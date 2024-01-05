曝河南距今2300年的趙長城被攔腰截斷：永久無法修復

建於春秋戰國時期的趙長城因採礦被永久損毀，河南省北部的趙長城遺址是我國現存最古老的長城之一，距今已有2300多年的歷史，是河南省重點文物保護單位，其中部分遺址位於河南新鄉輝縣市、衛輝市交界處的山嶺上。



央視指出，位於河南衛輝市轄區內的趙長城遺址唐莊2段，由於採礦企業挖礦採砂，這段古趙長城已經被「攔腰截斷」。

據了解，趙長城建於春秋戰國時期，對於研究當時的歷史、文化和社會發展具有重要價值。如今，這個重要的文物保護單位，卻被永久損毀。

央視更披露令人震驚的是，在趙長城遺址唐莊2段從事採礦作業的企業——衛輝市天然資源有限公司，竟然有當地主管部門批准的合法開採手續。

對於趙長城被損毀，許多內地網民表示惋惜，更批評當地官員短視近利，「希望中央會好好追究此事」、「我們這個民族之所以能歷盡艱難延續至今，就是因為在厚重歷史的熏陶下總有人以利為輕、以義為重」；但亦有網民表示，「沒上新聞誰知道這地方有長城，出了事又是有這價值那價值，沒有變現都是空的」、「只有開發旅遊才能保護些文物，如果不能也就沒有什麼價值，當地也無法長遠帶動的經濟。」