古人為何推測「天是圓的」？　新石器時代玉壁呈現玄機

夏日的夜晚對於居住在北半球的民眾來說，是觀星的好時機，周日及周一 (1日及2日)的晚上，就剛好發生了特殊天文景象「土星衝」，即太陽、地球、土星三顆星體排成一直線。此時的土星看起來最大、最明亮，若用天文望遠鏡可以清楚看到美麗的行星環，還有機會看到土星的衛星，是最佳的觀賞時機。浩瀚無垠的宇宙，至今仍吸引着人們前往探索，那麼中國古代的天文觀念又是如何形成的呢？



2021年8月1日、2日晚上有難得一見的「土星衝」奇景。圖為2007年1月9日，穿過土星環的星塵，看起來像是一個小光點。（VCG）

台北故宮博物院近日舉行「夏日沙龍」活動「故宮裏的天文世界」，邀請講師劉智湧通過館藏文物，來講解中國古代天文觀念的由來。

劉智湧首先通過兩件新石器時代文物，說明古人眼中的「天圓地方」。第一件是出土自龍山文化（約公元前2500－前2000年）的齊家系玉壁，儘管受限於當時的工藝技術水平，玉壁外形不甚圓、厚薄不一、拋光不佳，但這件文物代表了古人對「天」的想象。

雖然龍山齊家系玉壁不如後世各朝代製作的玉壁精緻，但具體呈現中國古代天文觀。（台北故宮供圖）

無論古今，人們總愛觀察夜晚的星空。現代人通過精密器材拍攝的星軌圖，可以清楚看到每顆星星移動的軌跡，但在過去則要有相當的耐心，一天天記錄。對於古人來說，星星移動的方向，就像現代星軌圖所拍攝那樣，是像同心圓般地周而復始，這也是為何古人會得出「天是圓的」結論。至於古人對天的遙想，亦完整在玉壁上呈現。

台北故宮在這件文物的說明牌上，寫下一首詩「仰望，日月東昇西落，芎蒼似壁圓。凝視，玄鳥翱翔而來，生機似天降」，道出了古人觀察天空，得出天像圓形壁玉這樣的結論；而玄鳥，從很早的時候起，便視為人與「天」溝通的使者。

接下來是良渚文化晚期（約公元前2500－前2200年）的玉琮，這件文物具體呈現了古人對「地是方的」之看法。玉琮外形呈現深碧綠色，由泛深淺赭斑的閃玉（Nephrite）雕琢而成，是個厚實、略呈上大下小的高方柱體。良渚文化的玉琮有個鮮明的特色，即玉器上有小眼、大眼面紋的組合花紋，不過晚期時常以多層小眼面紋裝飾。

這件玉琮分有17節，4邊共雕琢68個最簡化的小眼面紋。從下而上俯視玉琮，便能看到中間有圓孔，象徵「天圓地方」。此外玉琮中間的圓形通道，還具有跟上天溝通的意象。中國古人對於天文的想象，可從上述兩件新石器時代的文物看出端倪。

自新石器時代以來形成的天文觀念，並不只有「天圓地方」，除此之外還有北斗七星、四象等。

關於四象，於殷商時代便有文字記載，主要是將天空劃分四個領域（四宮）、結合四方，為：東青龍、西白虎、南朱雀、北玄武，並搭配四季與二十八星宿。星宿指的是星星停留的場所，從四宮、星宿等名詞，可以看到先秦以前，古人便早早將「天」，想象成了帝王居所。

學者推測四象之所以重要，可能與農業活動、商代的四方巫祭活動有關。古人依據春分劃分一年四季，便是以春分前後初昏時的天象測定四象，其中就需依靠二十八星宿的位置來判斷。

從台北故宮典藏的漢代四神獸染爐，4邊分別以鏤空的四神獸：青龍、白虎、朱雀與玄武為飾，便可以清楚感受到，自新石器以來中國社會對天的觀測、添加的解讀皆傳承於後世，成為中國天文觀的重要概念與特色。