【讀者創作】靈異怪奇極短篇：夜更保安員芬姐──奇聞見異錄之一

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樓上的敲打聲

由於收到十六樓的噪音投訴，座頭叫我上去查看一下。

我看一看手錶，現在已經是半夜十二點四十七分了。在我任職的這個高尚住宅裏，基本上過了十二點之後，整棟樓都像按了靜音制一樣安靜。我在空無一人的升降機裏，等候到達十七樓。

我在空無一人的升降機裏，等候到達十七樓。（《電梯九層半》劇照）

1702那戶的男主人好像是姓孔吧，剛搬來二個月。雖然他老是滿臉笑容很親切的模樣，但經常跟他在一起的那兩個同住人就不同了，總是靜靜地跟在他身後默不作聲。唉，真不想跟他們家有任何接觸。

在升降機門打開之後，耳邊傳來清晰的「咚咚，咚咚」聲，像敲打着什麼的聲音。我遁着聲音去到1702的門前，把耳朵貼近門上細心聆聽，可以肯定敲打聲一定來自入面。心想，怎麼真是他們家！但由於職責所在，我嘆了口氣，硬着頭皮準備按門鈴。

我嘆了口氣，硬着頭皮準備按門鈴。（unsokash／__matthoffman__）

就在這時，傳來升降機開門的聲音，跟着傳來「咔咔，咔咔」聲，我轉頭一看，看見孔生拖着行李箱回來。除了原本的中年男女跟在他身後之外，今晚還多了一個胖女人和一個瘦弱的男人。

我先跟他打招呼問他是去旅行回來嗎，他看見我便露出親切的笑容，回答說去公幹兩天。我告訴他因為收到樓下投訴有噪音所以上來查看，他接着說都正想要投訴樓上老在敲打東西，還笑說叫我聽清楚近在耳邊的「咚咚」聲是在樓上傳來嗎。我連忙回答說，既然他是一個人住的，那聲音真是在樓上傳來才對。接着跟他告別，說要上一層查看。他笑着跟我揮手道別。在走進後樓梯之後，我忍不住抹一下冷汗。看見他那微笑我打從心底覺得心寒起來。

在走進後樓梯之後，我忍不住抹一下冷汗。看見他那微笑我打從心底覺得心寒起來。（Unsplash/chuttersnap）

因為我由小時候就已經有陰陽眼，只有含冤枉死的靈體才可以完全實體化，一直跟在兇手的身邊。剛才看見他身邊，又多了兩個頭顱被什麼硬物敲得血肉模糊的靈體，腦漿跟血液還不住流到臉上。能這麼清晰重現生前的模樣，證明他們是剛被殺死不久。正滿腔怨憤地張嘴對孔生死咬不放。那恐怖模樣，把每天都看到靈體的我也嚇得心離一離。

在新聞報導中鬧得熱哄哄的連環傷人犯應該是他了……唉，可惜靈體的能力遠沒有電影裏那麼強大，如果有，還會有那麼多殺人無數的人活得比你我還好嗎？

很快「他們」就會知道只是徒勞無功，世上根本就沒有報應兩個字。

那在他家裏傳出敲打聲的，會是另一個受害者嗎？但我無證無據就算找警察只會當我發神經吧。算吧，多一事不如少一事，我只是打份工而已，當看不見罷了。

「時運高，咩都睇唔到。」我口中密唸着。沿樓梯行落了一層，在升降機前等候。還是想想怎樣解釋噪音那問題才好呢，就說上到去聲音就停止好了，找不到源頭。——反正每晚都總遇到解釋不了的事。

