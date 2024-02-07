把「吃」交給廣東，究竟能有多「好」？

請到廣東過大年！來了吃什麼？全世界都知道「吃在廣東」，但廣東究竟有多好吃？估計即使老饕來到這裡吃上一個月都未能嘗盡。



在這片神奇的土地上，

歎的英德紅茶單欉茶普洱茶菊花茶鐵觀音……

蒸的魚蝦餃豉汁排骨鳳爪糯米雞燒賣腸粉水粿……

煎的蘿蔔糕馬蹄糕裹蒸粽蠔仔烙釀辣椒釀豆腐……

焗的大魚頭鳳梨包鮮魷魚芝士蝦……

燒的乳鴿乳豬燒鵝燒雞叉燒牛柳……

炒的牛河滑蛋牛奶花蟹石螺薄殼……

煲的煲仔飯雜魚鼎豬腳薑魚香茄子……

啫生腸蠔仔牛脷涼瓜田雞鵝腸大腸……

炸的蛋散油角五柳蛋……

還有喝的各種各樣靚湯燉品，從早喝到晚，從週一喝到周七，可以一直不重樣，花式之多省略號都不夠用。輕輕鬆松，好吃廣東。

在喜樂的日子，紅燒一爐鵝和鴿，白切一盆走地雞，梅菜間扣五花肥肉，大快朵頤，風過而竹不留聲。

在無聊的日子，開一鍋「邊爐」，看冒泡的牛肉丸，夾一箸七秒熟的牛肉，觥籌交錯，不風流處也風流。

在難過的日子，撞一份姜奶，任薑汁跌落，墜入一匙滑奶，舌尖絲滑中秒懂，艱辛是甜蜜引路。

在收穫的日子，煮一鍋白粥，以菜圃入味白粿，菊桂點綴單叢，寡淡兌調繁花，浮華裡最品清歡。

在平凡的日子，熬一湯菜膽，灼一碗鮮魷鮮蝦，配一兩竹升面，尋常的食材「鮮」字加身，有滋有味有樓台。

三茶兩飯徜徉四季，柴米油鹽皆品人間冷暖。

把「吃」這件事交給廣東，別具一格，又不拘一格，這是粵菜的「霸道」，也是老廣的「味道」。廣東人有多「好吃」，廣東菜就有多「好吃」。好吃廣東，等你來。

【本文獲南方+授權轉載】

