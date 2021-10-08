廿四節氣｜寒露冷熱交替易咽乾喉燥？　中醫推介湯水助潤燥生津

中國以農立國，古人為了適應天時地利，收成更多的農作物，於是制定了廿四節氣，用來指出一年中氣候寒暑變化的周期規律。本月8日為廿四節氣中第17個節氣「寒露」，到底寒露的含義為何？從中醫的角度來看，寒露是否有特別注意的地方？



寒露是廿四節氣中的第17個節氣，每年10月8至9日期間，太陽到達黃經195°，此時正是寒露。《月令七十二候集解》説：「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」此時節的氣温較白露時更低，地面的露水更多更冷，就快要凝結成霜，故名「寒露」。

古人將「露」作為天氣轉涼變冷的表現。在仲秋，白露節氣是「露凝而白」，夜間空氣中的水汽凝結成水珠附在花草樹木上，當太陽光照射時水珠會顯得晶瑩剔透、潔白無瑕；至季秋寒露時已是露氣寒冷，花草樹木上的水珠將凝結為霜。

正值寒露時節，也是北方玉米收穫的季節。 （中新社）

踏入寒露，南嶺及以北的廣大地區均已進入秋季，東北和西北地區已進入或即將進入冬季，其中西北高原除了少數河谷低地外，平均氣溫普遍低於10℃。強冷空氣會逐漸南下，南方各地的氣溫繼續下降，華南日均氣溫多不足20℃，即使在長江沿岸地區，氣溫也難以升至30℃以上，最低則可降至10℃以下。

由於有強冷空氣南下，南方容易出現氣溫低、風力大的寒露風天氣。華南地區將出現秋季綿雨，即連續5天或以上逐日降雨量大於或等於0.1毫米的持續陰雨天氣。雖然綿雨不影響現代人的日常生活，但對於務農者而言，是直接影響「三秋」的進度與質量，因此要趁早搶在晴天時收割和播種。

由於接近重陽節，寒露不少習俗都與重陽相似，例如賞菊、登高等，很多地方都有賞楓葉的習慣。不過，適合寒露觀紅葉的是北方地區，其中北京地區觀賞紅葉的最佳時期是10月15日至30日。

寒露是農曆九月的節，又稱為菊月，是菊花的月份。與大多在春夏盛開的花不同，菊花愈是霜寒露重，愈是開得豔麗。菊花是寒露時節最具代表性的花卉，浙江溫州等地有釀製菊花酒的習俗，每年秋收後將初開的菊花和枝葉用來釀酒，一直到翌年的寒露才開壇飲用。

根據香港天文台統計資料，在寒露時節，香港平均氣溫為21°C至28.9°C，相對濕度最高為89%，降雨最多有75.9毫米雨量。

徐澤昌醫師建議飲用無花果羅漢果瘦肉湯，可有助紓緩因秋燥症狀。（龔嘉盛攝）

寒露後，氣溫會逐漸下降、空氣乾燥，是冷熱交替的開始，易有皮膚乾燥、口乾咽燥等症狀，故飲食上應要以養陰防燥、潤肺益胃為主。註冊中醫師徐澤昌博士接受《香港01》訪問時，就建議可飲用無花果羅漢果瘦肉湯，有效紓緩因秋燥出現的咽乾喉燥、大便乾結問題。

無花果羅漢果瘦肉湯



材料：雪梨2個、無花果3枚、羅漢果1個、陳皮1角、水瘦肉半斤。



做法：

1. 所有材料洗淨，雪梨去芯、切件，羅漢果捏碎。

2. 全部材料加入水以大火煮滾後，改細火煲1.5小時。



功效：潤燥生津、潤腸通便。紓緩因秋燥出現的咽乾喉燥、大便乾結。



使用注意：脾胃虛寒者慎服。

