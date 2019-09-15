【讀者創作】靈異怪奇極短篇：夜更保安員芬姐──奇聞見異錄之二

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自殺鬼

「你個衰仔，叫你六點叫我起床，你又掛住睇電話，無時間去買餸了，用今早飲早茶打包的春卷炒了白菜，還有魚蛋雞翼湯你跟你老爸翻熱一下再飲吧。」我除掉圍裙，大聲嚷着。

沒有回應。

我走出客廳，看見那衰仔像懶蛇一樣躺在沙發上玩電話。原來戴着耳機怪不得沒有理會我。我正想走過去罵他一頓，忽然他興𡚒得彈起身來手舞足蹈，「Yeah！食雞！」我被他嚇了一跳。

他像剛剛才看見我那樣說，「媽，起床了嗎？」

……

又是食雞，昨晚才給那個趕去聚會食雞的浸死鬼當順風車。原來今期流行的是跟朋友食雞嗎？想起被他的口水滴到滿臉都是，就嘔心得想把剛才喝的魚蛋湯都吐出來。

「平時我蒸雞時又不見你食，衰仔！」我一邊咕嚕着一邊把大門關上。

「平時我蒸雞時又不見你食，衰仔！」我一邊咕嚕着一邊把大門關上。（《天水圍的日與夜》劇照）

剛從更衣室換好衣服出來，隔離十二座的座頭阿環走過來滿臉驚嚇地說，「芬姐！出大事了，剛才我那幢樓有人跳樓啊！」

我一邊用梳整理燙成小卷的短曲髮，一邊回答說，「車，每天都很多人跳樓死啦！有什麼大不了。」

作為一個有九年經驗的專業保安員，在後輩面前不可以失威的。在阿環一臉仰慕的眼光下，我回到十一座的座頭。心中慶幸不是發生在我幢樓上，因為自殺死的靈體是最最最乞人憎的。

我回到十一座的座頭。心中慶幸不是發生在我幢樓上。（Unsplash／chaozzy）

在我忙碌了一輪幫住戶開門和訪客登記的時候，那個討厭的IC（即是保安主任）突然出現。他說因爲剛才的跳樓事件，有個外圍同事嚇得不敢上班。要我出去頂替他。我在心中雖然由他阿爺那輩開始罵到他的孫子，但還是跟他說了聲「無問題」。

