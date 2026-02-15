馬年春晚｜王菲將第6次登央視春晚獻唱　郭富城、王一博合作街舞

2月14日，中央廣播電視總台《2026年春節聯歡晚會》圓滿完成第五次綵排。據介紹，王菲將演唱《你我經歷的一刻》，這也是王菲第六次登上春晚舞台。



據介紹，李健將演唱《人間共鳴》，任素汐、毛不易合唱歌曲《別來無恙》。美國歌手John Legend與法國歌手Hélène Rollès則將聯袂獻上《致愛組曲》。而王菲則將帶來《你我經歷的一刻》，以澄澈空靈的歌聲道出百年長河裏人與人相遇相知的緣分和彼此照亮的暖意。本次也是王菲第六次登上春晚舞台。從1998年到2025年，王菲已經五次登上春晚。

2025年王菲相隔7年回歸春晚，當晚以一襲簡約優雅的白裙登場，深情演唱《世界贈予我的》。（官方提供圖片）

回顧王菲與春晚的緣分，她曾5度登上春晚舞台，每次都成為經典。（微博圖片）

1998年，王菲與那英演唱《相約九八》，2010年，王菲獨唱《傳奇》，2012年，與陳奕迅合唱《因為愛情》，2018年，時隔20年再度與那英合作《歲月》，2025年，獻唱蛇年特別單曲《世界贈予我的》，創收視峰值。

而蔡明也將時隔30年與「機械人」續上前緣，小品《奶奶的最愛》講述祖孫倆在歡樂互動中流露出的溫情牽掛。郭富城、王一博合作一曲《閃耀動起來》，在動感節奏與炫酷街舞中帶大家蓄滿能量，以飽滿的狀態擁抱美好的生活。

歌曲《智造未來》將VR眼鏡、北斗導航、無人機等前沿科技元素融入充滿未來感的歌舞編排，陳小春、言承旭、羅嘉豪、易烊千璽唱出從中國製造到中國智造的自豪感。