90後侗族女孩為完成父親遺願　辭高薪工作返鄉傳承民族文化

少數民族傳統音樂侗族大歌，流行於貴州黔東南、廣西三江等侗族聚居區，先後被列入中國國家級非物質文化遺產及人類非物質文化遺產名錄。

貴州90後侗族女孩為了完成父親遺願，放棄在廣州年薪約50萬元的工作，返鄉傳承逐漸「消逝」的民族文化——侗族大歌，並透過網絡直播宣傳家鄉特產、帶動經濟。



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1990年出生於貴州省黔東南州黎平縣的張國丹，是一名土生土長的侗族女孩，她曾說，「我會講的第一句話是侗話，會唱的第一首歌是侗歌。」19歲時，張國丹到外省大學讀旅遊管理與服務專業，並於畢業後在廣州從事外貿工作。

2015年，張國丹的父親離世，回家奔喪時，她發現父親留下的大量侗族大歌影像及手寫的侗戲台本。張國丹說，侗族大歌沒有文字，只能靠歌聲一代代傳下來，父親的遺物則體現了父親對侗歌的感情，「他常去各個村寨收集曲子，並用漢字把旋律寫在侗戲台本裡。」，父親在世時亦常對她說，「等我們不在了，這麽多侗歌傳給誰呢？」

張國丹帶動朋友嘗試拍攝短視頻，將侗族大歌、侗族文化等展現給外界。（人民日報）

父親對民族文化的熱愛打動了張國丹，讓她決定放棄在廣州的工作，返鄉完成父親的遺願。張國丹說自己的決定剛開始受到母親的反對，但她卻心想「父親會理解的」。返鄉後的張國丹便投身侗歌收集工作中，在這個過程中她發現很多年輕人對侗族大歌並不熟悉，即使有政府的支持，侗族大歌的傳承在一定程度上還存在斷層的困難。她則每天穿梭在各個村寨，去侗族老歌師家中拍攝錄制侗族大歌，並翻譯、記錄下來。

張國丹對侗歌的收集，由起初的一千多首到如今的兩千八百多首。2017年，她還帶動朋友嘗試拍攝短視頻，將侗族大歌、侗族文化等展現給外界，她們身著民族服裝唱歌、做飯的視頻，吸引了不少人關注。此後，張國丹還通過網絡直播將當地的農產品、刺繡品等進行線上銷售，帶動家鄉經濟發展，她說，希望通過展現家鄉的民族文化和風貌，吸引更多遊客，讓家鄉越來越好。