我像放下心頭大石那樣，愉快地哼着歌，步進升降機裏。

反正每晚都總遇到解釋不了的事。（《電梯九層半》劇照）

食雞

「別怪她，別怪她……」

當我百無聊賴，坐在座頭一邊吃着零食，一邊偷偷聽我男神吳唱K的歌時，對講機傳來噪音投訴要我上去查看。

「又是噪音，你們這班人找一晚讓我休息一下行不行？」我不禁咕嚕。

看一看手錶，已經是凌晨二點三十一分了。

幸好今次不是十七樓，孔生那個殺人犯還是敬而遠之好一點，我心有餘悸地想着。

當我百無聊賴，坐在座頭一邊吃着零食，一邊偷偷聽我男神吳唱K的歌時，對講機傳來噪音投訴要我上去查看。（《別怪她》MV截圖）

我步入升降機按下廿二樓的按鈕，看着上面的數字跳動，「別怪她～別怪她……」我不禁哼起歌來。在我閉上眼陶醉地唱着的時候，「別再傷心對吧～」突然間在我耳邊響起一把低沉的男聲。

我嚇得心頭一顫，馬上睜開眼睛，偷偷看着電梯門的反射。

——沒有人在我身後。

「真笨！如果是人剛才入升降機時一早見到了，一定是靈體吧，不要理他，不要理他，時運高什麼都聽不到。」我裝作若無其事地看着上面的數字跳動，「10，11，12……」

平時一晃眼就到的升降機，今次卻像吃了豬油那麼慢。

我把流到臉上的汗水抹去。

平時一晃眼就到的升降機，今次卻像吃了豬油那麼慢。（公共領域圖片）

先重申，我雖然從小就有陰陽眼，但看見跟想見是兩回事啊。所以大部分時間我都裝着看不見他們的，如果讓他們知道我能看得見，就會很麻煩。

他們會千方百計引起我注意，纏着我不放，有想找人聊天的、想我尋人的，想我幫他報仇的。——還有想上我身的。這些下次我再詳細說，因為升降機到達廿二樓了。

隨着我步出樓層，升降機門徐徐關上，不理會他果然有用，我不禁偷笑起來。是2210投訴，我轉身向着那單位走去。

「呼哧，呼哧。」行不夠十來步我就汗如雨下喘着大氣。

「唔通……我又胖了……又胖了。」我把放在褲袋中的小手帕拿出來抹着汗。

好不容易行到2210門前，按着門鈴，沒有人回應。

好不容易行到2210門前，按着門鈴，沒有人回應。（VCG）

再按多一次，終於傳來拖鞋聲夾雜咒罵聲來到門前。打開門的是一名戴着眼鏡的中年女人，一開聲就破口大罵說沒有打過電話投訴。

我用對講機確認多次沒有弄錯單位，同事激動地回應說肯定沒有聽錯，是一個男人打來投訴的。

但這裏面住的楊小姐是出名難纏的單身老姑婆，如果有男人就不叫老姑婆啦！

被騙了，我怎麼剛才想不起呢，害我走得滿身是汗，我拿着小手帕不停抹着。

「呼，到了，真不好找。」耳邊忽然又響起剛才那把低沉男聲，這次聲音像在我上方傳來那樣。

被騙了，我怎麼剛才想不起呢，害我走得滿身是汗，我拿着小手帕不停抹着。（電影劇照）

我被嚇得呆立着，只見一個混身濕透，被水浸到全身膨脹發紫，舌頭脹出嘴巴，連雙眼都突出眼框的男人從我背上下來，走進她的家。在半開的大門中，隱約看見幾個靈體在沙發上坐着。

「那麼遲啊，就等你一個食雞！」其中一個靈體說。

隨着「吧嗒」一聲大門關上，我才回過神來。

原來剛才他一直在我背上！怪不得我行得那樣辛苦。那麼剛才一直流下來的…………不是我的汗吧！？

「啋！真係見鬼了！」我拿着手帕不停抹臉。

「人都死了，還食什麼雞，食元寶蠟燭啦！」我一邊咒罵一邊走向升降機。

作者：睜開雙眼做場夢

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「靈異怪奇極短篇：夜更保安員芬姐」​】

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