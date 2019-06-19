【無間道】片名取自佛教的無間地獄　道盡臥底無間斷的痛苦

電影《無間道》的成功，不但為本地電影製作開拓《無間道》系列電影，更帶起了中港兩地一系列警匪鬥智鬥力，甚至以潛伏為主題的電影的潮流，就連荷里活片場與日本電視台都要加以翻拍，真可說得上是港產片中的經典之作。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

自從《無間道》這齣電影上演之後，「無間道」三字從此幾乎成為了臥底的稱號。雖然電影講述的是警匪雙方臥底之間的明爭暗鬥，不過片名「無間道」一詞原先的意義，其實與臥底並無任何直接的關係。

用「無間道」一詞作片名的用意，在電影內對此就有所解釋。電影開始時在火焰與佛像大特寫片段後，便出現了這段文字：「《涅槃經》第十九卷『八大地獄之最，稱為無間地獄，為無間斷遭受大苦之意，故有此名。』」

電影開始時在火焰與佛像大特寫片段後，便出現了這段文字。（《無間道》劇照）

電影終結時又出現：「佛曰：『受身無間者永遠不死，壽長乃無間地獄中之大劫。』」的畫面，這兩段文字正好說明片名是根據佛經內提到的「無間地獄」這一名稱而來。「無間」的梵文是Avici，音譯作「阿鼻」，「無間地獄」亦即佛教用語中常提到的「阿鼻地獄」。

描繪無間地獄的畫作。（網絡圖片）

佛教地獄觀念中共有八大地獄，南宋法雲編撰的《翻譯名義集》內《地獄篇》對此解釋謂：「地獄從義立名，謂地下之獄，名為地獄。」並且舉出八大地獄的名稱：

言八大獄者：一活、二黑繩、三合會、四叫唤、五大叫唤、六熱、七大熱、八阿鼻地獄。

「阿鼻地獄」位於地獄的最底一層，佛經內描述其中有七重鐵城和七層鐵網，七重城內不但有劍林，四周還遍佈七重刀林。凡犯了殺父殺母之類五逆大罪的人，死後便會被打入這層地獄永不超生。

這層地獄之所以稱之為「無間」，是因為同時兼有五重「無間」的意義在內：

趣果無間──死後即墮入，沒有一刻間隔地直接承受果報。 受苦無間──有苦無樂，其苦不斷。 時無間──無時無刻都要連續受苦。 命無間──一日之間經歷萬死萬生地備受折磨，要不斷面對痛苦。 身形無間──身形過遍滿地獄，無空隙可逃避。

因為要遭受上述各種苦痛折磨，故此佛教觀念中墮入「無間地獄」便是最可怕的懲罰。電影《無間道》以此為片名，便是取其「為無間斷遭受大苦」的意思，用作比喻電影中身為臥底的主角陳永仁（梁朝偉飾），無時無刻都要承受極大的痛苦。

片名比喻電影中身為臥底的主角陳永仁，無時無刻都要承受極大的痛苦。（《無間道》劇照）

不過值得注意是，電影借用作比喻的其實是佛教的「無間地獄」，而不是片名所稱的「無間道」。在佛教觀念中「無間道」與「無間地獄」兩者實質上有不同的涵義。

佛教的「無間道」又稱「無礙道」，是指達到極高層次的一種修行。「間」即隔開或阻礙，修行到能觀察真理智慧，不為諸惑所阻隔的話，便是到達「無間道」的境界。《阿毘達磨雜集論》內便提到：

「無間道」者，謂由此道無間，永斷煩惱，令無所餘。

便是指出修行到「無間」境界的話，即可永遠斷除所有煩惱，一無間隔地進入解脫道，故此稱之為「無間道」。這種不為諸惑所隔，足以永斷煩惱的修行，因為可以藉此至於涅槃，故此稱之為「道」。這便是「無間道」在佛學上的具體涵義。

雖然電影《無間道》借用了佛教概念及術語，成功地營造出電影中一份因果報應的宗教意味；而無間地獄的比喻，也易於令人聯想到主角無時無刻都要忍受仿似身入「阿鼻地獄」的痛苦，令整齣電影的悲劇震撼效果得以加強，然而「無間地獄」與「無間道」終究屬於佛學上兩個不同的概念，將兩者輕易混為一談的話，對於一齣經典電影來說，也許就成了白壁中的一點微瑕了。

《光影中的經典文化──中國文化與電影藝術》 作者：劉衛林 責任編輯：黃懷訢 出版社：中華書局

內容提供：獨書人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《無間道》對佛教「無間道」一詞的誤解」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）