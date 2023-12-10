廣州新增「打卡」熱點　石門「紅葉節」開幕

粵賞紅葉石門有，何須千里香山尋。有「廣州香山」之稱的廣州市石門國家森林公園迎來紅葉觀賞季。



12月8日，2023年廣州市石門國家森林公園第二十一屆紅葉觀賞節（以下簡稱「紅葉節」）開幕。本屆紅葉節以「綠美廣州，紅動石門」為主題，從2023年12月8日持續至2024年1月14日，為期一個多月。

從石門國家森林公園入口緩緩駛入楓林紅葉景區，漫山漸紅的景色映入眼簾，山野間，陽光從樹縫穿過，照射在楓香樹上，葉片仿佛閃爍著紅光。

漫步楓林紅葉景區，數株葉片已變紅的楓香樹旁聚集了人氣，是市民遊客到石門國家森林公園賞紅葉的「打卡」點之一。藍天白雲映襯，紅葉點綴，美景盡收眼底，市民遊客紛紛留影。

「我每年都來看紅葉，都和這棵楓香樹合影！」市民張阿姨和家人為一睹今年石門紅葉美景，從白雲區驅車90多公里而來。現場，張阿姨還和記者分享了自己賞紅葉的心得：「貌似今年的紅葉來得比較遲，如果要看到漫山紅葉，估計要再等等，要等到天氣降溫的時候。」

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從楓林紅葉景區行駛至南天池附近的水生植物園，可以看到矗立在湖邊的多株水杉呈橙紅色。水杉與木橋、湖水、涼亭、山林等構成了一幅秋冬南國風景畫，有別於楓林紅葉景區的山林之景。

據瞭解，石門國家森林公園森林覆蓋率達96.58%，園區內的紅葉有3000多畝，以楓香樹、山烏桕和槭樹為主。

「楓林紅葉景區、醉紅亭景區、紅楓湖景區是紅葉主要觀賞點，每個景點有不同的樹種，各有特色。」廣州市石門國家森林公園運營辦主任助理關曼曼介紹，楓林紅葉景區楓香樹林如詩如畫，醉紅亭景區山烏桕林漫山遍野，紅楓湖景區水景紅葉層林盡染。

此外，根據楓香樹、山烏桕和槭樹的特性，觀賞方式也各有不同。關曼曼介紹，楓香樹葉片變紅時，色澤鮮豔美觀，適合市民遊客近距離觀賞；山烏桕的葉片如調色盤，呈紅、黃、綠多種顏色分佈，如要觀賞山烏桕林呈現滿山紅葉的景象，則需要遠觀，市民遊客在下山路也能遇見大片山烏桕林；槭樹則分散在園區各處，槭樹葉片細長如掌形，市民遊客可拾起葉片用作拍照道具。

紅葉最佳觀賞期在什麼時候？關曼曼表示：「今年石門紅葉勝景來得比較遲。如遇到氣溫下降，或早晚溫差較大，景區的紅葉會大範圍變紅。預計12月底至1月上旬是石門紅葉最佳觀賞期，屆時，市民可在天氣晴朗之時前來觀賞。」

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

