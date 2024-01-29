舞台劇《黃埔！黃埔！》首次試演　黃埔軍校主題文旅街區全新開業

1月28日，黃埔軍校主題文旅街區全新開業，該街區位於廣州市黃埔區黃埔軍校舊址紀念館旁，歷時300多天打造的大型光影沉浸式舞台劇《黃埔！黃埔！》也在該街區劇場首次試演。



歷時300天精心打造

歷時300多個晝夜，由黃埔文化集團出品的大型光影沈浸式舞台劇《黃埔！黃埔！》在黃埔軍校劇場完成了首場試演。據了解，該劇沈浸式地重現了黃埔軍校的百年風雲和曠世豪情，講述了熊雄、蔡光舉、曹淵、蔣先雲、謝晉元、戴安瀾、左權七位先烈英勇頑強、可歌可泣的熱血故事，帶領觀眾穿越軍校百年時空，重溫那段激情燃燒的崢嶸歲月。

該劇以黃埔軍校歷史文化為脈絡，分為五幕，運用全息投影、虛擬互動等多媒體技術，結合景觀復原、虛擬現實、舞美燈光等現代聲光電技術，回溯與凝望黃埔軍校百年風雨，將一個個可歌可泣的英雄人物搬上舞台。

據了解，《黃埔！黃埔！》的演出劇場——軍校劇場，是黃埔軍校主題文旅街區的一個重要組成部分。劇場總面積為3304平方米，擁有616個座位，座位數量正好對應了1924年6月16日軍校創辦的日期。劇場配備了先進的舞台設備和音響燈光設備，舞台能滿足舞蹈、歌劇、戲曲、話劇、交響音樂會及綜藝匯演等各類型演出，為遊客提供極佳的視覺、聲場特效體驗。

演出結束後，現場觀眾紛紛贊嘆該劇劇場效果和劇情都非常震撼人心，更有不少觀眾表示觀劇期間數次感動落淚。

「這是我第一次創作此類題材的舞台劇，我第一次到黃埔軍校采風時就深受震動。」該劇總製作人、總導演佟顏說，戰爭是宏大的主題，但是創作團隊在劇中融入了很多感性的元素。例如，在劇情中設計了「撥浪鼓」與「戰鼓」分別呼應「小家」與「國家」，從英雄的生活出發，表現他們對家人和孩子的愛，使角色的形象更飽滿與立體。

作為前期顧問，廣州文學藝術創作研究院副院長羅麗說，這不僅是第一部黃埔題材、文旅性質的舞台劇，也是一次很好的關於中國革命道路的教育。該劇的另一位學術顧問，廣東省委黨校原常務委員副校長、文史專家曾慶榴評價，主創團隊對黃埔軍校的歷史作了認真研究，在此基礎上進行藝術提煉，進而呈現出了一個感人的故事，各個英雄事跡彼此獨立又互相串聯，整體的舞台場面氣勢磅礴。

演出現場。（羊城晚報）

「蔣先雲的角色令人敬佩，劇中的革命前輩是我們當代青年的學習榜樣。」蔣先雲的扮演者楊仁濱在接受記者采訪時說，出演這部舞台劇，他更深刻地感受到了生在和平盛世是多麼幸運。「感恩革命先烈們的付出與奉獻，也希望這部劇能讓更多人了解黃埔精神。」

黃埔添「打卡」新地標

當天，黃埔軍校主題文旅街區正式開業。該街區坐落於黃埔軍校舊址紀念館旁，沿襲了舊有功能布局和建築風格風貌，將地域文化融入現代建築設計。

羊城晚報記者看到，黃埔軍校主題文旅街區的建築大多有著濃濃的「黃埔軍校風」。位於街區廣場的鐘樓建築百勝樓，有著別具一格的設計理念和深厚的歷史意義。位於軍校劇場側樓的咖啡館空間，則以傳統紅磚元素作為基底，搭配暖光照明，同時結合黃埔軍校的文化元素，打造出一個獨具特色的創意咖啡空間。

在這裏，遊客隨時可以來一場軍事文化體驗之旅。文旅街區專門為「軍迷」打造了射擊主題互動體驗項目，遊客不僅能夠體驗傳統的射擊項目，還能參與個人或團隊的區域射擊對戰。

除了觀賞沉浸式舞台大劇、體驗軍事文化之旅，在黃埔軍校主題文旅街區，市民遊客還可以品嘗到具有黃埔當地傳統特色的美食。比如在深井燒鵝博物館，遊客不僅能購買和品嘗到正宗的深井燒鵝，還能一覽深井燒鵝的歷史沿革和製作過程，體驗黃埔獨特美食魅力。