唉，大熱天還要頂外圍周圍巡邏，還是快快巡邏一圈就找個地方蛇王。差不多巡邏到十二座剛才有人跳樓那個位置時，我刻意繞過那裏，因為實在不想見到自殺鬼。

我拿着手帕抹着汗，終於只剩下遊泳池就巡完一圈了。

「別怪她，別怪她……」我愉快地哼着歌快步走去。

「唔該，唔該可以幫我找一樣東西嗎？」身後突然傳來一把女聲。我被嚇了一嚇，眼尾偷瞄一下手錶的時間。

「已經二點了，這個鐘數誰會有人在泳池邊找東西啊！又遇到麻煩鬼！」我心中納悶着。

正猶豫該不該停步時，「唔理了，還是扮聽不到算了，多一事不如少一事。」

「時運高咩都聽唔到，咩都聽唔到……」我口中不停唸着加快腳步向前走。

差不多走到泳池旁時，看見一個穿着校裙的少女，正背着我在低頭找東西的樣子。

差不多走到泳池旁時，看見一個穿着校裙的少女，正背着我在低頭找東西的樣子。（《告白》劇照）

「唔該，唔該可以幫我找一樣東西嗎？」耳邊又傳來少女的聲音。

我見狀馬上轉90度向另一個方向走去，邊行邊說，「哎！十一座爆水管要馬上去處理才行。」

我差不多是用跑的速度，想快點回到十一座擺脫她。怎知道在轉角處跟一個迎面而來的人撞過正着。力道之大令我們雙雙跌在地上。

我好不容易爬起身一看，「……又是校裙！？天呀！」

「唔該，唔該可以幫我找一樣東西嗎？」那少女跌跌撞撞地站起來。

我才發現，她校裙上佈滿鮮血，在沒有頭顱的頸項上，鮮血像噴泉一樣猛射出來。

「唔該，唔該可以幫我找一樣東西嗎？」那少女跌跌撞撞地站起來。（《Crow's Blood》劇照）

「哇！」縱使我經常看見靈體，都被嚇得尖叫着不停退後爬。忽然手指摸到像頭髮那樣的質感。

「唔該，唔該可以幫我找一樣東西嗎？」身後竟然又傳來少女的聲音。

我看一看眼前的無頭鬼，立刻回頭一看，只見一個血流披面，沒有了半邊頭顱的人頭正死死地看着我，口中唸着「唔該，唔該可以幫我找一樣東西嗎？」

我嚇得緊閉起雙眼顫抖着問，「你……你究竟想我……幫你找什麼？」

「可以幫我找回我的頭顱嗎？」無頭鬼說。

「你……你……你個頭不就在我後面囉！」我急着說。

「可以幫我放回頸上嗎？」

「不是吧！自己不懂放嗎！」我心中痛罵着，「看來不幫她了結心願，她是不會放我走了。」

唯有硬着頭皮轉身把她的頭顱拿起放回頸上，那濕濕滑滑的感覺，我應該永世難忘…………

她用手把斷頭調整一下位置說，「謝謝你。」最後才滿意地轉身離開，消失在轉角處。

「謝謝你。」（《Crow's Blood》劇照）

呼，我終於鬆一口氣，抹去頭上的冷汗。之後馬上拿起手機打給阿環。

「芬姐，這麼晚什麼事啊？」她被我電話吵醒。

「今天跳樓那個是女學生來嗎？是不是……跌斷頭的？」我急着問。

「對呀！她從三十五樓跳下來，不知道中途撞到哪裏，頭顱跌飛到隔兩座遠的游泳池裏啊陰公……」天呀！怪不得會在泳池旁遇見她。

要遇上的，始終避不過。

隔了兩天晚上，聽見阿環說，有外圍同事撞鬼了，在泳池旁遇到無頭鬼，要他幫忙找回頭顱，嚇得他馬上辭職不幹了。她說所有同事準備一起籌錢做場法事，問我準備捐多少……

這就是我說自殺鬼是最最最乞人憎的原因！因為她會每天不停循環自殺之後找頭顱，自殺之後找頭顱，自殺之後找頭顱……直到永遠，阿們。所以我決定以後不會再頂外圍更！更加不會捐錢做法事倒錢落海！

（外圍的意思是負責定時巡邏整個屋苑的崗位。）

請給我一個女朋友

「別怪她，別怪她，別再傷心對吧。」

我哼着歌在外圍巡邏，在這個又濕又凍的天氣下，那些麻煩的死飛仔都不在平台吹水抽煙，連孤魂野鬼都不見一隻。

我看一下手錶現在是凌晨三點半，無驚無險多巡兩座就可以蛇王等下班了。

我懷着愉快的腳步向平台公園走去，剛掃描完巡更點，忽然背後傳來一把悽慘的哭聲。我被嚇了一嚇，「男聲？幸好不是又遇到那隻自殺鬼」我轉頭一看，只見在平台圍欄上坐着一個人影，由於那個位置街燈照射不到，所以看不清他的容貌。看見地上堆滿啤酒罐，不禁鬆一口氣，今次不是撞鬼了吧。

