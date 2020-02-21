【迪士尼】12位公主出身大不同　其中一個代表美洲殖民期慘痛歷史

「迪士尼公主」不只是電影角色的分類，更是專有的商標。而且出身均不同，有些更代表某段真實歷史的故事。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「迪士尼公主國籍大解密！」，刊於01撐場】

迪士尼公主故事看得多，但你又是否知道她們是什麼國家的人嗎？

一、白雪（Snow White）

白雪（Snow White）。

《白雪公主》的故事家傳戶曉，最早把她的故事寫出書出版的是德國的格林兄弟（Brüder Grimm），加上有傳白雪的原型人物出身德國，故不少影迷都承認了白雪是德國人。

有傳白雪的原型人物，是十八世紀德國西南小鎮──美因河畔洛爾（Lohr am Main）的一位貴族小姐──瑪利亞·索菲亞·馮·埃爾塔爾（Maria Sophia von Erthal）。當地人都認為這裡就是白雪公主的出身地。恰巧的是，洛爾是著名製造鏡子的地方，瑪利亞當年居住的洛爾城堡，現今變成了博物館，館中正掛著「會說話的魔鏡」。

有趣的是，格林兄弟很可能聽過瑪利亞的真實故事，而編寫成童話。瑪利亞於1796年過世，而《白雪公主》於1812年公開，加上瑪利亞居住的洛爾，與「格林兄弟之城」哈瑙（Hanau）非常接近，所以格林兄弟某天聽過她的故事也不為奇。

二、仙蒂（Cinderella）

仙蒂（Cinderella）。

《仙履奇緣》（Cinderella）是1950年的動畫電影，小說原著《灰姑娘》最為流行、最為廣為人知的是由法國作家Charles Perrault創作的版本。她的法文名字「Cendrillon」由「cendre」（中：灰）和「souillon」（中：女僕）形成。

三、愛洛（Aurora）

愛洛（Aurora）。

《睡公主》（Sleeping Beauty）的愛洛，官方設定就是一位英國的公主，父親就是英格蘭國王Stephen。

四、艾莉奧（Ariel）

艾莉奧（Ariel）。

艾莉奧生活在海洋，怎樣界定國籍有不同說法。大多數人認為既然作者安徒生的出生地在丹麥，那麼他筆下的艾莉奧也可算是丹麥人，而且在丹麥首都哥本哈根，就有一座小美人魚雕像，更是當地著名觀光景點。

在2019年年中，當迪士尼公布艾莉奧真人版由美國黑人女歌手、演員Halle Bailey飾演後，引起不少正反聲音，認為真人演員也應該要挑選一位紅髮藍眼、膚色白皙的人選。

五、貝兒（Belle）

貝兒（Belle）。

《美女與野獸》中便提及貝兒是出生於法國農村的少女，是中世紀傳統的法國小鎮。原著小說是法國作家Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve於1740年出版的作品，收錄自《La jeune américaine, et les contes marins》，其後故事被其他作家修改成較接近現代的版本。

六、茉莉（Jasmine）

茉莉（Jasmine）。

電影《阿拉丁》的茉莉，是虛構的阿格拉巴城（Agrabah）的公主，而電影的城市風格，卻依照印度泰姬瑪哈陵的風格設計。

七、寶嘉康蒂（Pocahontas）

寶嘉康蒂（Pocahontas）。

《風中奇緣》中的寶嘉康蒂是美洲原住民，當時英屬維吉尼亞州（Colony of Virginia）的印第安人。寶嘉康蒂的原型在歷史中真實存在，更印證了當時殖民美洲的慘痛歷史，她是當時波瓦坦部族酋長的女兒，這身份令她一生都被殖民地與波瓦坦部族的角力捆綁。在1613年，她更被英國上尉（Samuel Argall）抓走，成為殖民政權與波瓦坦部族談判的籌碼。

當時殖民區生活並不好過，除了1609年曾發生過饑荒，殖民時期，殖民者與原住民衝突不斷，更出現大屠殺。即使寶嘉康蒂曾用婚姻為這裡帶來短暫和平，但數年後新酋長為了報復新仇舊恨，攻擊白人部落，令殖民者生存人數大減約一半，雖然該次殖民者沒有即時的報復行動，但中止了改善當地社群生活的計劃，例如新市鎮、學校，其後更對原住民進行一連串報復行動，留下當地慘痛的歷史。

【↓↓↓按圖放大，看更多公主出身故事。↓↓↓】

內容提供：煩糕

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）