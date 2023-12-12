中國年輕人湧入寺廟做義工　從不如意現實生活中求解脫

「離職後在家待久了，覺得思緒挺亂的。寺廟讓人感覺很自在、清凈，所以我就來這里當常住義工，體驗不一樣的生活。」



31歲劉女士曾是深圳一家社會福利企業的副總經理。由於工作遇到瓶頸，她在今年10月裸辭尋找新的人生方向。但辭職以後，她大部分時間不在積極求職，而是在深圳寺廟弘源寺當了近兩周的義工，過着「充實又悠閒的生活」。

劉女士接受《聯合早報》訪問時指出，她辭職後最初在家裏「躺平」了一個月，工作上的壓力是緩解了，但也「愈躺愈難受」，對生活感到迷茫。此時，她在社交媒體上看到年輕人分享到寺廟當義工的積極經歷後，決定試試。

劉女士在寺廟被分配到齋堂組，工作範圍包括洗菜、切菜、包包子，打掃衛生，洗碗洗碟子等。目前單身的她笑道：「我和父母住，之前在家裏不怎麽做家務，來這裏的十天，大概把前幾十年沒洗過的碗全洗了一遍」。

她每天的體力工作時間長達六小時，除此之外，劉女士和義工們每天也必須進行自我修行，包括上早晚課、誦經、抄經等。

她說：「寺廟的規律生活是挺辛苦的，早上5點半就要起身上早課，到晚上9點才睡。但我每天過得很充實。也不知道是不是心理作用，我不是佛教徒，也聽不懂經文，但來到這裏之後就整個人好像正能量強一些，整個人狀態稍微好一點」。

年輕人到寺廟做義工是中國近五年來佛教文化紅火的一種延伸。隨着中國社會「內卷」加劇，更多年輕人在面臨工作和生活壓力時選擇「佛系」，轉向追求一種隨遇而安的生活方式。

中國各地寺廟近年來也傳出被年輕人「占領」的消息，有關年輕人「在上班與上進之間，選擇上香」的調侃輿論在網絡上盛傳。根據旅遊平台攜程在2023年初發布數據，中國寺廟門票的訂單在2023年初同比增長了310%，其中近半來自90後和00後。

深圳弘法寺香客絡繹不絕，即便是工作日，前來祈福的公眾有超過一半是年輕人。（聯合早報／林煇智攝）

記者在11月中旬走訪深圳兩座佛教寺廟時發現，即便是工作日，寺廟的香客絡繹不絕，有超過一半是年輕人。這一現象與過去寺廟只有在初一、十五和重要佛教節日才熱鬧的情況形成鮮明對比；前來燒香拜佛的也不再只是上了年紀的信徒。

此外，寺廟內的義工們也大多是年輕人，有的在寺廟門口內為信徒遞香，有的在佛殿裏維持秩序，有的打掃衛生等。

在深圳弘法寺當了20年義工的劉霞觀察，寺廟在疫情後出現年輕化趨勢。她說，除了一般香客，有更多年輕人投身義工的行列，並積極參與寺廟的禪修、拜懺法會等各種活動。有40年歷史的弘法寺是深圳香火最旺的寺廟。

報名人數踴躍義工空缺一「位」難求

一名11月中旬在弘法寺當了五天義工的23歲廖紫曦（化名）受訪時指出，她幾個月前已萌生了當義工的念頭，但報名人數過多，寺廟床位有限，一直預約不上。「這段時間正好有空缺，我看到後趕緊在網上報名，然後就來了」。

受訪義工指出，一些寺廟的義工人數供過於求，要當義工必須提前幾周預約。圖為深圳弘源寺的義工辦公室外的招募告示。（聯合早報／林煇智攝）

不少受訪年輕香客和義工均指出，遠離鬧市的寺廟環境讓他們感到很舒服，心境變得平靜。大部分受訪者都表示自己並沒有強烈的宗教信仰，但到寺廟讓他們內心踏實，希望能借助更高的力量，從現實生活中的不如意中解脫。

目前仍處於待業狀態的廖紫曦把當義工的時間形容為一個「間隔周」。她說：「現在的社會情況有點不太正常，內卷文化嚴重，很多制度不公平。來寺廟當義工算是一種心靈上的旅行，讓我們換一個方式來面對這些問題。」

今年7月剛從大學畢業的黃琪琪（25歲）受訪時說，她在過去四個月投了20多份簡歷求職，但都石沉大海。眼見年末將至，她希望能在新年伊始前開始工作，卻不知何開始，所以才決定先到寺廟當義工修養性情。

她感嘆：「今年的就業大環境太難了。如果說我來這裏當義工是無所求，純粹為了體驗寺廟生活，那肯定是在忽悠佛菩薩。無事不登三寶殿，我多少也是希望通過把自己奉獻出來，得到一些相應的回報。」

隨着中國經濟增長放緩，年輕人失業率居高不下的問題在過去一年備受關注。官方數據顯示，青年失業率在今年前半年逐月攀升，並在今年6月達到21.3%的新高。政府隨後以「健全優化」統計工作為由，從8月起暫停公布最新相關數據。

為迎合年輕人的喜好，有寺廟也在院內設有現代餐飲店鋪，以及網紅打卡點。（聯合早報／林煇智攝）

有分析指出，當代青年「求神拜佛」的現象折射出他們內心的焦慮與迷茫，而在寺廟當義工，則是他們在面臨現實困境時，尋求自我治療與短暫逃避的一種方式。

劉女士說：「選擇來寺廟，一開始確實有一種逃避現實的感覺。但後來我想，我在家也無所事事，還不如去做點有意義的事。」

廣州一葦渡心心理咨詢首席專家韋志中受訪時研判，年輕人湧入寺廟當義工的現象是「仁者愛人」的一種體現，通過奉獻自己來為生活中所遇到的挑戰尋找突破口，是一種積極的作為。

他指出，年輕人遇到人生重要轉折時，往往需要一些生活方式的改變，來趕走心中的迷茫，而寺廟作為一個心靈成長、精神自我修行的道場，正好充當了這樣避風港。

韋志中說：「很多年輕人不是佛教徒，不是以宗教理念接觸佛教。他們是受到佛教慈悲文化的熏陶，希望通過實踐滋養和安放內心，成長自己，利益他人，為自己未來尋找出路。」

他認為，近年來佛教文化在年輕人中的興起，反映了中國傳統文化儒、釋、道三教合一的彈性和柔性。

他解釋，中國過去幾十年中社會經濟快速發展時，儒家文化自然盛行，提倡人們入世，努力拼搏。但隨着中國走向高質量發展，社會在過程中難免會經歷一些陣痛。

他說：「當大家覺得浮躁、迷茫時，佛教文化在這個時候就可以起到緩沖作用，教人們如何放下自在。」

結束了義工旅程，年輕人終究須離開寺廟，回歸社會。短暫的經歷可暫時讓他們脫離現實生活中的苦海， 但問題不會就此消失。 寺廟為這些年輕人提供了理清思緒與被寬容的空間，「下山」後如何要面對實際問題？對一些受訪者來說，寺廟生活讓這個答案更明確了。

廖紫曦就告訴記者：「還是得靠自己」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

