養寵物只想到貓狗？這三種「異寵」也可養　但要注意這一重要問題

近年來，隨着消費觀念變化和個性化需求的推動，不少家庭開始嘗試飼養「異寵」。所謂「異寵」，是指有別於貓、狗、觀賞魚等的小眾寵物品類，爬行動物、小型哺乳類動物、昆蟲等均可含括在內。



數據顯示，截至去年底，中國已有約1707萬人飼養「異寵」，市場規模達近百億元。這些神奇動物在社交媒體同樣受追捧，以倉鼠為例，小紅書APP上，「倉鼠」話題有近40億瀏覽量。那麼，這些闖入城市生活的「異寵」該如何飼養？牠們又有着怎樣的特別之處呢？

1. 柯爾鴨（Call duck）：圓潤可愛的鴨界網紅

圓潤的腦袋和身體、大眼睛小嘴巴，再配上短短的脖子和腿，柯爾鴨憑藉可愛的外形和溫順粘人的性格，一躍成為近幾年的新晉網紅寵物。

柯爾鴨，又稱小叫鴨，是體型最小的家鴨品種，雄性體重約540-740克、雌性體重約425-570克。牠們也是家鴨中壽命最長的品種，平均壽命為6-12年。

飼養柯爾鴨，需要準備一個舒適的小窩，鴨舍要具備遮陽、通風等條件。但不同於其他寵物，主人還要準備一個大水盆，供牠們日常玩耍和洗澡。

食物上可選擇專用鴨飼料或混合飼料，可以另外添加昆蟲、果蔬、小魚小蝦等，同時保證乾淨充足的飲水。

和所有禽類一樣，柯爾鴨也是一個"直腸子"。牠們無法控制自己什麼時候排便，所以在飼養鴨鴨前，主人就要做好相應的心理準備！

較好的解決辦法是將進食限定於鴨舍內，等飯後排泄完再把鴨鴨放出鴨舍。平時在家中也可以穿戴專門的柯爾鴨尿布，但一定要及時進行更換。

柯爾鴨最常發生的疾病是感冒和拉肚子。主人要時刻關注氣溫變化，注意鴨鴨的保暖，寒冷天氣也可以給鴨鴨，穿上一件小衣服幫助禦寒。

2. 蘆丁雞（Rutin Chicken) ：迷你身材的下蛋高手

蘆丁雞是利用斑翅山鶉與藍胸鶉，經多年培育雜交的一種世界上最小的雞，也叫迷你雞，是中國雉雞類中最小的品種。因其蛋富含可以降血壓的成分蘆丁而得名。

蘆丁雞剛出殼僅硬幣大小，成年後體重也只有40克左右。別看牠個兒小，其體內含有各種人體必需氨基酸，牛磺酸的含量也遠高於其他禽類。

養這麼小的雞真的可以實現「吃蛋自由」嗎？據了解，蘆丁雞出殼後約60天可產蛋，年產蛋250-300枚，且不受季節限制，可謂是「下蛋高手」。

牠的適應性強、生長快，具有飼養量大、周期短、佔地少、見效快的優勢。蘆丁雞如果想養在家裏，可以選擇大一點的雞籠，建議放在陽台或者靠近窗戶的地方，有利於採光。也可以用密封好點的養殖箱，如紙箱，留有氣孔就行，底部鋪上墊料。

飼餵蘆丁雞的飼料要保持多元化，不能太單一，否則會使蘆丁雞營養不均衡，變質的飼料千萬不能餵食，否則會引發死亡的後果。

3. 守宮：爬寵界的溫順代表

在眾多爬寵中，豹紋守宮因其獨特魅力而備受青睞。牠們眼神迷人可愛、有眾多體色及花紋變化，是代表性馴化爬寵之一，好養、親人又可上手賞玩。

所有的爬蟲類寵物都需要一個有溫差範圍的空間，有時牠喜歡在熱一些的地方，但有時也會需要在溫度低一點的地方停留。有溫差的空間可以讓你的寵物自動做出選擇在哪一個溫度區間內停留。

豹紋守宮是典型的夜行性動物。所以不需要曬太陽或照射任何UVA/UVB光線。牠們喜歡在白天躲在一個陰暗的藏身處。

目前已經證實了豹紋守宮在曬太陽後，明亮的光線會導致牠緊張並且拒食，時間一長最後就死亡。

豹紋守宮成長的過程中會不斷有蛻皮的現象。對於牠們而言，蛻皮就意味着成長。蛻皮的頻率是由牠們的年齡和成長率決定的。

4. 異寵飼養，責任與風險並存

隨着「異寵」飼養者增多，許多「異寵」用品迎來銷售熱潮。天貓數據顯示，去年「6·18」期間，鳥窩、鳥餵食器等鳥品類按年超50%；水族造景設備/裝飾按年超20%。京東方面，倉鼠籠成交金額按年超379%。

然而，飼養「異寵」不僅關乎個人愛好，更關乎生態、生物、衛生等公共安全。統計顯示，中國外來入侵生物已達660種，一些「異寵」非法入境是外來物種入侵的主要方式之一。

大多數受熱捧的「異寵」在國內沒有自然分佈，屬於外來物種。牠們可能在新環境中缺乏本土天敵等生物和非生物制約因素，在生存競爭中處於優勢。

一旦這些"異寵"逃逸或被棄養，極有可能破壞生物多樣性和生態系統穩定。此外，「異寵」本身代謝速度是人類的四五倍，這就意味着患病「異寵」如果得不到及時救治，死亡或被遺棄的風險大大增加。

另外，在社交媒體搜索「棄養」一詞發現，很多網友都在垃圾站或花園裏發現過如非洲迷你刺蝟、倉鼠等被丟棄的「異寵」。專家建議，有必要進一步完善相關法律法規，明確"異寵"定義、管理範圍和監管職責。加大對非法「異寵」交易的打擊力度。

飼養異寵應謹慎理性，買前做好功課，充分了解其習性、飼養難度和可能帶來的風險，不盲目購買；買後科學合理餵養，不任性棄養。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】