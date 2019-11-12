【人間失格】太宰治摯友坂口安吾　批評日本國民精神的文豪

編按：大家看了《人間失格：太宰治和他的女人》了沒有？當中藤原龍也所飾演的坂口安吾跟小粟旬飾演的太宰治曾於酒吧對戲，到底他是誰呢？且看下文作者分享。

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日本無賴派頹廢大師，除了太宰治以外其實還有其他人。日本評論家奧野健男曾經說過，若果以文學來講，他以坂口安吾為父，太宰治為母。這樣便可以看到「坂口安吾」這號人物於日本文壇上的地位。

其實我最初並不認識坂口安吾，全賴日本流行文化──動畫，我才接觸到輕小說改編作品《文豪野犬》（文豪Stray Dogs），這部以超能力戰鬥，結合推理元素組成的作品，用幫派鬥爭作為主軸，譜寫出一個個引人入勝的故事。而故事開端，就是離開黑幫時代的太宰治與人虎中島敦相遇開始。而圍繞着這班文豪，太宰治的過去逐漸揭露，也掀出太宰治的摯友：織田作之助、坂口安吾，這三個人的關係。這處先撇開織田作不談，來談談坂口安吾吧。

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坂口安吾尤為著名的是《墮落論》。在二次大戰後，坂口見到日本國民的生活狀態，加以嚴厲的批評，並且重新檢視大和魂當中最為核心關鍵的「武士道精神」。在他的論述當中，有《墮落論》、《青春論》及《續墮落論》，而坂口對於戰後日本敗德現象，有人高呼傳統道德觀念，宣揚那些所謂「真、善、美」，刻苦耐勞也好，武士道精神也好，這些美德其實都是壓抑了人性，都是虛偽而醜惡的。

（《墮落論》封面）

於是，坂口安吾提倡「墮落」，直視人性，呼籲日本人回歸人性。在坂口的作品裏頭我們不難找到最原始的人性──性慾。坂口左手寫評論，右手寫小說，他的小說裏頭充滿大量對性的幻想、描述，例如他寫的推理小說──對！寫文學的人也能寫推理，推理本來就是文學的其中一個分支！──《不連續殺人事件》，寫得入面每個角色都只是想覆雲翻雨，而在《何去何從》當中也有非常多有關性慾的描寫。

（《不連續殺人事件》封面）

若要非常簡單去解釋散發知性學者味道的坂口的無賴頹廢主張，該看看他對宮本武藏的態度。宮本武藏並非傳統武士，他打不過會走，會耍陰招，例如約人決戰卻故意遲到。這樣與武士道精神裏的例如敢作敢為、堅忍不拔、「覺悟死」等完全違背，宮本武藏只能算是一個貪生怕死的計謀家，但是，坂口卻會問，為求生存下去，這樣有錯了嗎？反為平白送命才是高潔嗎？人性本該如此，貪生怕死，希望活下去，這本來就是人啊。

宮本武藏並非傳統武士，他打不過會走，會耍陰招，例如約人決戰卻故意遲到。（《宮本武藏》劇照）

只有我們承認人軟弱的一面，接受並且面對，這才能成就一個完人，不是完全脫離人性、成為「聖人」才是完人。讓我們參照坂口安吾的名言：「活下去吧，墮落下去吧」來繼續活下去吧！

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【人間失格】太宰治無賴派文友 墮落是唯一救贖的坂口安吾」​】

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