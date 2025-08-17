7天拍近百集造750億市場　中國一分鐘短劇如何迷倒荷里活？｜去片

《離婚後她帶崽嫁入豪門》、《綠茶滾蛋吧！我才是總裁未婚妻》、《我和古代王爺有個約會》——這些乍看頗具網絡小說風格的標題，暗示人們其中內含霸道總裁、嬌妻復仇、穿越戀愛等吸睛元素，實則是近年風靡網絡的短劇的劇名。



作為一種近年流行的影視形式，短劇以手機為主要載體，採用豎屏播放格式，憑藉其天馬行空卻又邏輯自洽的劇情，繁多的題材不斷刷新觀眾眼界，作品「10秒一個爆點，30秒推進劇情，結尾10秒必留懸念」，不僅在中國流行，還風靡海外。



這類每集時長僅1至5分鐘，每部近100集，通常耗時7天拍完，製作預算控制在30萬元人民幣以內的微型劇集，以緊湊的敘事節奏和吸睛的題材設定，成功俘獲了大量觀眾。

值得注意的是，短劇的興起與新型冠狀病毒疫情有關，它在封控時期意外成為人們消磨居家時光的新選擇。而隨著疫情結束，這股熱潮不僅未見消退，反而持續升溫。據悉，中國內地短劇市場規模在去年就已突破750億元人民幣，遠超電影、電視劇、以及在線流媒體影視的450億元，展現驚人的商業價值。

圖為坐落在中國廣東省東莞市的豎店短劇基地一景。（豎店提供圖片）

1分鐘影片真能帶來收益？ 海外「課金看片」與國內「短劇生態」收益驚人

短劇在商業市場上一般被認為是一種具有風險的投資產品，無論海內外市場，短劇應用市場一般將上架的短劇的部份劇集免費開放給用戶觀看，例如前十集免費，之後就需要通過花錢購買應用程式內的虛擬道具「課金」解鎖後續劇集，或者通過觀看廣告解鎖。

港人王小姐時常在內地手機應用程式「小紅書」上觀看短劇，她先是偶然在小紅書上看到短劇影片，覺得劇本和題材有趣便繼續觀看，不料之後應用程式卻輪流向她推送不同題材的短劇影片。王小姐向香港01表示，這些短劇影片通常在最引人好奇的橋段上戛然而止留下懸念，以吸引用戶不停觀看並下載短劇應用程式，好讓用戶來到「主場」付費解鎖劇集觀看。

不過王小姐就強調自己絕不下載相關應用程式，也絕不「課金」，她認為無必要在短劇上花錢，而且也可以去其他應用程式觀看完整版的免費短劇，「以前很好奇結局，但刷得多了發現都差不多」，她坦言短劇題材豐富且一直推陳出新，只要小紅書推薦，就忍不住進入觀看。

2025年7月26日，中國廣東，圖為演員在東莞豎店影視拍攝基地中拍攝選角（casting）相片。（官祿倡攝）

2025年7月26日，中國廣東，圖為演員在東莞豎店影視拍攝基地中拍攝選角（casting）相片。（官祿倡攝）

可是不「課金」如何為片方帶來收益？香港01來到提供拍攝場地、演員培訓、短劇出版「一條龍」服務的東莞豎店短劇基地，通過走訪業者了解內地短劇產業。

窺探10萬平方呎的短劇夢工場

豎店創始人歐陽傑向香港01給出以「短劇生態」盈利的答案，他指內地短劇產業近年發展迅速且處於增長期，主要圍繞短影視生態賺錢，例如「短劇帶貨」，通過短劇打造網紅、KOL，再讓她們拍攝平台接到的商業廣告，甚至「客製化短劇」，「這樣的變現路徑可能放大收益10倍甚至100倍，甚至更大」。

豎店佔地超10萬平方呎，其中8萬平方呎被用於不同場景佈置，包括內景與外景，開業至今已有1年。豎店營運總監羅一夫介紹，迄今為止有近300個劇組到豎店洽談合作，最終有130個劇組在豎店租場拍攝，每日租金5000元人民幣，最多可供6個劇組同時拍攝，最快兩天就能拍完。

2025年7月26日，中國廣東，圖為東莞豎店影視基地中一個模擬警察局的內部佈景。（官祿倡攝）

帶貨更吸金 ? 狂賣600萬套化妝品

歐陽傑形容有前來商洽拍片的導演旨在「賣劇」而非「賣貨」，因內地市場競爭激烈，「賣劇」收益相較不高，並提及一個商業個案，稱某化妝品牌利用「客製化短劇」，將商品融入短劇劇情，將商品的網購連結放在留言區置頂，而「你點擊就可購買同款」，讓售價399元人民幣的化妝品，狂賣600萬套，銷售額超24億元人民幣，進而強調「短劇生態」的本質是「流量為王」——得到愈多關注就愈能在線上通過打廣告賺取收益。

與中國市場不同的是，海外市場因「課金看片」取得不俗成績。市場調研機構Omdia引述市場情報公司Sensor Tower表示，具中國背景的海外主要短劇應用程式Reelshort，在84個地區的應用程式商店的收入，從2023年的3600萬美元，增長到2024年的2.14億美元。

