王洛賓筆下《在那遙遠的地方》是哪裏？ 中國首顆原子彈在此研製

「在那遙遠的地方，有位好姑娘，人們走過了她的帳房，都要回頭留戀的張望.....」王洛賓的《在那遙遠的地方》大家耳熟能詳，但歌曲中的「遙遠地方」到底在哪裏？這片柔情浪漫土地後來又怎麼與核武有關？



王洛賓草原邂逅藏族姑娘

王洛賓一生與大西北結下不解緣。圖為他上世紀40年代，手執結他在青海草原的留影。小圖是晚年的王洛賓。（網上圖片/當代中國授權）

時間先回到抗日戰爭年代。1939年，一生坎坷的王洛賓在青海省會西寧教書；工作之餘，他還常常到各地收集少數民族民歌。

那一年，導演鄭君里到青海拍攝抗戰電影《民族萬歲》，王洛賓應邀同行。在該省的金銀灘草原上，王洛賓遇到了扮演牧羊女、美麗奔放的藏族姑娘薩耶卓瑪。

卓瑪後來嫁給了一名史姓漢人，並育有兒子。1954年，她因病去世，年僅32歲。圖中照片據報是成年後的卓瑪。（網上圖片/當代中國授權）

王洛賓和卓瑪有甚麼故事？其中一個版本大致說他們互有好感，拍攝結束，卓瑪含羞用馬鞭輕輕抽了王洛賓一下，再拍馬遠去。

王洛賓後來就用哈薩克族民歌的曲調，創作了《在那遙遠的地方》，寄託自己的惆悵和不捨，歌詞中就有着「我願她拿着細細的皮鞭，不斷輕輕的打在我身上....」的一句。

金銀灘平均海拔逾3100米

金銀灘草原位於青海海北州，與青海湖相鄰。這片草原現在已成為旅遊點。（視覺中國/當代中國授權）

不同版本的故事，可能都經過文藝加工或刪減，箇中細節是否符合事實，或許說不清楚，但人物、地點大都一致。無論如何，當時已婚的王洛賓為「好姑娘」創作了一首不朽名曲，而歌曲中「那遙遠地方」就是金銀灘。

銀灘具體在哪裏？它在西寧以西約100公里青藏高原上，平均海拔3,100多米，目前屬於青海省海北藏族自治州。

金銀灘的名字一度從地圖上消失，這片草原建成了「「221基地」，也就是「原子城」。（視覺中國/當代中國授權）

不過「那遙遠的地方」和金銀灘的故事只說了一半，因為王洛賓邂逅卓瑪18年後，遙遠的金銀灘與新中國命運緊緊地結合在一起。

上世紀50年代，成立不久的新中國為了戰略安全，決定發展自己的核力量。

成核武基地 名字從地圖消失

因為「221基地」的建設，草原上出現了很多地堡式實驗設施和廠房，這些地堡現在多已荒廢。（視覺中國/當代中國授權）

1957年底，中國和蘇聯專家跑遍千里大西北，發現金銀灘西面、北部有高山屏障，草原上又有連綿的小山包，正是秘密建設核武研製基地的不二之選。

地點確定了，一切為大局讓路，金銀灘草原上1,700戶牧民第二年秋天全部遷出，近2,000平方公里的地方變成軍事禁區。

「221基地」是中國首顆原子彈誕生地，當時基地匯聚了中國最頂尖的核子科學家。（網上圖片/當代中國授權）

從那時開始，《在那遙遠的地方》雖然仍然傳唱，惟歌曲中的金銀灘絕不被提起，這地名甚至從地圖上抹去；它只有一個神秘代號──「221基地」或「221廠」。

一齣當時剛公映、名為《金銀灘》、講述藏族農奴翻身的電影，也因為基地選址而馬上遭到禁播。當然，那時公眾不會知道原因。

研製中國首顆原子彈及氫彈

中國首顆原子彈製成後，經鐵路運往新疆羅布泊試驗。圖為原子彈起運的「上星站」。（網上圖片/當代中國授權）

此後大批工作人員進駐秘密施工，在草原上建起了眾多科研設備和場地，而它的生活區，慢慢地形成了一座小城；它被稱為「原子城」。

在建設之初，鄧稼先、于敏等大批科學家到此隱姓埋名，在極艱苦環境、簡陋得難以想像條件中為國鑄盾。

中國第一顆原子彈1964年10月16日爆炸成功，這奠定了中國的大國地位。（網上圖片/當代中國授權）

1964年10月16日，「221基地」研製的中國第一顆原子彈，在新疆羅布泊爆炸成功，中國成為繼美、蘇、英、法後第5個成功研製原子彈的國家。

1967年6月17日，中國首顆氫彈爆炸成功，騰空而起的蘑菇雲，標誌着中國核武發展進入新階段。

完成歷史使命 資料逐步解密

經過多年建設，「221基地」已變成了一座設備一應俱全的小城市，也就是現在的西海鎮。圖為「221基地」年代建設的禮堂。（網上圖片/當代中國授權）

轉眼到了80年代，中國改革開放，國際大環境也改變，當局決定把研發核武地點作戰略轉移。至此，英雄的221基地完成歷史任務，1987年撤消編制。

這片土地通過環境治理，1994年移交給青海海北藏族自治州，有相當基礎建設的「原子城」從此改名西海鎮，成為海北藏族自治州政府的駐地。

「221基地」很多設施目前仍在使用，但用途早已改變。圖中的地下指揮中心，現已變成了為遊客服務的「主題郵局」。（網上圖片/當代中國授權）

隨着資料逐步解密，外界漸漸認識「221基地」，知道它便是中國第一個核武研製基地，還知道了功勳科學家們在此的事迹。

此際金銀灘的名字亦從新回到了地圖上，回來的還有《在那遙遠的地方》和草原的故事。

「221基地」有相當基建規模，現已成為海北藏族自治州政府的駐地。（視覺中國/當代中國授權）

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：神秘「西海艦隊」 鎮守高原邊關的水上武裝力量