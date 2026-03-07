愈怪愈鍾意　年輕人為何偏愛「神奇」動物？

養寵物貓狗，見得多。蜜袋鼯、柯爾鴨、垂耳兔、花枝鼠、金絲熊、粟米蛇等「異寵」正流行，你又聽過未？



在內地，異寵市場蓬勃。有數據統計，中國已有約1,707萬人在飼養異寵，市場規模近百億元（人民幣，下同）。飼主對異寵的偏好，更是「愈怪愈鍾意」。牠們到底有什麼神奇？飼養之前要注意什麼？市場潛力在哪裏？



異寵五花八門 意想不到的「頂流」

所謂「異寵」，是「異域寵物」或「另類寵物」的簡稱，是指有別於貓、狗等的小眾寵物品類，包括昆蟲、鳥類、小型哺乳類、兩棲及爬行類動物等，如螞蟻、蜥蜴、蛇、蛙、倉鼠。

異寵包括蛙類、小型哺乳類、爬行類等動物，例如守宮、柯爾鴨、金絲熊、老爺樹蛙。

除了貓狗，異寵包括多種小眾寵物，守宮、柯爾鴨、金絲熊、老爺樹蛙，都屬於異寵。（網上圖片）

哪一種異寵最熱門呢？

第一位，你可能意料不到。是水族生物！

根據《2026年中國寵物行業白皮書（消費報告）》（下簡稱：2026白皮書），這一類寵主佔比為17.3%，增長3.9%。養護方便、有觀賞價值，是水族受歡迎的主要原因。其中，觀賞魚成為新手首選。

各種各樣的觀賞魚，是異寵新手最喜歡的寵物。

水族是最受歡迎的異寵，各種觀賞魚成為新手首選。（網上圖片）

接着，爬行類、鳥類、嚙齒類，分獲第二、三、四名，佔比各為：13.5%、8.7%、7.6%。其餘近53%，屬於這四類以外的動物。可見，飼養者對異寵的選擇，十分多元化。

「食」字當頭 住所醫藥開支最多

異寵圈即使小眾，也有「頂流」。龜、蛇、守宮霸榜爬寵，佔比分別為57.8%、50.4%、49.8%，不相伯仲。鸚鵡60.1%，冷水魚69.1%，各佔鳥類、水族類的山頭。金絲熊、花枝鼠，分別以32.1%、21.5%，晉身嚙齒類新寵。

寵物展上，有人手持金剛鸚鵡，展示這種異寵的特別之處，吸引許多人駐足。

爬行類、鳥類、嚙齒類，都是熱門的異寵品類。鸚鵡是最多人養的鳥類。（Getty/當代中國授權）

養異寵，哪個方面最花錢？

「食」字當頭！糧食和用品，是主要開支。嚙齒、爬寵對食物需求高，都超過92%。第二大支出是醫藥費，鳥類花錢最多，佔41.4%。

養的人多，異寵用品自然也熱銷。天貓數據顯示，2024年「6·18」期間，鳥窩、鳥餵食器等鳥品類同比超50%；水族造景設備（裝飾）同比超20%。京東方面，倉鼠籠成交金額同比超379%。

鳥餵食器、水族造景設備、倉鼠籠等異寵用品花樣多。

飼養人群上升，異寵用品隨之熱銷。鳥餵食器、水族造景設備、倉鼠籠等，在電商平台的成交量大增。（網上圖片）

異寵不便養 「擼寵」主題店動物園人氣旺

有人將異寵帶回家養，不方便養的話，有什麼辦法「擼寵」？

各種異寵主題店，可滿足這一需求。在廣州，有95後年輕人開設水豚狐獴貓咖，平均每日有30人幫襯，節假日最多達100人。上海也有爬行類異寵互動店，科普爬寵知識，是親子活動好去處。

寵物展上的狐獴，穿着可愛服飾，吸引人上手逗玩。

狐獴屬於小型哺乳類動物，廣州有年輕人開貓咖，提供狐獴互動體驗服務。（Getty/當代中國授權）

這類體驗店，類似貓狗Cafe，按人頭收費，提供餵食服務。深圳商場還有萌寵樂園，與野生動物園合作，20多種動物坐鎮，主打沉浸式體驗。單人門票89元至三人219元，20元一份飼料，客人全日不限時不限次入場，抱抱羊駝，摸摸青山羊。

動物園，也是「雲寵主」必打卡之地。南京紅山森林動物園，提供線上「認養」，並定期舉行線下體驗活動。園內三隻水豚「杏仁」、「想想」、「福寶」，早被「認養滿了」。這更帶旺當地其他水豚互動生意。

南京紅山森林動物園有三隻可愛的卡皮巴拉，園方為牠們開設線上「認養」，認養人有機會參加幕後體驗活動，為牠們餵食。

動物園是異寵愛好者「擼寵」好去處。南京紅山森林動物園，開設線上「認養」活動，認養人有機會近距離與水豚（卡皮巴拉）互動。（網上圖片）

寵主年輕化 異寵新鮮自帶社交話題

這股異寵熱潮興起，除了寵物可愛治愈，帶來陪伴，還有什麼緣由？

2026白皮書顯示，養寵的主力軍是90後，佔42.7%；其次是00後、80後，佔比分別為26.3%、24.5%。00後群體迅速增長，80前寵主持續減少，僅佔6.5%。

