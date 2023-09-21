廣州將辦慶祝農民豐收節系列活動　多條主題旅遊路線體驗農耕文化

9月23日是農曆秋分，也是第六個中國農民豐收節。今年廣州市慶祝中國農民豐收節系列活動主會場定在從化區的艾米農業園，活動時間為9月22日上午。屆時將舉辦慶豐收聯歡活動、「聽黨話、感黨恩、跟黨走」主題展、農耕文化體驗、強農惠農政策措施發布、名優農特產品展示促銷、鄉村美食品鑑等6項活動。據悉，今年廣州慶祝農民豐收節的系列活動將延續到中秋國慶節假期，兩條從化秋季「豐收」主題旅遊路線也已經準備好了。



城鄉共慶共享，以節促銷助農增收

今年，廣州市的豐收節將採取「1+10+N」的方式，即1個全市主會場活動、10個區分會場活動和多個鎮（街）慶豐收活動，活動時間主要集中在9月下旬。

慶祝活動的主會場定在從化區，從化區農業農村局副局長王錦介紹：「本次活動舉辦地從化艾米農業園，專注於水稻種植產業標準化、數位化、智能化，為稻田插上人工智慧晶片，提升水稻產業生產效率，推出的5G數位農地方案向全球首發，並在山東、浙江、貴州等省份推廣，在推動農業現代化方面具有重要代表性。」

區分會場活動同樣精彩紛呈，海珠區將開展農技種子推廣及幫扶產品展銷等活動、荔灣區將開展農產品展銷及農產品品質安全普法宣傳等活動、天河區將開展農事採摘及研學科普等活動、白雲區將進行農產品展銷及種業科普等活動、黃埔區將開展早造新米品鑑會及新鄉村示範帶歡樂跑等活動、番禺區將開展現代化海洋牧場展示及名優農產品展等活動、花都區將進行數位農業直播節及三角梅博覽會等活動、南沙區將開展特色農產品展及豐收文化旅遊節等活動、增城區將開展特色農產品展及及美鄉村健康跑活動，從化分會場活動與市主會場活動共同進行。各區慶祝活動加起來共50多項，形式多元、各具特色。

不僅如此，各鎮（街）也將結合各地實際自主進行特色鮮明、內涵豐富、貼近農民生產生活的節慶活動，希望吸引更多城鄉居民參與鄉村旅遊、農事體驗等。

9月22日來從化，廣州慶祝中國農民豐收節主會場活動精彩紛呈。（資料圖片）

從化準備兩條「豐收」主題旅遊線路

據悉，今年廣州慶祝農民豐收節的系列活動將延續到中秋國慶節假期。從化區也準備了兩條精品旅遊路線。

路線一，聞稻香慶豐收線：麥田生態園－艾米農業園－羅洞工匠小鎮－良口鎮米埗村。其中，鰲頭鎮麥田生態園2020年被認定為從化區研發旅行實踐基地；街口街艾米稻香農業公園5g農田科技領先；江埔街羅洞工匠小鎮是廣東省首個以工匠精神為主題的研讀實踐教育基地；良口鎮米埗村打造精品民宿群，可搭乘小火車​​暢遊稻田感受秋天快樂。

路線二，嚐秋實品滋味線：鰲頭鎮五豐村（紅肉蜜柚）－江埔街上羅村（無核雞心柿）－溫泉鎮中田村（番荔枝）－良口鎮合群村/達溪村（高山番薯）－呂田鎮香蜜山生態果園（香印青提/百香果）－呂田鎮桂峰村（紅柿）。該路線以農副產品、水果為主線，涵蓋了農業大鎮鰲頭鎮以及北部生態旅遊區溫泉鎮、良口鎮、呂田鎮等採摘點。