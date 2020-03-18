【同志權益】德國從有罪到通過同性婚姻　柏林市長﹕這樣也挺好的

編按：法治國家的可恥行為，便是對於人權的侵害。國家無法克服曾經對人權犯下的這些侵害，但是至少可以為這些受害者平反。

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二○一七年十月一日開始，德國同性婚姻正式取得法律效力，德國同志權益運動的漫漫長路，終於走到了今天。

當同性戀被視為有罪

戰爭結束後，倖存的同性戀從集中營中被解放出來，但是仍沒有在法律上獲得自由。雖然德國成為聯邦共和國，這個歧視法律的效力還是繼續存在了大約二十年。大約有六萬四千件案件因違反一七五條起訴，其中超出五萬名男性被判決有罪。到了一九六九年終於有了第一次改革，大幅放寬有罪的情況，成年男性同性性行為不再違法（但是當年的成年是二十一歲）。

「克里斯多福大街紀念日」（Christopher Street Day）。（cubicroot XYZ/Unsplash）

一九七○年代開始，民權意識加上冷戰的壓抑，抗議者上街遊行，德國的同志權益運動如火如荼展開。一九七二年，敏斯特市（Munster）舉行了聯邦德國第一個同性戀運動大遊行，一九七九年在不萊梅與柏林舉辦了第一次「克里斯多福大街紀念日」（Christopher Street Day）活動。一九七一年，電影導演普朗莫（Rosa von Praunheim）拍出了一部在德國電影史上和或社會運動史上的經典之作：《是同志身處的社會狀況很變態，不是同志！》（Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt），其中就有一句經典對白震驚了德國社會：

我們這些同性戀豬也想成為人類，被當成人類看待！（Wir schwulen Säue wollen endlich Menschen warden und wie Menschen behandelt werden!）

德國電影史上和或社會運動史上的經典之作。（《是同志身處的社會狀況很變態，不是同志！》劇照）

一九九四年，刑法第一七五條終於完全廢除，一七五族不再存在，這個用語也逐漸退出了德語。後來到梅克爾政府時代，開始平反並補償當年受一七五條判決有罪的受害者。聯邦司法部長馬斯（Heiko Maas）表示那是「法治國家的可恥行為」（Schandetat），國家無法克服曾經對人權犯下的這些侵害，但是至少可以為這些受害者平反。

「老媽說沒問題啦！」

二○○一年，正式實施「登記伴侶制度」（Eingetragene Lebenspartnerschaft），賦予同志等登記具有準婚姻狀態的伴侶身份，但是在法律上並不完全等同婚姻關係，例如登記的伴侶並沒有領養權利。這個制度也引起許多反對者不滿，提出違憲訴訟。但是二○○二年，聯邦憲法法院宣判登記伴侶制並不違憲。

同志等登記具有準婚姻狀態的伴侶身份。（《常人之心》劇照）

二○○五年，德國進一步修法強化了登記伴侶的權益，例如，登記伴侶可以收養與其伴侶的親生子女。

二○一三年，聯邦憲法法院判決，登記伴侶也可以領養其伴侶所領養的子女。當年，聯邦憲法法院進一步判決，登記伴侶相較於一般婚姻關係所承受的稅賦制度不平等是違憲的。

二○一七年六月二十六日，梅克爾在柏林參加公開活動時表示，同性婚姻案，國會議員應該按「良知決定的方式」（Gewissenentscheidung）看待，這句話成為隔天各媒體頭條，並在社群媒體瘋傳。直到她提出這個立場為止，社民黨、綠黨、自民黨、左派黨等贊成同性婚姻的政黨早已在國會推案多年，但基民黨一直保持堅定的拒絕立場。而梅克爾的良知決定說，鬆綁了基民黨長久以來的立場。左派黨立刻在其臉書上雀躍地寫下：「老媽說沒問題啦。」（Mutti hat's erlaubt.）

那個夏天，國會很快投票通過同性婚姻。但老媽自己投了反對票──後來在接受媒體訪問時，梅克爾說她還是比較老派的人，覺得婚姻是男女之間的事情，可是承認也許這種對於婚姻的老派想法已經在這個社會過時了。

二○一七年十月一日，同性婚姻正式享有法律效力，並有與異性婚姻一樣的領養權。五十九歲的芒德（Bodo Mende）與六十歲的克萊勒（Karl Kreile）兩人在柏林舍嫩貝格（Schöneberg）市政廳公證結婚，締結了德國第一對同性婚姻──而在今天以前，他們已經攜手三十八年。

柏林議員的震撼彈

在這條漫漫長路上，有一個日子值得一說，以為這百多年來的時代軌跡作個註腳。

那是二○○一年的六月十日，正打算投入市長選戰的社會民主黨（SPD）柏林市議員沃維雷特（Klaus Wowereit），在社民黨黨員大會上投下了一枚震撼彈。在大會上，他在講台上對着無數媒體以及黨代表說出：

我是同性戀，這樣也挺好的。（Ich bin schwul, und das ist auch gut so.）

在這一天前，八卦媒體已經蠢蠢欲動，想挖出他的性向，他也知道這件事，在媒體挖出前主動宣佈。這句話一說出口，全場驚動。接下來很長一段時間德國媒體熱烈報導，因為那是第一個現任政治人物出櫃的案例。不只國內媒體，國外各大媒體也來約訪，讓他聲勢大漲，也順利在隔年當選柏林市市長，一當十幾年。

從沃維雷特的出櫃語言，看得出來他的政治智慧，在一個關鍵時刻作了冒險的判斷；而他對於語言的使用，不可思議地貼近人心，他創造出一些媒體傳誦不已的名句，使他在德國政治史上留下重要地位。除了這次出櫃，幾年後他以柏林市長的身份接受媒體專訪時，也說出了另一句打動了每一個時代柏林人的名句：「柏林窮，但性感。」（Berlin ist arm, aber sexy.）

當年那個保守的政壇裏，國內外媒體多稱他自承性向是勇敢之舉。後來他自述，當年那次演講稿中原來沒有這一句，是他臨時起意加入的，沒想到引起這麼大轟動。這句話最有意思的地方在於，他不只出櫃，還接上了神來一筆：「這樣也挺好的。」透露出了這樣的心態：「我是同性戀」，這不是一種愧疚，而是，自己的性向光明正大，沒什麼好對公眾隱瞞。

「我是同性戀」，自己的性向光明正大，沒什麼好對公眾隱瞞。 （《夏菲米克的時代》劇照）

這句話影響了很多對於自己性傾向感到不安的人，也成為媒體下標很愛用的名句，甚至緊緊跟隨着這位柏林市長，成為他政壇生涯的簽名。二○○七年他出版了自傳，書名就叫做《這樣也挺好的》（Und das ist auch gut so.）。

今天回首這些歷史，看看芒德與克萊勒接近四十年不離不棄的愛情，即使不結婚，他們當然是願意攜手一生的，但國家終於給予他們在市政廳裏說「我願意」的權利，把他們胸前的粉紅色標記完全拿了下來。這樣不也挺好的嗎？

《邪惡的見證者: 走出過往、銘記傷痛, 德國的轉型正義思考》（書封）

以上內容節錄自《邪惡的見證者: 走出過往、銘記傷痛, 德國的轉型正義思考》

作者：蔡慶樺

出版社：天下雜誌股份有限公司

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