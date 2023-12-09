廣州越秀西湖花墟正式官宣　明年2/6起為期4天

12月7日，備受矚目的廣州越秀西湖花墟正式官宣，《羊城晚報》報道，本次花墟將以「回歸傳統、留住城市記憶」為宗旨，活動範圍將覆蓋北京路全路段，為廣州市民參與留足空間。



據介紹，2024年廣州越秀西湖花墟舉辦時間從2月6日上午8:30至2月10日凌晨2:00，（其中2月6日—8日三天至24時，2月9日—10日至2時），為期4天，較往年增加1天。

此外，2024年越秀西湖花墟回歸西湖路、教育路區域舉辦。但花墟主牌樓位置將延續去年做法，繼續設置在西湖路廣場，與大佛寺景觀交相輝映。

據介紹，2024年越秀西湖花墟圍繞「廣州過年，花城看花」的主旨，以「古越今秀，海絲花開」為主題，突出百年花墟品牌，傳承嶺南傳統民俗文化，弘揚春節「行花街」國家級非物質文化遺產，助力「百千萬工程」開新局迎新篇。

同時，活動將突出延續「百年花墟，源於越秀」的歷史傳承，讓城市留下記憶，讓人們記住鄉愁。

《羊城晚報》報道稱，2024年越秀區將採取「傳統西湖花墟+北京路年貨節」的舉辦形式。在花墟舉辦前期及春節期間，籌辦「行花街」非遺街區、北京路「年貨節」和北京路南段「花城花街」等促消費活動，進一步活躍節慶和商業氛圍，與傳統西湖花墟同步策劃、遙相呼應。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

