公共場所禁蒙面罩袍再掀爭議　原來全國只得新疆立法禁止？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-24 19:00

日前中國大陸浙江衢州舉行「全國第二屆少數民族圍棋賽」，來自43個少數民族的86位棋手，皆穿上了民族傳統服飾參賽。舉辦方還準備最佳服飾獎項，其中來自寧夏的圍棋選手獲得該獎項，不過因為她的穿著打扮，引起許多網友關注。

日前浙江衢州舉行「全國第二屆少數民族圍棋賽」，會上一名回族棋手的穿著（圖左），引起網絡熱議。（微博@都護西域）

許多網友看到寧夏棋手的穿著，認為「這就是里切克」、「感覺那個回族小姑娘平時基本不戴頭巾，戴上了頭巾，她看起來特別的不自然」。里切克是一種穆斯林女性服飾，特徵是長頭巾與長袍，被認為是宗教極端勢力為凸顯其思想的穿著之一。另外，里切克可以不用蒙面，顏色也不限於黑色。

關於寧夏回族棋手的服裝，寧夏圍棋協會對此作出回應：「寧夏當地回族男性戴白帽、婦女戴頭巾（蓋頭）是極其正當的服飾」，強調「是當地回族幾百年傳承延續到今天的風俗習慣，符合當地回族的傳統搭配，和宗教極端組織沒有任何關係」，更表示「寧夏當地也沒有什麼『里切克』組織，如果這個組織的人打扮、穿戴類似服飾，和我們回族服飾沒有任何必然聯繫」。

該協會最後呼籲外界「尊重寧夏回族羣眾的自尊和信仰，不要把我們回族正常的服飾和生活習俗，與極端組織強行聯繫附會在一起，這是一種極不負責甚至是別有用心的行為」。

寧夏圍棋協會的這份聲明，卻引起部分網友更大的反彈，認為「棋手的穿著就不是民族服飾，頭上戴的也不是蓋頭，就是里切克」。關於里切克，目前僅新疆自治區於2014年在烏魯木齊市推出相關法令，並於2017年3月頒佈《去極端化條例》。禁止民眾在公共場所穿戴蒙面罩袍，像是吉里巴甫、布卡一類包含長袍、頭巾、面罩，將女性從頭到腳包起來的服飾，另外里切克、面紗、大鬍鬚與星月服也在新疆的禁止之列。

不過穆斯林婦女除了上述容易與極端宗教組織產生聯想的服飾外，還有個名叫希賈布的頭巾。不過希賈布與里切克的差別，在於戴希賈布一般不搭配長袍、罩袍，也不會將頭髮完全遮起來。

那麼，回族婦女的傳統民族服飾到底長什麼樣子呢？回族的服飾特色主要在頭部，回族男性都會戴白色圓帽，回族婦女則會戴蓋頭（搭蓋頭）。回族族源複雜，雖然漢化但也保留許多伊斯蘭教習俗，回族婦女的蓋頭就是其一。

蓋頭主要是蓋住頭髮、耳朵、脖頸，原是為了適應阿拉伯地區的氣候所設計出來的服飾，但也與《古蘭經》有密切關聯。隨着伊斯蘭教激進、極端恐怖組織，於世界各地進行恐怖攻擊，已有多個國家推出蒙面法，禁止穆斯林婦女蒙面。更對於穆斯林婦女穿戴的頭巾多有研究，目前大多數學者都認為《古蘭經》與聖訓，皆沒有要求婦女必須穿罩袍將自己從頭到腳裹得嚴嚴實實的，因此從宗教上來説伊斯蘭教要求的只有頭巾（蓋頭）。

有網友發現除了新疆外，中國其他地區皆對里切克沒有嚴格要求，而且在街上也很容易看到，對於里切克該不該全面禁止展開討論。有網友認為，在「全國第二屆少數民族圍棋賽」這樣的場合，有棋手誤把宗教服飾視作民族服飾，認為應必要強調、區分回族的傳統服飾與伊斯蘭宗教服飾之不同。但也有網友提到，何謂「傳統」服飾在少數民族內部也無統一意見，對於特定服飾的恐懼確實與「極端主義」脱不了關係，但對於宗教服飾、傳統服飾的判定是不是該如此「制式」也得探究。