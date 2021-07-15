熱愛105°C的你｜兩岸日韓齊翻唱的抖音神曲　創作背景令人意外

在抖音爆紅的網絡歌曲《熱愛105°C的你》，旋律悅耳且節奏富活力，掀起中日韓台不少藝人和網友翻唱。在台灣，就連知名歌手蕭煌奇也翻唱台語版，不少銀髮族也深知該曲。

台中市大雅警分局兩位女警發揮創意，今天（15日）上午在大雅國中疫苗快打站外獻唱歌曲，動聽的歌聲過後，警員們也宣導起家暴、詐騙和性侵害等防制。這場年輕警員舉辦的犯罪預防宣導活動有別以往，令人眼睛一亮。



《聯合報》報道，這群年輕警員發起「快閃不群聚」活動，由偵查隊偵查佐簡鈺與警員吳宜潔帶來網絡爆紅歌曲《熱愛105°C的你》，兩人隨著音樂輕快節奏搖擺，獻唱動聽的歌聲，台下等候接種民眾也都認真聆聽。女警唱完歌，接著解說詐騙集團常運用的詐騙術語、面對家暴的處理方式等。

「屈臣氏蒸餾水」兩年前廣告歌翻紅

《熱愛105°C的你》是由歌手阿肆原唱，這次爆紅其實是源於馬來西亞歌手「yihuik 苡慧」的翻唱。歌曲爆紅的原因，包括輕快且洗腦的節奏，以及清新幽默、積極正面的歌詞，例如「Super idol的笑容 都沒你的甜，八月正午的陽光 都沒你耀眼」、「你不知道你有多可愛 跌倒後會傻笑著再站起來 你從來都不輕言失敗 對夢想的執著一直不曾更改」。

大馬歌手苡慧唱火了這歌，甚至被誤會是原唱。（合成圖／抖音截圖）

事實上，這首歌是一首中國大陸屈臣氏蒸餾水2019年的廣告歌，所謂「105℃」是指蒸餾水製造過程的加熱溫度。當中一些歌詞也道出了這首歌曲的廣告歌本質：「熱愛105°C的你 滴滴清純的蒸餾水」、「喝一口又活力全開 再次回到最佳狀態 喝一口喲」。

《熱愛105°C的你》此次翻紅，不僅在B站的播放量破千萬，而且翻唱人數也不斷增加。抖音上「#熱愛105°C的你」話題下的影片播放量已突破三十億次。歌曲也走紅台日韓，多位知名藝人、網紅接連翻唱，引起廣大熱潮。