逛傳統中秋雅集玩趣味劇本遊　「穿粵記之尋味中秋」遊園會啟動

逛傳統中秋雅集、玩趣味劇本遊、看古風表演大秀、學廣式月餅製作技藝、觀千年中秋文化展覽……9月16日，「穿粵記之尋味中秋」遊園會啟動儀式在廣州市文化館舉行，為市民遊客帶來一場傳統中秋團圓味的沉浸式實景劇本遊園活動。



作為中秋大型沉浸式劇本遊園活動，「穿粵記之尋味中秋」遊園會由廣州市文化館、廣州酒家集團、廣州博物館聯合主辦，聯動市少年宮等單位合作開展。

該活動從9月12日到29日，通過設置劇本遊園、中秋雅集、明月共此時——廣式月餅文化展覽中心等不同內容，將優秀傳統文化與現代文化產業元素有機結合，讓遊客化身千年中秋文化的「守味人」，在身臨其境的新奇體驗中領略傳統文化的魅力。

實景穿越，打造大型戶外中秋「劇本遊」

廣州市文化館是目前全國最大的文化館，運用傳統建築和園林空間的巧妙組合呈現嶺南水鄉園林的佳境，包含多組主題園林建築，是富有嶺南生態特色、文化底蘊的城市客廳。

「穿粵記之尋味中秋」遊園會啟動儀式在廣州市文化館舉行，為市民遊客帶來一場傳統中秋團圓味的沉浸式實景劇本遊園活動。（羊城晚報）

主辦單位充分利用文化館古風式園林環境的優勢，巧妙地將佔地超14萬平方米的整片園區打造成的沉浸式戶外劇本遊活動，刷新「劇本遊」常規玩法，開創「互動性演繹+沉浸式劇本」模式，讓參與市民遊客度過一個別開生面而又寓教於樂的趣味中秋。

主辦方相關負責人介紹，在園區內，公眾根據中秋傳說和歷史故事創作的《尋味記》劇本遊故事，開啟尋味之旅，與穿越而來的唐太宗、李白、張九齡、蘇軾、歐陽修、伍秉鑑等各朝大咖不期而遇，共同探索中秋故事及中秋風俗，解鎖闖關秘籍，完成遊園挑戰，並獲得「守味人」榮譽。這是一次以真人角色扮演互動遊戲，革新傳統的遊覽方式，讓不同年齡段的遊客從中感知歷史文化。

此前，廣州市文化館利用園林式建築特色和多元的場地功能，已多次舉辦「沉浸式」惠民活動，包括「何以沙灣何以非遺」沙灣古鎮非遺實景解謎項目、大型情景詩劇「走進李白」等。

國潮市集，體驗穿越千年的文化之旅

除了劇本遊活動，在廣州市文化館中心廣場區還專門設立了中秋雅集和廣州酒家廣式月餅文化中心。

劇本領取處。（羊城晚報）

中秋雅集區內主要設有詩卷之月、射月武館、拜月祈福、非遺集市等活動攤位，讓市民遊客彷如置身千年中秋集市，一邊參與投壺射箭等懷舊民俗小遊戲，完成互動收集印章兌換中秋文創禮品，一邊了解、學習、體驗非遺，在濃厚的國潮節日氛圍中，加深對中國傳統文化和非遺傳承的認知。

在中秋雅集的前方，主辦方以廣式月餅經典——雙黃白蓮蓉月餅為設計理念，創造性地打造了「明月共此時——廣州酒家廣式月餅文化中心」。現場以中秋、月亮、團圓符號設計的超級打卡點——巨型發光月亮，讓人彷如置身於嶺南庭院中賞月、吃月餅的美好意境。

同時，結合中秋歷史文化、月餅的發展歷史、文化的傳承演變和月餅的製作工藝、廣州精選歷屆中秋遊園會門票，主辦方通過邀約各朝大咖一起在線聊天的趣味形式，向遊客科普傳統文化與傳統美食的內在精神關聯，從而增強遊客的傳統文化保護意識和觀念。

多方協同，為市民送上中秋文旅大禮

本次活動，主辦方還聯動廣東省收藏協會、廣州市少年宮、廣州公交集團客輪有限公司、廣州巴士集團有限公司、廣州茶促會及來自花城市民文化空間、廣州市全民藝術普及聯盟的多家文旅單位，為老百姓帶來形式多樣的線下游園活動。

活動現場。（羊城晚報）

包括：廣州市少年宮將在中秋前夕組織穗港澳三地青少年參加「中秋詩會」。藝術教育機構「森藝樹」將在活動區的展台奉上精彩文藝演出。

「中禹文化」將中國傳統文化和國標舞結合帶來快閃表演。在中秋之後，「景韻閣」和「元雅馨苑」等機構將接力廣州酒家，於國慶期間在雅集攤位開展景泰藍掐絲琺瑯畫製作和素馨花主題體驗活動。

廣州市文化館的青少年志願者團隊還將開展「建築之美」「非遺之美」中秋專場導賞活動，帶市民遊客觀賞館內園林建築、了解非遺知識、感受文化館蘊含著的嶺南特色和文化底蘊。多個「穿粵」分會場則點綴花城各處。

市民在現場參與活動。（羊城晚報）

老百姓可選擇搭乘廣州客輪·南海神號游江賞月，或相約走進禺見文化、天河區圖書館蘇荷分館、廣東嶺南工藝美術館、素馨花非遺文化館、廣州（花都）灰塑文化產業研究院等公共文化空間及聯盟單位交流學藝，探尋花城各處中秋團圓之味，體驗佳節奇妙之旅。