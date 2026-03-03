王晶選擇河南進攻微短劇產業　鄭州如何實現日均百部短劇開機？

2026年開年，香港導演王晶在河南鄭州創辦晶典傳媒，正式進軍鄭州微短劇產業，並已籌備多部融合河南文化元素的微短劇項目。在啟動儀式上，王晶表示，選擇落子河南絕非偶然，其團隊既被中原大地深厚的歷史文化底蘊吸引，也被務實有力的微短劇扶持政策深深打動。



王晶是香港著名喜劇導演。（資料圖片）

2025年，內地微短劇產業實現跨越式發展，全年產值達千億元（人民幣，下同），約相當於2025年電影總票房的兩倍。在內地微短劇產業版圖中，浙江橫店、河南鄭州、陝西西安成為三大生產重鎮。根據DataEye劇查查發佈的《2025中國微短劇產業綜合實力城市報告》，鄭州在微短劇傳播實力城市排名中位居第一，產業綜合實力高居全國第二。在業內，鄭州被戲稱為「竪店」。

目前，鄭州已實現「日均百部開機」的量產能力。在鄭州知名的聚美空港竪屏電影基地，平均每天有10個短劇攝制組在此拍攝。該基地前身是一座閒置商場，改造後取景面積約2萬平方米，有近30個拍攝場景，基本能覆蓋現代都市題材的拍攝。

1月22日，鄭州聚美空港竪屏電影基地門口，短劇組正在拍攝。（中新社）

基地日起步租金5000元，使用時間超過14小時後，每小時加收300元。支付租金後，劇組可使用基地所有場景，實現「一站式」拍攝。據工作人員介紹，基地使用頻率最高的場景包括家、公司和醫院。其中，家又以不同裝修風格區分為女總裁的家、男總裁的家等。

截至2025年9月，鄭州已建成15家專業拍攝基地，取景總面積超過16萬平方米。這些基地大都由閒置空間改造而來，乘短劇之風再添人氣。此外，短劇還帶動鄭州周邊文旅景區熱度攀升。

7天拍近百集造750億市場 中國一分鐘短劇如何迷倒荷里活？｜去片

+ 9

比如，位於鄭州西南方向、距離市區駕程約80公里的袁橋村，地處嵩山腳下，有600餘年歷史，曾入選第六批中國傳統村落名錄。

據袁橋村黨支部書記劉萬濤介紹，該村此前已被開發成文旅景區，但面臨景區面積小、內容單薄等問題，遊客停留時間短、消費意願低。直到2023年，首部短劇組來此拍攝，令袁橋村看到新發展可能性。憑借天然古建群、原生態景觀、免搭景優勢，袁橋村不斷吸引劇組落地，迄今累計接待超50部微短劇劇組。

2025年，該村旅遊總收入突破400萬元，其中短劇相關收入佔比達20%，帶動集體收入與村民增收雙增長。不少村民在家門口當起群演，而該村動物演員更成為特色增收點。驢、狗等本土動物經篩選參演，日均報酬達500–600元，被網民戲稱為「身價超人」。這些動物管理成本低、配合度高，為該村增加「活體道具庫」優勢。

2月17日，正月初一，河南登封袁橋古村吸引眾多遊客前來打卡體驗。（中新社)

在短劇興起之前，鄭州所在的河南省是農業大省，影視產業並不發達。不過，鄭州充分利用自身優勢，抓住了短劇崛起的機遇。首先，鄭州是內地重要的交通樞紐，高鐵6小時內直達內地120多個城市，人員往來便利，拍攝資源調動方便。其次，河南是人口大省，僅鄭州便有1300多萬常住人口，勞動力資源豐富，人力成本低。

目前在鄭州，群眾演員8小時的演出價格約為110元一天。再次，鄭州及周邊擁有豐富的歷史文化場景，拍攝資源充裕。此外，鄭州短劇製作人才儲備充足，拍攝項目能在短時間內組建成熟的承制團隊。

這些因素共同構成鄭州拍攝短劇的效率與成本優勢。業內人士指出，在鄭州，短劇拍攝成本比一線城市低30%—40%，單部100集微短劇成本可控制在30萬-80萬元之間。

當然，鄭州之所以成為「竪店」，亦離不開政府對短劇產業的支持。去年12月，河南省政府辦公廳印發《河南省支持微短劇產業高質量發展若干政策措施》，拿出真金白銀，力推微短劇產業升級。

接下來，鄭州將在壯大產業規模、打造精品短劇、推動短劇「出海」等方面持續發力。據悉，鄭州多個影視基地正在建設短劇出海拍攝園區，針對歐美、東南亞、日韓等市場，打造不同拍攝場景，努力讓「竪店」之名享譽世界。