實試哈佛開發北魏洛陽城線上體驗平台　在1500年前的佛都散步

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-06 09:00

在1500年前的佛都洛陽散步，會是什麼樣的體驗？美國哈佛大學中國藝術實驗室開發的「洛陽‧幻城」項目線上體驗平台早前上線，香港01記者就親身試驗下，感受古都的風情。

北魏洛陽城地圖。（百度百科）

根據資料，公元5世紀末，北魏孝文帝遷都洛陽，他和繼承者們試圖在古都洛陽的基址上構築一個「天下之中」的都城。然而，東魏於天平元年（534年）遷都鄴城，拆毀洛陽宮殿。至元象元年（538年）在東、西魏邙山之役中，北魏洛陽城更化為廢墟。

北魏洛陽城是佛寺密集、浮圖林立的佛教之城。然而，除了北魏學者楊衒之的著作《洛陽伽藍記》和龍門石窟等少數遺存之外，大多數歷史遺跡隨著都城的傾覆深埋於地下。直到近數十年來，隨著考古發掘工作的開展，北魏洛陽城的面貌方初露端倪。

然而各種研究發現往往未能給人以直觀和立體的視覺體驗，一般大眾更難以感受到佛都的歷史風貌。哈佛大學中國藝術實驗室開發的「洛陽‧幻城」項目結合學術研究和多媒體技術，試圖在視覺上還原北魏洛陽城，項目並邀請學者與藝術家參與共建。

香港01記者體驗「洛陽‧幻城」（點圖放大）：

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點入「洛陽‧幻城」項目的網頁，據香港01記者試驗，在呈現北魏洛陽城的每個「景點」前，遊覽者需先完成一個「解鎖小遊戲」。進入景點後，遊覽者可以以360度的視角遊覽該景點一帶，還可以按下剪嘴標誌「移動」，使用方式類似谷歌地圖，並可以閱讀介紹景點的文字。

如果還嫌不夠的話，還可以閱讀《洛陽伽藍記》對該景點的介紹，不過要注意這部分的文字均為原文記載，不熟諳古文的話會感到困難。部分景點更附有其他文獻供遊覽者參考。在部分「重點」景點，例如當地第一高塔永寧寺，更有模擬其建築過程的影片。

值得注意的是，「洛陽‧幻城」暫時只呈現北魏洛陽一小部分的面貌，而且大部分內容均與佛教建築有關。此外，「解鎖小遊戲」是拼圖遊戲，隨便拖曳碎片也會自動拼湊在一起，趣味不大。 在繁體字版本中，有部分文字疑似在繁簡轉換上發生錯誤。

「洛陽‧幻城」呈現的北魏洛陽城非常宏偉。（「洛陽‧幻城」項目網頁）

「洛陽‧幻城」的景點均附上《洛陽伽藍記》一書的相關記載。根據資料，《洛陽伽藍記》為北魏人楊炫之所撰，書中歷數北魏洛陽城的佛寺，對寺院的緣起變遷、廟宇的建制規模及與之有關的名人軼事、奇談異聞都記載詳核。

附：「洛陽‧幻城」項目網站連結