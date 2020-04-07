《再見媽媽又再見》中死亡的哲學：被在世的人遺忘不必婉惜遺憾

一個不幸離世的媽媽，重返人間49天的故事……相當有戲味的一部韓劇。角色情感描繪細膩，當中探討的生離死別發人深省，是不能錯過的高質素作品。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《再見媽媽又再見》：死亡的哲學」，刊於01撐場】

雖然劇還在熱播，但已播出的內容已經囊括不少有意思的死亡哲學概念，未開始追劇的朋友，不妨一看。

角色情感描繪細膩，當中探討的生離死別發人深省，是不能錯過的高質素作品。（電視劇照）

「事情若沒有發生在自己身上，我們只會認為那是他人經歷的悲劇。」

主角車瑜理（金泰希飾）的獨白，反映海德格提出的「非本真」（inauthentic）態度。世上絕大部份人都覺得死亡與自己無關，因為我們總是引用他人的經驗，而且大部份致死的事件都可避免，自然認為死亡距離自己很遠。死後的車瑜理改以「本真」（authentic）的態度面對死亡，亦是在告訴觀眾：「悲劇的主角，有可能是我的媽媽、爸爸，或者我。」能夠坦然接受「自己隨時會死」的事實後，身邊人和事的價值亦會隨之而改變。

主角車瑜理（金泰希飾）的獨白，反映海德格提出的「非本真」（inauthentic）態度。（電視劇照）

「如果早知道明天不會跟今天一樣到來，我就不會虛度寶貴的每一天了。」

車瑜理重返人間後偷偷送食物給朋友、送藥物給父母、送新衣服給妹妹，在世時沒能做的一切，復活後統統做了。「珍惜眼前人」是老生常談，但怎樣才算「珍惜」呢？編劇提供了答案──不要想著明天必定會到來。車瑜理承諾丈夫曹鋼和（李奎炯飾）雨天時到車站接他，在生時她一直想著「下次」，想著想著卻沒有下次了。在世的人亦一樣，曹鋼和：「要是早知道我們擁有的時間這麼短暫，我就不會這麼馬虎對待這些瑣碎的小事」，一直想著「下次」的話，很多事都會頓成遺憾。我們如何看待死亡，便會如何看待生命中的人和事。

一直想著「下次」的話，很多事都會頓成遺憾。（電視劇照）

「我們必須自我安慰，並自己去尋找能忍痛活下去的方法。」

「喪偶的女人叫寡婦，男人叫鰥夫，失去父母的孩子叫孤兒，喪子的父母卻沒有特定稱謂，因為無以言表」，痛失孩子的父母，面對白頭人送黑頭人的傷痛，該如何面對？車瑜理母親（金美京飾）服喪超過三年，仍然為女兒離世感到難過。親人離世，沒有任何人和言語能給予一絲安慰，即使與眾多同路人一起，亦不會感覺好過一點。每天以淚洗面固然不是辦法，但笑面迎人又感虛偽，快樂時甚至會自我質疑，失去親人的我有資格笑嗎？生離死別無可避免，車瑜理死亡時，曹鋼和說：「這個世上根本就不存在所謂面對離別的方法」。沒有人能教人面對離別，只有自己能安慰自己。

「唯有放不下的人才會產生貪念。」（電視劇照）

「唯有放不下的人才會產生貪念。」

所有人都問車瑜理，為何不留在人間，她這樣回答：「我早已放下一切了」。我們常以為離開的人會心存牽掛，然而有時候卻是在世的人比離開的人更放不下。

死亡是殘忍的，有人年輕時意外逝去，有人無法擁抱孩子便撒手人寰；有人即將新婚卻與愛人陰陽相隔。世上有無數死亡令人悲憤，但死亡是常理，亦很公平，沒有任何人能逃避。車瑜理捨不得孩子，但她理解生和死的意義——生存的人才是最重要的，逝去的人已經成為過去。鬼魂不願投胎是因為放不下親人，還是親人不願意放開他們呢？如果在世的人無法繼續自己的人生，亡者如何展開新生呢？

「在那段我被遺忘的時間裡，世界依舊日復一日地運轉。」（電視劇照）

「在那段我被遺忘的時間裡，世界依舊日復一日地運轉。」

《玩轉極樂園》（Coco）告訴觀眾，亡者完全被遺忘才是真正的死亡。「遺忘」真的是不應該的嗎？我們如何該看待「遺忘」呢？五年間，車瑜理見證著最親近的丈夫逐漸遺忘自己，曾經熟悉的他因另一個人而改變，身邊再沒有屬於自己的位置，感覺固然苦澀，但她能豁達面對。從她身上可以明白一個道理，日復一日的世界，有人死去，亦有新生命降臨，這是宇宙的真理。明白這一點的話，很多事情不必婉惜，亦不是遺憾。

故事尚有四集迎來大結局，且看車瑜理的死亡與復活如何落幕。順帶一提，金泰希和李奎炯都演得很自然，劇本選對演員了。

作者簡介：鴞

作家，筆名鴞 電影、電視劇、歌詞，係文本都想寫一寫

作者Instagram：@dark.sky.night.owl

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