看見地上堆滿啤酒罐，不禁鬆一口氣，今次不是撞鬼了吧。（Unsplash／@aaronalvaradophotography）

「怎麼又是我遇到麻煩事啊！」我心中埋怨着，很想當看不見就算，但抬頭一望，閉路電視正正對住我。

「如果那男人出什麼意外一定會追究到我呢……」我嘆一口氣，想走近叫他下來。

「先生，你無事吧，坐在哪裏很危險呢。」

「你不要管我！你再走過來我就跳下去！」怎料他馬上激動得站起來叫罵。

靠，又是想自殺的！你們這些香港人壓力真是那麼大嗎？老娘我以前在大陸時窮得吃樹皮都沒想過自殺呢。

「先生你冷靜點，有事可以慢慢說，先下來好嗎？」我邊說邊拿起對講機想找同事支援，怎知道只傳來一片雜音。

「媽的，偏偏這個時候才壞！？」我用力地拍打對講機但都沒有用，只是發出刺耳的「吱吱」聲。

「根本無人明白我找不到女朋友的痛苦！」他崩潰地大哭起來。

還以為什麼大問題要自尋短見，原來只是這麼小事。看來找不到阿頭求救，只可以靠自己了。

「年輕人，男人只要搵到錢就一定能找到女朋友呢，所以你現在只要專心一意努力工作就可以了。」（gettyimage/視覺中國）

「年輕人，男人只要搵到錢就一定能找到女朋友呢，所以你現在只要專心一意努力工作就可以了。」說得真漂亮！不枉我通常看無綫劇集，那些台詞現在大派用場了。

他沉默不語，拿起身旁的啤酒就昂頭一飲而盡，一罐、兩罐、三罐……但與其說是喝，更像是用酒來沖涼，因為他每喝一口，有大部分都是流到身上。

這樣陪他飲酒都不是辦法，於是我接着說：「而且看你又高大又英俊，這麼靚仔一定會有女孩子看上你的。」

這招果然見效，他馬上轉頭說：「真的……？我很靚仔嗎？」語氣都變得害羞起來。

我立刻附和：「靚仔呀，簡直比我男神吳唱K更帥呢！所以你先下來吧，不要做傻事。」其實燈光這麼暗，我根本連他的樣子都看不見。

「謝謝你的安慰，從來都無人這麼欣賞我的……」他態度開始軟化，不再站着，慢慢地坐了下來。

看見他竟然被我說服，我不禁沾沾自喜起來，「有時善意的謊言很有用呢！」我慢慢走近他準備把他扶下來。心中已經不住幻想那個老看不起我的保安主任會怎樣稱讚我，身邊的同事一定會用仰慕的眼神凝望着我呢，哈哈。

「其實……阿姨你都很漂亮呢。」

他的讚賞令我心花怒放起來，我笑着拍他的背脊說，「你不要開阿姨玩笑了，芬姐我今年都五十三歲，還漂……」

「噹。」

咦？怎麼會是滑滑涼涼像金屬的質感，還會響的……我抬起頭……（《鋼之鍊金術師》電影劇照）

咦？怎麼會是滑滑涼涼像金屬的質感，還會響的……我抬起頭……

他轉過來，詭異地笑說：「不如你就做我女朋友吧。」

「哇！」我終於看清楚他的樣子，這不是那個佇立在涼亭旁的銅雕像嗎！

一直覺得這玩意很邪門，烏黑一塊作學生打扮，在擺一個觀望遠方的姿勢，但臉上是掛着格格不入的古怪笑容。

真的很像痴漢。

不知道是那個腦裝屎的高層想的主意，才會擺放這個銅像。一直流傳他成精了，只要看見美女行過，雙眼就會跟隨轉動的都市傳說，竟然是真的！我嚇得高聲呼救。

他被我驚謊的樣子激怒：「你騙我！」之後伸手把我捉住，「這樣寂寞無趣的生活我受夠了，你就陪我一起死吧！」接着強行把我拉上圍欄，

他的手像鋼箍一樣緊拉住我，我出盡力氣都無法掙脫，看着圍欄下起碼有八、九層樓高的山坡，「哇，我不想跟這爛銅爛鐵一起死啊！」怎麼辦才好？

「好吧好吧！我陪你一起死啦，但你先放手好嗎？你弄痛女朋友我了……」他態度馬上軟化起來，「你願意做我……女朋友？」連原本緊握着我的手都鬆開。

「對呀，你一個人……不是，一個銅像真的太寂寞了，來吧，姨姨抱抱。」我張開雙手等他投進我的懷內。

「嗚哇……我好寂寞啊……」他像大哭起來，但由於他只是個銅像，所以表情依舊是那個古怪笑容，真是說不出的怪異。

就在他攤開雙臂準備擁抱我時，「機會來了！」我出盡吃奶的力把他推落山崖。（unsplash／@deko_lt）

就在他攤開雙臂準備擁抱我時，「機會來了！」我出盡吃奶的力把他推落山崖。

「……女朋……」在他未來得及反應之前，已經凌空跌下。

「呀，為什麼？」「為什麼…………」

「呯。」

在一聲淒厲的慘叫聲之後，四周回復平靜。

我喘着氣，望向圍欄下面一片漆黑的山坡，「這麼高跌下去，那舊爛鐵應該都粉身碎骨了吧。」

看見山坡下沒有動靜才吃力地爬下圍欄，雙腳不停在震抖。

我跌坐在地上，不禁鬆一口氣，「今次差點就去見閻羅王呢！」

他一定沒有看過金庸那套什麼……神鵰屠龍記。不知道「愈是漂亮的女人愈會騙人」這個道理。

我伸手整理燙成小卷的短曲髮，「哼，幸好今次老娘我轉數快。」

這時，對講機傳來IC（即是保安主任）近乎咆哮的聲音：「張豔芬你跑到哪裏蛇王？Call爆你都不應機！」

「不是呀主任，我……」

「你不要那麼多解釋！快給我回來十八座幫手。」關上對講機，我由他太公一路罵到孫子。

「唉，誰叫我窮，就是要受氣的了。」

如果你問我最可怕的鬼是什麼，我會答是：窮鬼。

「還要好好想個藉口解釋今晚遇到的詭異事件呢。」我一邊咕嚕一邊向十八座行去。

作者：睜開雙眼做場夢

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「靈異怪奇極短篇：夜更保安員芬姐」​】

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