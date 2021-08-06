天狗食日必有災異？　古代天文學徘徊在自然現象與神秘啟示之間

近日，改編自知名作家顧漫的同名小說、由影星迪麗熱巴、楊洋主演的《你是我的榮耀》播出。劇中由楊洋飾演的男主角于途，是位懷有夢想的航天設計師。今日說到中國古代天文，大眾總會率先想到將星體與災禍劃上等號，像天狗食日等迷信印象。不過，對於一個長期進行天文觀測與記錄的民族來說，真的不會發現到太陽、月亮與地球之間的運行特色嗎？



電視劇《你是我的榮耀》中的男主角于途，有着航天夢，歷經波折終於成為航天設計師。

學者陳侃理研究，從周代起，古人便把日食、月食視為重大凶兆，認為這是日月違背正常運動規律、「反常」，這個觀念到漢代依然盛行。由於將災難與星星的移動變化連結起來，以此衍生出一套解釋災異、政治與人事的學說，稱為「災異論」。

這是因為長期觀測，從中發現某些星體異常的移動，因此災異論主要探討的是「變」與「非常」。不過到了秦漢時期，隨着觀測儀器與計算的進步，部分學者對於日食的原理、發生規律有所了解，對於周代以來的觀念產生疑惑。

成書於明代的《大明天元玉曆祥異圖說》記載各種日食情況，右起依序為「日食妖氣」、「日食大風」、「日食暈如鳥夾」。前兩者多解為將有少數民族犯邊或宰相專權，後者則是「后妃有謀」。（《大明天元玉曆祥異圖說》）

由於漢代天文與歷史還尚未分家，因此太史令不僅掌管史書編篡，還要編寫天文曆法，《史記．天官書》還載有月食周期：「月食始日，五月者六，六月者五，五月復六，六月者一，而五月者五，凡百一十三月而復始。故月蝕，常也」。司馬遷（公元前145－？）說明月食發生具有周期性，更明確指出月食是「常」，表明其規律是正常現象。

但司馬遷的說法，也讓人們對於周代以來既定的凶兆，如日食、月食等，逐漸產生困惑，到底算是天行有常，還是天有異象？

東漢思想家王充（27－97年），直接在著作《論衡‧治期篇》寫道：「在天之變，日月薄蝕。四十二月日一食，五十六月月亦一食。食有常數，不在政治。百變千災，皆同一狀，未必人君政教所致」，明確寫下天上星星之間的移動變化與人間的災禍無關，這樣的說法與自古以來的「天人感應說」背道而馳。

《後漢書》還記載靈帝光和元年（178），任職侍中的韓說精準預測日食。即便在戰爭頻繁的魏晉南北朝，仍有天文學家堅持不懈觀察星象。北齊天文學家張子信，有三大天文發現，其中兩項對於日食觀測有深遠的影響，儘管他沒有制訂曆法，但隋代的《皇極曆》、《大業曆》，還有唐代的《麟德曆》、《大衍曆》、《宣明曆》等，皆是在張子信的基礎上，改進推算方法制訂而成。

從東漢到唐代，中國古代學者在天文觀測、演算方面大有突破，可自周代以來的災異論結合儒家思想，導致大部分的經學家仍堅持原有看法，認為日月食是災禍、世界是「天圓地方」（蓋天說），為此許多天文學家與經學家展開一場又一場的辯論。

不過這些論爭到了唐代就戛然而止，因為日食推算技術已獲得顯着的突破，預測的水平也大幅提升，能夠被預測發生時間的日月食，也不再是罕見、神秘又會帶來災厄的現象。

在這樣的氛圍下，唐代經學家孔穎達（574－648年）還用日食推算法，反過來質疑《春秋》、《左傳》中的日食記載之真實性。由於漢代以來的曆法者皆認為要經過173天以上，日月才會交會一次，可是《春秋》卻記載了襄公二十一年（公元前552）、襄公二十四年（公元前549）皆連兩個月發生月食，孔穎達於註疏中直接寫：「今七月日食既，而八月又食，於推步之術，必無此理。蓋古書磨滅，致有錯誤」。

唐代經學家孔穎達對於天文曆算有一定的認識，才有辦法看出《春秋》、《左傳》中有關日月食記錄的錯誤之處。（維基百科公有領域）

唐代經學雖已接受不少天文曆算的研究成果，且孔穎達在面對相關天文記載也多選擇相信曆算而非經書，不過他對於承自周代以來的「災異論」，仍持正面看法。覺得該學說有其必要性，是教化的輔助手段，用以勸誡人主，不可捨棄。

雖然東漢以來，無數天文學家指出日月食是相當正常的星體運行現象，但從孔穎達的看法中，可以知道至少到唐代為止，儒家的思想根基並未被動搖，因此星星的移動軌跡還是與人世間的災禍牽扯在一起，深深烙印在曆法、禮制與人們的心中。