中國2025年度電影票房約518億　同比增長2成　國產影片票房佔8成

中國國家電影局2026年1月1日公布，2025年電影票房為518.32億元（人民幣，下同），同比增長21.95%，城市院線觀影人次為12.38億，同比增長為22.57%，國產影片票房為412.93億元，佔比為79.67%。



《哪吒之魔童鬧海》票房走勢強勁。（《哪吒之魔童鬧海》微博圖片）

《哪吒1》和《哪吒2》中的哪吒頂著一臉「煙熏妝」，表現了叛逆的性格，髮型依然是經典的雙髻造型。（官方劇照）

據統計，今年全年票房過億元影片共51部，其中國產影片33部。全年共生產故事影片511部，影片總產量為764部。全年城市院線淨增銀幕數2219塊，銀幕總數達到 93187塊。

《央視新聞》報道，據測算，2025年電影全產業鏈的產值預計突破8000億元，電影帶動關聯消費、促進經濟增長作用明顯。

中國電影市場還為全球好電影提供了堅實的票房支撐，《瘋狂動物城2》（《優獸大都會2》）等進口大片在中國票房表現遠超北美本土和其他地區。

《優獸大都會》現已上線。（品牌提供）

有博主預測《優獸大都會2》有望衝擊40億元人民幣票房，成為中國內地首部非超級英雄類破40億進口片。（微博＠迪士尼电影）

《哪吒之魔童鬧海》也成為全球動畫影史票房冠軍，《南京照相館》《唐探1900》等影片在多個國家和地區上映。

南京照相館海報。（央視新聞）