是什麼讓古裝劇變難看　為何大眾選擇重溫港台武俠劇？

由於吳亦凡、張哲瀚等流量藝人接連「翻車」，令大陸決定要進一步整治娛樂圈和飯圈。日前廣電總局發文，表示要整治違法失德藝人、抵制高價片酬、嚴管演員嘉賓的選用、表演風格、服飾妝容等等。一連串的動作，讓許多網友反思近年大陸古裝劇的種種亂象與歪風，雖然這些片子在網絡上的點擊率都很高，但坦誠以對，並沒有過去的港台古裝劇耐看，究竟大陸古裝劇發生了什麼問題？



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率先被網友挑出來的，是一個陳年老問題──演員總是用「後期配音」。大部分網友認為：「台詞也是演技的一部分，現在很多演員都依賴後期配音，反而看不到專業」。更有網友犀利指出：「只要大家用原音，保證很多藝人包括演技派的假面都被撕下來」、「很多演員一直用配音，但原聲台詞功底稀巴爛，然後粉絲還吹演技」。

雖有網友舉例：「男主原聲奶氣，但是播出來的配音就很霸氣符合角色」，卻遭其他網友反駁：「那就還是功底不過關，本身聲音台詞就是演員的基本素質之一，現在真是太寬容了」、「聲音是可以練的」。

多數民眾認為大陸的戲劇應像韓劇、港劇、台劇、日劇那樣，採用演員的原聲，畢竟大陸劇仍以配音為主流，這與其他地區的戲劇相比是較為畸形的。網友表示「在知道演員原聲後，聽配音好彆扭」。

除了聲音外，武打動作同樣被網友挑出來點評：「過去港台的古裝劇打戲，常看到挽劍花、一字馬、動作拳拳到肉、舞扇行雲流水，反而現在的古裝劇打戲，都靠威亞慢鏡頭、臉部大特寫、定點擺姿勢」。

《倚天屠龍記》（2019）劇照。（豆瓣網）

有網友認為近年武俠劇、武打戲之所以會這麼難看，與流量藝人、飯圈現象有關：「因為現在粉絲都會心疼哥哥，受到一點傷都要擔心、要馬上包紮，就這『敬業程度』，劇組當然也不想自找麻煩，能用替身就用替身」、「劇組請形體老師要錢，演員都是些流量哪有時間學啊，人家忙着接代言上綜藝軋戲呢」。

隨着新版《天龍八部》（2021）播出後，因選角、劇情、服化道、武打等問題，成為5個翻拍劇版本中評分最低的一部，許多網友不是重溫1997年黃日華版，就是2003年胡軍版。類似的情況還有《倚天屠龍記》（2019），雖找了周海媚飾演滅絕師太，但更多觀眾選擇複習1994年版的《倚天屠龍記》，為何大眾偏愛舊時的港台武俠片？

據學者研究，1940年代時古裝武俠劇的武藝美學、武打身段，主要脱胎自傳統戲曲，當時的演員也多有戲曲基礎或是拜師學藝的經驗。但由於1949年後中國大陸禁止武俠文藝，直到1980年才解禁，因此這段時間主要流行的便是港台拍攝的武俠劇、功夫片。

1966年由鄭佩佩、岳華主演的武俠電影《大醉俠》，上映後打破由日本武士片壟斷的電影市場，且在武打動作方面也多有突破，更是首部有「武術指導」的武俠片。在該部電影之前，武打動作不是靠導演教導，就是讓演員各自發揮。

有了武俠指導後，讓電影的武打招數專業化、拍攝打戲更好看。1970年代以後，港台武俠片開始將少林武術、廣東拳法、傳統戲曲的北派雜耍納入其中，讓武打戲變得更加豐富。

近年來因仙俠劇流行，開始有人檢討武俠劇太過「仙俠」，不過細看早期港台武俠劇，其實包含神怪、刀劍與功夫，並沒有明確的界線；雖然港台武俠劇在拍攝上有許多困境，如不容易找到合適的外景，但從觀眾選擇重溫老片，可以看到除了電腦特效、流量藝人帶來的熱度以外，一部值得回味再三的好劇，還需要很多元素才能構成。