立春｜年初四撞正農曆二十四節氣之首　迎春咬春春社打春咩意思？

大年初四（4日）除了「迎財神」外，今天同時是農歷二十四節氣之首「立春」。

立春是中國民間重要的傳統節日之一，當天有不少傳統習俗活動。



立春舉行紀念活動在中國有悠久歷史。據文獻記載，早在周朝就有迎接立春的儀式，大致過程是在立春前三日，天子開始齋戒。到立春日，天子親率三公九卿諸侯大夫，到東方八里之郊迎春，祈求豐收。

立春為農曆二十四節氣之首，揭開春天的序幕。（視覺中國）

在清代，迎春儀式更演變為社會矚目、全民參與的重要民俗活動。《燕京歲時記》記載，「立春先一日，順天府官員，在東直門外一裡春場迎春。立春日，禮部呈進春山寶座，順天府呈進春牛圖，禮畢回署，引春牛而擊之，曰打春」。

習俗一：迎春

迎春是立春的重要活動，事先須做好準備，進行預演，俗稱演春，然後才能在立春那天正式迎春。迎春是在立春前一日進行，目的是把春天和句芒神接回來。迎春設春官，並預告立春之時。過去在每年的黃歷上都有芒神、春牛圖，清末《點石齋畫報》上的「龜子報春」、「銅鼓驅疫」，都是當時立春的重要活動。

習俗二：咬春

立春日吃春餅稱為咬春。中國民間在立春要吃一些春天的新鮮蔬菜，既為防病，又有迎接新春的意味。春餅是用來捲菜吃，菜包括熟菜和炒菜。唐《四時寶鏡》記載，「立春，食蘆、春餅、生菜，號『菜盤』。」可見唐代人已經開始試春盤、吃春餅。

咬春會吃的春捲。（視覺中國）

習俗三：春社

春社是古時春天祭祀土地神的日子。《禮．明堂位》中記載，「是故夏礿、秋嘗、冬丞、春社、秋省，而遂大蠟，天子之祭也」。漢代以前只有春社，漢代以後始有春、秋二社，約在春分、秋分前後舉行。社日以祭神為主，並兼有鄉鄰聚會的意思。南朝梁宗懍《荊楚歲時記》有「社日，四鄰並結綜會社，牲醪，為屋於樹下，先祭神，然後饗其昨」；唐代詩人王駕《社日》詩亦稱「桑柘影斜春社散，家家扶得醉人歸」。可見，古人對祭祀社神十分重視，故成為風俗流傳後代，成為一種祭祀活動，意為大地繁衍萬物，禱告祭祀，以祈求六畜興旺，五谷豐登。

習俗四：打春

打春即打春牛，亦稱「鞭春牛」、「鞭土牛」。打春牛起源較早，盛行於唐、宋兩代，尤其是宋仁宗頒布《土牛經》後，使打春牛風俗傳播更廣，為民俗文化的重要內容。

打春即打春牛，是慶祝立春其中一個習俗。（新華社）

立春日將泥塑春牛打碎，是農耕文明時代的遺風。通過打春牛之俗，提醒農人，春天已到，應該不違農時，及時播種谷物，祈願一年五谷豐登，國泰民安。