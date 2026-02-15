農曆新年｜清遠馬鹿　河源馬舞　趣談廣東非遺馬習俗

馬年將至，跟大家介紹幾個與馬有關的廣東習俗：清遠「舞馬鹿」，瑞獸似鹿似馬，有甚麼深意？河源「馬燈舞」，相傳源自中原地區？潮州「布馬舞」，如何做到人馬合一？。這些紮根於嶺南大地的古老儀式，年輕一代又以怎樣方式來守護？



清遠舞馬鹿：演繹人鹿化敵為友的故事

在廣東清遠市，除了清遠雞有名外，原來馬也好受歡迎。

位於清遠市連州西岸鎮東田坪村，流傳着一種逾一百五十年歷史的獨特的動物舞蹈：舞馬鹿。舞蹈節奏明快，表演形式獨特，充滿生活氣息。

相傳從前東田坪村群山環抱，山上林木茂密，村民自古就有打獵的習慣。為了感謝大自然的美好賜予，村民便於農曆新年時一起跳「馬鹿」舞，以藝術形式回饋大地。

村民所舞的「馬鹿」，是一種頭像馬，身似驢，腳長牛腿，角為鹿角的半仙瑞獸。因為「鹿」與「祿」諧音，村民相信舞馬鹿能夠辟邪除災，帶給人類福壽與吉祥。

「舞馬鹿」一般由5人組成：一人扮演獵人，四人飾兩頭「馬鹿」。舞蹈演繹人與鹿化敵為友的故事，以「鹿」諧音「祿」，寄寓驅邪納祥、享受福祿。舞蹈動作脫胎於粵北採茶舞，伴奏以鑼、鼓、鈸、嗩吶為主，曲調古樸熱烈。

2007年，獨特的「舞馬鹿」被列為廣東省非物質文化遺產保護項目。為了傳承文化，村民在原有的舞蹈和音樂上加以優化，加入孩童角色，並成立三支表演隊，經常在全國各地演出，讓這種富有特色的粵北民間藝術繼續綻放光芒。

河源紙馬舞：中原傳入 客家人都懂的年俗

河源龍川、和平、連平、紫金等地，春節盛行紙馬舞，又稱馬燈舞、打紙馬。追本溯源，其史可溯至兩千餘年前——秦將趙佗南下龍川建縣，中原馬燈調與打紙馬之俗隨之南傳，北韻南化，成為客家年俗瑰寶。

紙馬舞，又稱「馬燈舞」。紙馬是用木架、竹篾做成駿馬的形狀，外表用色紙糊就而成。通過唱跳，鑼鼓伴奏，通俗易懂的唱詞，以及固定的曲詞與鑼鼓節奏模式，紙馬舞便形成了豐富多彩、姿態萬千，極具地方特色的民間藝術。

傳統陣容可達三十餘人，生旦淨末丑五大行當，騎紙馬、推彩車、轉花幌，插科打諢，妙趣橫生。伴奏以七星板領奏，配揚琴、二胡、笛子、秦琴、高胡、京胡、阮及鑼鼓，曲調《四季歌》從正月唱至臘月，祈五穀豐登、六畜興旺。

2007年，紙馬舞列入河源市級非遺，2018年升格為省級非遺。2024年，龍川縣馬燈舞登上春晚， 2025年則編成廣場舞獲廣東省十佳團隊。

客家老藝人說：「一說打馬燈，本地人都知。」這份跨越兩千年、從中原馳騁而來的年味，至今仍在嶺南喧騰鑼鼓中，代代相傳。

潮州布馬舞：「人馬合一」機關在哪？

潮州的春節，則有布馬舞。這項舞蹈最精妙處，在於「人馬合一」——舞者繫馬於腰，不似舞龍般擎舉，而是如真騎乘，別具特色。

在潮洲饒平縣，布馬舞至今已有700多年的歷史，是當地春節盛大的民俗活動。

布馬舞的服飾道具極其精美：馬的骨骼以竹篾編製，腰脊坐騎處留空洞以坐人；框架蒙上綢緞布帛為馬匹皮毛，再繪彩點睛、黏貼馬鬃、安上馬尾。

表演時，舞者將布馬掛於肩上，披斗篷、着袍衣，如策馬疾馳；布馬下部圍布遮腿，馬頸綴一串小銅鈴鐺，舞動時叮噹作響，清脆悅耳。布馬舞的伴奏音樂是現場演奏的潮州大鑼鼓，大嗩吶領奏，笛音擬馬嘶，氣勢雄渾。

布馬舞歷年劇目豐富，有《泥馬渡江》、《狀元遊街》、《六國封相》等，也有新編《穆桂英掛帥》、《昭君出塞》、《花木蘭》等女性傳奇題材。舞姿有抖鞭走馬、跳轉身、抽鞭縱跳、揚鞭跑馬，「人馬合一」的隊形，場面非常壯觀。

2006年，饒平布馬舞列入第一批廣東省非物質文化遺產名錄。近年，布馬舞持續創新，由年輕新一代接力發揮。2005年饒平幼兒園首創「小精靈布馬舞隊」，創編布馬舞操。布馬舞曾在香港表演、慶澳門回歸、獻藝上海世博會等。今年春節，布馬舞還將馳騁廣東衛視灣區春晚，為這數百年民間藝術再譜新章。

