農曆新年｜為何連續5年沒有大年三十？下次要等到2030　專家解謎

隨着時間流逝，農曆新年的腳步越來越近了。近日，「下次過大年三十要到2030年了#」登上內地微博熱搜，有人疑惑，今年為什麼沒有大年三十？



對此，北京大學中文系教授王娟在接受中新網記者採訪時表示，「連續五年沒有大年三十」這個情況確實比較少見，但「大年三十消失」其實是個正常的曆法現象。

她提到，我們使用的農曆是一種非常科學、精密的傳統曆法，屬於陰陽合曆。農曆有大小月之分，大月有30天，小月只有29天。哪個月份是大月、哪個月份是小月，這也是根據曆法確定的。假如趕上臘月是小月，那麼自然就沒有「大年三十」了。

農曆是這樣算來的▼▼▼

何謂「農曆」？

要解釋有關「大年三十」的問題，我們需要先了解一下什麼是「農曆」。據王娟介紹，農曆是我們現在依然在使用的傳統曆法，也是一種陰陽合曆。古時，人們通過觀察太陽運行的規律，制定了太陽曆，一個回歸年大約是365天。

而「陰曆」，也就是「太陰曆」，是人們通過觀察月亮的運行規律制定的。

初一新月之時為『朔』，滿月之時為『望』，一個朔望月的平均周期大約是29.53天，一年的時間大概是350多天，不到360天。 王娟

然而，由於陰曆是按照月相周期編制而成的，所以對四季變化的反映不夠準確。古人發揮聰明才智，順利地解決了這一問題，即通過設置閏月來調節陽曆和陰曆兩種曆法。比如，漢代鄧平、落下閎等人編制的《太初曆》，就是一種陰陽合曆。《太初曆》以孟春正月為歲首，規定無中氣之月為閏月。

此外，她表示，經過不斷調整，我們現在使用的農曆十分科學、精密，既能反映四季變化，又能體現月亮運行規律，而且十分貼合生活需求。

大年三十「消失」，不罕見

對於依賴月亮計時的古代社會來說，陰曆其實很實用。王娟解釋，這是因為月亮運行規律便於觀測，初一是新月，十五左右是滿月，等到殘月消失，那就是到了月底，簡單好記，能夠為人們的日常生活服務。

農曆是根據月相來確定月份的，平均一個月不到30天，就需要調節。人們也很靈活地解決了這個問題，將農曆的月份分為大小月，小月是29天，大月是30天。

這樣一來，如果臘月正巧趕上農曆小月，那麼就只有29天，也就意味着沒有「大年三十」。

她強調，臘月是農曆中的最後一個月，「除夕」指的是農曆一年的最後一天，跟臘月有29天或是30天沒有關係，而且多數情況下，農曆臘月都是30天，所以人們才會習慣性將除夕稱為「大年三十」或「年三十」。

進入臘月，年味漸濃。王娟說，過去，到了臘月二十三，就意味着過年的序幕拉開，人們打掃衛生、磨豆腐、蒸饅頭，置辦年貨，享受生活，歡歡喜喜迎接春節的到來。

