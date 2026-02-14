2026內地春節檔票房預測超70億　黃子華《夜王》初四上映備獲期待

2026年春節檔將於大年初一正式開啟。今年內地春節檔共定檔8部影片，總票房預計在70到80億元（人民幣，下同）區間，相較去年同期，熱度明顯回落。



2025年，《哪吒2》的橫空出世讓該年的春節檔票房史無前例到破95億元，成為中國影史上一座難以逾越的高山。



沒有了《哪吒2》這種「毀滅型」的超級IP，今年的春節檔從「一枝獨秀」變回了「百花齊放」。據《潮新聞》報道，業內對今年春節檔的整體票房走勢充滿討論，各類機構與業內人士紛紛給出預測。但從整體來看，今年春節檔票房回落體現出觀眾觀影需求日趨理性、不再盲目跟風的市場變化。



總票房預測數據。（燈塔專業版）

由《毒舌律師》原班底製作，黃子華、鄭秀文主演的粵語喜劇《夜王》將於大年初四（2月20日）上映，鎖定兩廣地區（廣東、廣西）精準投放。此前，《毒舌律師》於2023年春節在香港上映，內地上映時間則在香港上映後一個月，但仍獲得破億人民幣的佳績。

這一次，《夜王》在內地與香港基本同步上映，且保留了原汁原味的粵語笑點和港式文化，不少網友表示，兩廣終於有了自己的「春節檔」，也讓不少網民期待《夜王》能成為今年內地春節檔的票房黑馬。

《夜王》。（南方都市報）

《夜王》劇照。（南方都市報）

春節檔預售趨勢同期對比。（貓眼）

誰在領跑，誰將「偷家」？

《飛馳人生3》。（微博）

今年春節有6部影片定檔大年初一（2月17日）。《飛馳人生3》保持原來的配方，憑藉沈騰與韓寒的經典喜劇IP加持，將預售票房拉到8700餘萬，使得這部影片成為毫無懸念的領跑冠軍，被多家機構看好成為檔期冠軍，預測票房區間在25到32億元之間。

《驚蟄無聲》。（微博）

張藝謀執導的國安題材大作《驚蟄無聲》集結了易烊千璽、朱一龍雙實力主演，粉絲號召力強勁，題材新穎獨特，帶有諜戰和動作元素，對年輕群體具備較強吸引力，被認為是最有可能逆襲的選手，被預測18.45億。

《鏢人：風起大漠》。（微博）

排在第三位的是武俠巨製《鏢人：風起大漠》，該片改編自頂級國漫IP，「天下第一武指」袁和平執導，集結了李連杰、吳京、張晉、謝霆鋒等老中青三代武打明星陣容，結合國漫IP的受眾基礎與武俠題材的市場潛力，預測票房在15-20億元之間。

《熊出沒·年年有熊》。（微博）

《星河入夢》。（微博）

《熊貓計劃之部落奇遇記》。（微博）

在第二梯隊裏 ，春節檔的「常青樹」，《熊出沒·年年有熊》雖然目前預售表現靠後，但憑藉親子剛需的獨特優勢，以及IP系列化積累的穩固受眾，歷年都呈現出「預售疲軟、長線爆發」的走勢。

奇幻題材影片《星河入夢》主打年輕受眾群體，在一二線及24歲以下觀眾佔比居前。合家歡喜劇《熊貓計劃之部落奇遇記》，具備合家歡屬性，一定潛在爆發力，結合前作票房基礎與當前預售走勢，預測票房在3-5億元區間。

「錯峰選手」治癒社交疲勞

。（微博）

《重返·狼群》將於大年初三（2月19日）上映。作為春節檔史上首部重映的紀錄片。這部主打「人與自然」的影片在2026年初意外刷屏全網後，跨越9年重新登錄院線。