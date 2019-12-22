Netflix巴西聖誕喜劇暗示耶穌同性戀　二百萬人聯署要求即時下架

以宗教題材作賣點的劇集及電影從來都很容易引起信宗教團體的不滿，Netflix本月初在巴西推出一部聖誕節喜劇電影《基督第一個誘惑》（The First Temptation of Christ），因為節目中敏感的情節而引起激烈爭議及憤怒，更有信眾發起聯署活動，要求Netflix將節目下架，目前已經有220萬人參與聯署。

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《The First Temptation of Christ》於12月3日在巴西Netflix上架。（Netflix圖片）

這套片長46分鐘的喜劇由巴西喜劇團體Porta dos Fundos製作，主要講述耶穌帶同性密友Orlando出席派對的故事，戲中除了暗示兩人有性關係，更有耶穌母親Mary吸食大麻及一聖經人物僱用性工作者等情節。據外國傳媒報導，《The First Temptation of Christ》上架後基督教徒、天主教徒及當地保守派政界人士批評，並指電影情節和內容嚴重冒犯基督徒。

耶穌的同性密友Orlanda。（劇照）

其實Porta dos Fundos過去製作了大量諷刺宗教的影片，他們透過美國雜誌《PEOPLE》發表聲明指：「Porta dos Fundos尊重藝術自由，一向以幽默方式諷刺社會最多元的文化及信仰主題，深信自由表達是民主國家的基石。」另外，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）兒子Eduardo就公開表示當然支持表達自由，但因為巴西有8成人民都是信徒，不值得不站在人民那邊。