《洛杉磯時報》引述常在Reelshort課金的Shannon Swicegood指，她每年花費200美元以持續觀看自己感興趣的短劇題材，Katherine Ford則每週花費5美元反覆觀看自己看過的舊短劇。

不過歐陽傑就不看好「課金看片」在中國市場的盈利前景，認為免費短劇「做壞規矩」，例如抖音旗下主打免費看劇的「紅果短劇」，「基本上現在都全部堵死了，因為你開的話我就開『紅果』直接免費」。

2025年7月26日，中國廣東，圖為東莞豎店影視傳媒創始人歐陽傑。（蔡苡柔攝）

「中國模式」的娛樂文化輸出 短劇為業界帶來新思路

有中國拍攝團隊借鑑市場經驗，遠赴海外開拓新市場，聘請本地演員拍攝短劇，還調整劇本做好「本土化」。外界關注短劇出海，會否成為「中國模式」輸出的個案。

羅一夫就持不同看法，他認同短劇出海是中國文化影響世界的一種方式，為業界帶來新思路，但強調其中保有中國文化的內核，「我們只是去呼籲一下幫他去做一個這種產品出來·····他們可能有他們的需求，但是他們帶的團隊是完成不了，成本是控制不了的」。

2025年7月26日，中國廣東，圖為東莞豎店影視傳媒運營總監羅一夫（蔡苡柔攝）

疫情打斷荷里活夢 美女演員因短劇重啟新職涯

總裁兒子不願聽從家族婚姻安排，愛上假扮男同性戀的商業間諜；狼人意外中毒，迫於飲下吸血鬼鮮血解毒，對立妖魔卻墮入愛河；與陌生男子發生一夜情懷孕，第二天竟發現對方是自己的大學教授......這些流行海外的短劇橋段並非完全照搬中國，而是依據不同環境做出調整，力求劇情貼地吸引美國本地觀眾。

自幼開啟演藝生涯的美國短劇演員Tess Amelia，由演電視劇集出道。她接受香港01線上訪問，分享自己從業經歷，當時自己來到加州洛杉磯追夢，卻因新型冠狀病毒疫情與影視業工潮被迫暫停事業，「過去每月可能同時有25個拍攝計劃，現在數量銳減」。

2025年8月7日，圖為美國短劇演員Tess Amelia通過視訊接受香港01訪問的截圖。（官祿倡攝）

由中國改編劇本 到美國「本土化」短劇

儘管Amelia起初對「短劇」一無所知，只是偶然在選角網站上看見短劇項目，便申請試鏡，直到後來在片場結識不少荷里活出身的專業人士，這令她更看好「美式短劇」前景，於是在前年8月首次在短劇中亮相，開啟新職涯。

截至目前，Amelia已出演13部短劇，在不少劇中擔任女主角，她親歷中國短劇在美萌芽，指片方在早期會將中國爆紅的劇本翻譯成英文拿來拍攝，「初期接到的劇本85-90%是中國IP改編，但美國觀眾顯然要不同的內容——例如「狼人題材」突然爆紅」。

她補充自己在片場與諸多中國背景的製作團隊合作完成短劇，但稱中英文的語言體系複雜多變，以至於「當我拿到一個已『本土化』的劇本時，更像是有一點『磨損（abrasion）』，因為有些東西可能無法翻譯」，指自己就會與團隊討論適當修改台詞，而團隊也樂見此事，好讓作品更能吸引英文觀眾。

不過比起劇本，Amelia更震驚短劇拍攝過程中的「中國速度」，她指荷里活通常每日最多拍8個場景（scenes），而短劇一般的拍攝工作是荷里活的2倍左右，強調自己親身經歷6天拍完一部短劇，而影片經一般能在演員殺青後一個月就能上架。她還大讚短劇拍攝團隊，認為他們工作中展現的專業程度，完全有實力駕馭傳統影視製作，速度遠超荷里活。

2025年7月26日，中國廣東，圖為東莞豎店影視基地中一個寫有前亞洲電視合約女藝員袁潔儀名字的短劇海報。（官祿倡攝）

獲派拉蒙獅門屬意 荷里活上演北京遇上西雅圖

隨著短劇熱潮迭起，荷里活也逐漸將目光重新聚焦在短劇。例如派拉蒙就將旗下舊片《辣妹過招》（Mean Girls）重新製作並分割成23個介乎1至10分鐘的片段，並在去年上架TikTok。

《商業內幕》（Business Insider）報道引述知名娛樂經紀公司Creative Artists Agency（CAA）數字媒體主管David Freeman指，自己時常收到來自荷里活有關如何利用短劇盈利的查詢電話，「創作者也因為低廉的內容製作成本而被吸引，各大公司也正在評估他們的策略方法」。

▼更多豎店內景與藝人圖片▼

+ 9

報道還分析，荷里活轉向短劇的一個關鍵原因在於「低成本」，而CAA有助幫他們找到合適藝人，因流媒體平台與電視在市場上大舉投入，令傳統影視業利益受損，因此荷里活的業者都開始尋找新出路，探索用更實惠的方式投產服務觀眾。