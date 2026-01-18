中國有石油嗎？　產油大國為何成第一大原油進口國？

新聞報道常提到中國是全球最大石油進口國，並由此衍生能源安全等問題，惟很多人或許沒想到，其實中國亦是全球前幾位的產油大國，更曾經是原油出口國......



中國石油：3000多年前已有記載

出磺坑油田的原油早已採盡，現在成為了當地一處景點。小圖為1920年代出磺坑開採情況。（網上圖片）

中國雖然不是最早認識和使用石油的國家，「石油史」卻也悠久，成書於3,000多年前的《易經》已有「澤中水火」（指石油溢出後在湖面燃燒）的記載。不過，那時它還不叫石油。石油一詞到1,000年前北宋的《夢溪筆談》才首次出現。

中國石油工業亦有150多年歷史。1877年（清光緒三年），台灣苗栗一處叫「出磺坑」的油井，便引進美國設備和技術人員作開採。該油井號稱是世界第二、亞洲第一口現代化開採油井。

踏入20世紀的1907年（光緒三十三年），陝西北部延長縣（現屬延安市）鑽探出中國大陸第一口工業油井，此後甘肅玉門等地又找到油礦並開採。

可是，當時中國總體石油產量仍非常有限，到了1949年，中國原油產量僅有可憐的12萬噸，大約等於現代一艘中型運油輪的裝載量。正因如此，中國的所需一直靠進口。

發現大慶油田至關重要

大慶油田開發至今已60多年。圖為冬天的大慶油田。（網上圖片）

事實上，西方學者曾認為中國是「貧油國」，即使有能夠開採的油田，也只屬「小打小鬧」。

新中國成立後，當局全力尋找石油資源，在地質學家和勘探人員努力下，陸續發現新油田，中國才摘下「貧油國」的帽子。

其中的關鍵節點，包括1955年發現新疆克拉瑪依油田，1959年在黑龍江大慶油田鑽出原油，還有60年代建成了山東勝利油田和天津大港油田。

大慶油田對中國尤為重要。因為1959年正是新中國成立10周年的喜慶日子，所以這個油田被取名為「大慶」，而它所在的荒原，後來發展成目前的大慶市。現在的大慶市有200多萬人口，在黑龍江12個地級市中排第四。

1973年起批量出口原油

中國1973年開始出口石油，大慶油田是主要原油來源。（網上圖片）

在很長一段時間裏，大慶油田都是中國第一大陸上油田，它在上世紀60年代助力中國實現石油自給自足。從1973年開始，在大慶油田和其他油田增加供應下，中國甚至有能力向日本等國批量出口原油，換取當時極為寶貴的外匯。

1978年是中國改革開放的起點，那一年中國原油產量突破1億噸，躋身世界主要產油國行列。到了2020年，中國原油產量突破2億噸，至今大致保持在該量級。以2024年為例，官方公布的原油產量是2.13億噸。

2億多噸原油是甚麼概念？它能夠滿足好幾個中等國家所需了。該產量也足以讓中國躋身原油生產國的前列。在2024年末，很多榜單都把中國列為第五大原油生產國。

不過有一點要注意，中國原油產量與榜單前三位國家距離頗大，這三個國家2024年產量在5億多至6億多噸水平。

為何成為第一大原油進口國？

中國近年原油產量維持在2億噸以上。圖為新疆的石油工人。（Getty/當代中國授權）

排第一的是哪個國家？是中東「石油王國」沙特阿拉伯嗎？不對了，參照2024年數據，沙特只排第二，排第一的是美國，俄羅斯則排第三。

美國在20世紀曾長期引領世界石油生產，至70年代被蘇聯和沙特等國超越，但在2010年代結束前，該國又憑着頁岩油資源和開發技術，重登榜首。

說完中國原油產量，問題又來了：既然中國多年保持產油大國的地位，那為甚麼還需要進口原油，而且成為世界最大進口國？

目前中國每年進口石油逾5億噸。圖為運油輪在山東煙台卸載原油。（網上圖片）

其實這不難理解，中國既是石油生產大國，但同時又是石油消費大國，且消費量遠大於自家產量。至於中國石油消費和進口情況，例如甚麼時候再從石油出口國變成淨入口國，將另文再述。