隨着寵主年輕化，飼養異寵，更能滿足新世代嘗鮮、展示個性的心理需求。

相比貓狗，異寵的顏值特別。例如，睫角守宮、鬃獅蜥等爬寵，外形酷炫高冷，影相或錄視頻，容易出片，更有話題度。「養這種寵物很酷很另類」，是入圈者的主要初衷。

寵物展上的美洲鬣蜥，十分吸睛，許多年輕人駐足拍照。

蜥蜴等爬寵，外表酷炫，容易出片，受年輕人歡迎。圖為寵物展上的美洲鬣蜥。（Getty/當代中國授權）

另一方面，如今社交媒體盛行，分享異寵日常，網上流量大，進一步促進異寵市場發展。

會「飛」的蜜袋鼯，從櫃頂滑到主人手心的短視頻，相信很多人都睇過。這種小型哺乳類寵物，因鍾意食甜樹汁而得名，居住至少1.2米高網籠，籠內最好配有跳台、攀爬繩、跑輪等玩具。在抖音，蜜袋鼯相關話題，累計播放量逾100億次，帶動飼養用品的搜索和購買。

蜜袋鼯屬於小型哺乳類動物，牠擁有會「飛」的滑翔技能，從櫃頂滑到主人手心。

會「飛」的蜜袋鼯，在短視頻平台爆紅，掀起一股飼養潮流。（網上圖片）

異寵慎重寵 合法購寵養寵護生態

愈來愈多人喜歡異寵，飼養前要做足功課，不然很容易踩雷。

目前，異寵售賣的主要途徑包括：寵物店、養殖場、花鳥魚蟲市場、異寵展會、電商平台等。業內人士建議，飼主應選擇合法養殖場，拒絕走私或野外捕獲的動物，同時要求商家提供檢疫證明。

北京的花鳥魚蟲市場，出售各種各樣金魚，檔主忙於整理架上袋子。

異寵的銷售途徑包括：寵物店、養殖場、花鳥魚蟲市場、異寵展會、電商平台等。圖為北京的花鳥魚蟲市場一景。（網上圖片）

同樣重要的是，要留意相關法例，如《國家重點保護野生動物名錄》和《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，公約附錄中禁運、禁售動植物，有3萬多種。

異寵也不是隨便就能養的。有人網購了一隻土撥鼠，誰知到手後發現牠身上有傷，懷疑商家從野外捕獲寄過來，並非可家養的品類。

養異寵之前，要做足功課，合法購寵。如土撥鼠，並非所有品類都可以家養。（網上圖片）

去年8月，國家安全部發文指出，飼養異寵熱潮背後，其實潛藏安全風險，關乎生態安全和生物安全。異寵可以寵，但不能隨意寵，須遵守法律，理性飼養。

大多數受熱捧的異寵，在國內都沒有自然分布，屬於外來物種。牠們逃逸或被棄養，極有可能威脅中國生物安全。

大多數熱門異寵，如巴西龜，屬於外來物種，一旦逃逸或被棄養，極有可能威脅生物安全。（網上圖片）

延伸閱讀：從上門做飯到上門餵貓「上門經濟」熱爆但有隱憂？

規範發展新方向 建立「合法身份證」

為保護生物多樣性，同時滿足市場需求，異寵產業發展，已開始規範化。

原來，多種鸚鵡、陸龜，都屬於《國家重點保護野生動物名錄》中的物種。這意味着無證飼養、買賣涉嫌違法。不過，2021年4月，國家在河南等地推行專用標識管理試點，為人工繁殖成熟的特定物種建立「合法身份證」。

費氏牡丹鸚鵡、紫腹吸蜜鸚鵡、綠頰錐尾鸚鵡、和尚鸚鵡，這四種有一定養殖規模的鸚鵡，率先獲發專用標識，記錄來源、種類等信息，以便出售和運輸。

費氏牡丹鸚鵡、紫腹吸蜜鸚鵡等，屬於國家重點保護野生動物。

費氏牡丹鸚鵡、紫腹吸蜜鸚鵡等，由於人工繁殖成熟，經過專用標識管理，合法進入市場。（網上圖片）

2024年1月，試點範圍再擴展。鸚鵡品種擴至11種，且全部屬於國家重點保護動物。物種也延伸至蘇卡達陸龜、紅腿陸龜、豹紋陸龜、赫曼陸龜、輻紋陸龜，還有黑斑雙領蜥和綠鬣蜥。

異寵專用標識管理，無疑是規範發展的新方向。這一制度能否走向常態化，哪些物種可列入試點范圍等等，都是行業的關注點。

異寵看病難 寵物醫院等領域有前景

近年來，中國「牠經濟」持續暢旺。2025年，內地寵物貓狗的消費市場規模達3,126億元。相較之下，異寵市場規模雖小，但發展潛力大。

有異寵醫生表示，目前異寵看病不容易，專門的寵物醫院少，相信這一行有前景。（AI生成圖片）

與飼養貓狗的消費模式相似，對於異寵而言，食住只是標配，健康、服飾、美容、出行等需求將增長。有異寵醫生表示，現在異寵看病不易，相關的寵物醫院和專業少，相信這一行頗具前景。

異寵經濟的崛起，反映寵物經濟細分化發展，為行業注入新活力。從「小眾愛好」到產業化發展，它不僅豐富人與動物的陪伴方式，更在年輕消費力和多元文化推動下，正成為未來寵物產業持續的新動能。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/