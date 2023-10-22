建築大師設計　韶關｢風度書院｣啟用　首展描繪嶺南市民文化生活

10月21日，韶關市舉辦風度書院啟用儀式暨「我自南來」——郭莽園藝術作品展開展儀式，來自全國各地的一批藝術家前來觀展。據悉，作為廣東省第二批重點打造的嶺南書院，風度書院是莞韶對口幫扶建設的公共文化項目，由東莞籍院士何鏡堂等十多名建築大師共同設計；風度書院的第一個項目「我自南來」——郭莽園藝術作品展當天同步開展。



建設新型公共文化空間

記者了解到，風度書院是韶關市委宣傳部貫徹落實省委宣傳部關於建設打造嶺南書院部署要求的重點項目，也是韶關建設新型公共文化空間的新探索。從2020年啟動全省第一批10個嶺南書院建設以來，經過兩年多的建設實踐，嶺南書院建設取得了積極進展和重要成果，成為嶺南文化的重要名片、文脈傳承賡續的重要高地、城市現代文明的重要窗口。

今年6月，廣東省組織召開了推進嶺南書院建設現場交流會，部署推進第二批嶺南書院建設，將實現全省21個地級以上市全覆蓋的目標任務。作為廣東省第二批重點打造的嶺南書院，韶關風度書院是莞韶對口幫扶建設的公共文化項目，由深圳湯樺建築設計事務所有限公司設計建築。書院坐落於韶關市武江區莞韶城黃沙坪創新園內天子嶺長塘、佛塘湖畔，綠水環繞，擁有180度視野的自然景觀和極佳的地理位置條件。

建築主體由東莞籍院士何鏡堂等十多位建築大師共同設計，精致優雅、古韻十足，樓高4層分為地上2層及地下2層，占地面積4645.79平方米，建築面積2724.83平方米，目前由韶關市文化館具體管理。

記者了解到，風度書院的啟用是韶關大力推動風度書房建設的結晶。短短幾年間，風度書房品牌從市轄區逐步拓展延伸到縣（市）、鎮（街道）、村（社區）、廠礦、公園、景區，實現了全域覆蓋和中心鎮全覆蓋，截至2023年9月，韶關已建成93間風度書房，通過「小書房、大風度」來彰顯城市氣質，逐漸形成「風度」公共閱讀空間品牌。

展覽現場。（羊城晚報）

郭莽園藝術作品展開展

為弘揚嶺南繪畫藝術，豐富韶關市民的文化生活，風度書院在啟用當日舉辦「我自南來」——郭莽園藝術作品展，展覽作品題材涵蓋山水、花鳥、人物等。

據悉，郭莽園是畫家、書法家、篆刻家；西泠印社社員、廣東省人民政府文史研究館館員、廣州畫院藝術顧問、中國手指畫研究會顧問、廣東華人書法院名譽院長、水墨村村民。郭莽園的國畫深入傳統，大寫意雄渾古拙，直抒性靈。書法醉心南帖北碑，尤以榜書見長。代表作有《阿福偷酒》《貍奴》《擊毬圖》《海福添籌》《漓江行》《「意象敦煌」系列》等。作品被人民大會堂、中國美術館、中國國家版本館、國際奧委會、廣東美術館、浙江省博物館等單位收藏。

此次活動由廣東省文學藝術界聯合會、韶關市人民政府指導，由廣東省美術家協會、中共韶關市委宣傳部、韶關市文化廣電旅遊體育局、韶關市文學藝術界聯合會主辦，由羊城晚報藝術研究院、廣東省雲印社文化發展有限公司、水墨村美術館承辦。