想要塑造好任繼青這個人物形象，非常難。更何況，我必須調動自己不願面對的那些傷心回憶。最後我決定接下這個角色，是希望通過這樣一種方式，跟記憶中的母親再次貼近。

在《過家家》這部電影中，任繼青是一位對兒子抱有很深愧疚的父親。長期獨居的他患病之後，身邊陰差陽錯地聚集起了一群人，有「兒子」「兒媳」「親家」等等，一群陌生人組成了一個新的家庭。伴隨任繼青的病情發展得愈來愈重，這些家庭成員陪伴了他，也治愈了自己。拍攝電影的過程中，我跟李太言導演、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍、李萍老師、牛犇老師等演員合作得很愉快，感謝劇組所有工作人員齊心協力完成了這部戲。

為了準備這個角色，我到照護阿爾茨海默病患者的養老院體驗生活。到了那里才知道，這個病的可怕之處是它幾乎沒有任何規律可言，每個患者都有各自不同的癥狀，每一種癥狀背後，都是這個人經歷過的漫長人生。他自己故事中的歡樂、痛苦、遺憾、執著，最終都會化成一片片掉落的記憶拼圖，直到一切完全空白……

成龍在新片《過家家》中飾演阿茲海默症患者。

當今的醫學與科技已經如此發達，我們依然沒能攻克這一疾病。我希望通過飾演任繼青這樣一位阿爾茨海默病患者，呼籲大家關注這種疾病，認識它，了解它。當身邊出現這樣的患者時，大家能夠用更妥善的方式照顧他們，與他們相處，讓他們更有質量地度過每一天。我也期待著醫學家們能夠早日找到有效的治療手段，讓人類告別這種疾病。

我們已經迎來2026年，希望《過家家》這部作品，為大家送上新年祝福：祝所有人新年快樂，平安健康。請擁抱身邊的家人和朋友，及時表達心中的愛，願新的一年，我們都不留任何遺憾。