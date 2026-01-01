中國2025年度電影票房約518億 同比增長2成 國產影片票房佔8成
撰文：盛昀
出版：更新：
中國國家電影局2026年1月1日公布，2025年電影票房為518.32億元（人民幣，下同），同比增長21.95%，城市院線觀影人次為12.38億，同比增長為22.57%，國產影片票房為412.93億元，佔比為79.67%。
據統計，今年全年票房過億元影片共51部，其中國產影片33部。全年共生產故事影片511部，影片總產量為764部。全年城市院線淨增銀幕數2219塊，銀幕總數達到 93187塊。
《央視新聞》報道，據測算，2025年電影全產業鏈的產值預計突破8000億元，電影帶動關聯消費、促進經濟增長作用明顯。
中國電影市場還為全球好電影提供了堅實的票房支撐，《瘋狂動物城2》（《優獸大都會2》）等進口大片在中國票房表現遠超北美本土和其他地區。
《哪吒之魔童鬧海》也成為全球動畫影史票房冠軍，《南京照相館》《唐探1900》等影片在多個國家和地區上映。
