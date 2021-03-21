反清義士被剃髮留辮惹議　清代服飾與漢服的大哉問

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-03-21 20:04

中國大陸央視製作節目《典籍裏的中國》，以典籍結合戲劇、科技，呈現古今人物對話的形式，廣受好評。不過日前推出第二期《天工開物》，由於把明代科學家、反清義士宋應星（1587－約1666年）晚年剃了清代辮子頭，引發大眾的討論與批評，同時也讓民眾發現原來清代男性的髮型竟有時代變化。究竟清代剃髮易服政策下，滿漢之間的服裝變化又是如何呢？

由於《典籍裏的中國》將《天工開物》的作者宋應星剃頭，引發大眾批評，認為應遵宋應星反清義士的身份，讓其晚年造形仍着明制漢服、維持漢人男性發型。（央視@典籍裏的中國）

剃髮易服與滿漢交融的服裝

說到清代服飾，民眾可能會率先想到立領、廣字領、盤扣與下襬開衩等，但前述的服飾特徵有些可是來自明制漢服。眾所周知，滿清入關後推動剃髮易服政策，大部分的漢服同好也認為，漢服即因該政策導致服裝體系被破壞、服飾傳承被迫中斷，不過真實情況並非如此。

以少數民族的身份入主中原，還要統治比自己還要先進的民族，為維護滿人的地位，清廷自然會採取強硬的手段來逼迫漢人臣服。入關後，便用相當嚴厲的手段推動剃髮易服政策，但該政策在經濟文化發達的江南地區執行時，遭到強烈的抵抗，更有多起血腥鎮壓。

為緩和滿漢矛盾，清廷最後採納漢臣們的建議，在易服方面有所緩和，漢人婦女、兒童與庶民的服飾得到了保留。服裝改變最多的是當官的漢人，其吉服（禮服）、常服（工作服）、便服皆從滿制，由於髮型改變也使冠禮消失。

從繪製於清初的《康熙耕織圖》可以發現一般平民仍穿着漢服，畫中的男子、戴斗笠、着漢服短衫短褲或長度齊膝長衣，女子頭戴眉勒（戴在額頭前的裝飾）、着漢服對襟或交領長衫、下身穿長裙或褲。可見在南方，或是鄉下、偏遠地區或許曾有段漢服與清裝並行的時期。

《康熙耕織圖》可以看到，鄉間百姓仍着明制漢服，僅有剃前額還能扎髻。（微博@偲銫鉛潷）

這段時間同時也是滿漢服裝風格交融的開始，像是漢人男性的正式服裝雖然全都改成滿族服飾，但為了強調統治的正當性，清皇室的禮服也採用了許多漢服象徵圖樣，比如清代龍袍上同樣也有着象徵皇帝的十二章紋、清代百官也採用了明代補服圖樣。

女裝方面則呈現滿漢二元並立的情形，不過可以看到彼此間相互影響，清宮后妃服飾的花樣在南方漢人婦女的潮流下，樣式變得鮮豔，長袍袖口與袍身都變得寬大、漢人女裝也加上了鑲邊等。

那麼，滿人自己原本的服裝樣式呢？最大的特色就是滿族上至帝王，下到平民、無論男女都穿長袍。長袍的傳統是圓領（無領）、大襟、右衽（滿族因半農半牧，加上建立金時，服裝已有漢化），長度近腳背，上半身貼身、下半部寬大，下襬前後左右四面開衩，便於騎馬；袍袖較窄，袖口有呈半圓形的袖頭，形狀似馬蹄而稱馬蹄袖。

源自漢服的立領與盤扣

今日大眾在旗袍、唐裝上所看到的領子，則來自明制漢服。這個立起來的領子，稱立領，豎領。最早出現於明代中期，並普遍流行於晚明。從畫作《明憲宗行樂圖》，可以發現畫中宮女雖然穿着交領上衣，但隱約還有領子跟領釦的痕迹。過去考古出土、孔府收藏也有不少立領斜襟的服飾。到明武宗時期（1505－1521年）已發展出立領對襟的上衣了。

宮女身穿交領上衣但看得到領子與金屬扣。圖為《明憲宗行樂圖》局部。 （微博@國家博物館）

這些明代立領服飾都會在領子搭配兩顆金屬子母扣，釦子有兩頭，釦眼在中間以柄套環。這樣的扣子形式可追溯至宋代，江西德安周氏墓便出土有一字盤扣的袍服，之後還發現許多繫帶與盤扣同時使用的衫服。到明代神宗年間（1572－1620年），開始出現金屬製的領釦，如1997年發現的江蘇武進王洛家族墓中，出土兩件同時有金屬領釦與繫帶的女裝。

雖然明代有少數立領內搭男衫、孔府也有收藏立領飛魚服，但在明代的正式場合、人物畫中，男性仍穿交領、圓領服，不過立領斜襟成為婦女的正式服裝之一，這樣的服飾造型就這麼延續到清代漢人女裝。而立領、盤扣便於滿漢服裝交融中，為滿族服裝吸收，成為其服裝特色之一。

現代民眾對於傳統服飾的陌生，除了清代剃髮易服外，還受到清末西風東漸的影響，在西方的堅船利炮下，傳統服飾自然被視為封建體制的象徵。而當時的人們在國家民族危難之際，自然對這類服飾的演變無法好好深入研究，導致今日人數最多的漢族對於傳統服飾的記憶缺失。

這種陌生感完整地體現在古裝劇上，服裝基本找不到相符文物，雖然戲服多少還是需要藝術設計，但無形中也會形塑民眾對於傳統服飾的印象，這也是今日漢服運動排斥戲服、影樓裝的主因。漢服興起，也帶動起中國服裝史研究，重新梳理明清兩代服飾變化，便會對漢服同好將清代服裝，排除在漢服之外的形為感到困惑。

或許與清代入關、清末等歷史因素，或服裝滿化等衣服裁切考慮，又或者在科普上不容易讓剛加入漢服圈的新人理解等諸多原因，讓漢服愛好者們決定排除清代。但這樣一刀切的方式，讓漢服的發展演變被割裂，更容易捲入民族主義的紛爭中。

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