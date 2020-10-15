像我這樣的一個港故佬｜把表演藝術變成印藝　活化舊文化與老職人

由表演藝術變成印刷藝術，效果又會如何？香港藝術家洪文寶的「像我這樣的一個港故佬」插畫展，正是源於上年的一個關於老職業與職人的流動劇場。在把表演藝術變成印藝的過程，有沒有什麼特別難題？選用1950年代德國活版印刷和1980年代孔版印刷，又有什麼原因？

《像我這樣的一個港故佬》插畫展

去年，設計師洪文寶（Po Hung）夥拍綠葉劇團，走訪了香港各大小老區，尋覓一些僅存的老職業和職人的故事，創作出《我哋大家在獅子山下相遇上》的流動劇場。今年，他把這些故事和職人轉化為插畫，再與新世代的印刷職人合作，出版了海報、手工藝術書及名信片，重現香港本土故事。

設計師洪文寶（Po Hung）

對於把把表演藝術轉變成印藝，洪文寶指與其說是難題，他更覺得過程有趣和有意思：

「我本來就很喜歡歡表演藝術，而『綠葉劇團』也是早有合作的朋友。我們互相了解和欣賞，相對比較困難的是他們走訪的過程，需要體力和堅持。而我的轉化過程只有『好玩』。聽了各前輩職人的故事讓我更加深了解一些老職業文化，加上資料蒐集的過程，讓我獲益良多。」

以1950年代德國活版印刷和1980年代孔版印刷

在插畫展的簡介中，洪文寶特意指明以1950年代德國活版印刷和1980年代孔版印刷，他指自己與兩個印刷單位早已認識，希望推廣以協助傳承香港夕陽手工業，而這兩種印刷效果都很有質感和手功感，非常適合傳達講求「溫度感」的題材：

「除了我希望能出一分力去推廣以助傳承香港夕陽手工業，其實還有很多志同道合的年輕人有同一份熱心。」 「（用）1950年代德國活版印刷是馬來西亞的 The Alphabet Press ，（跟我）合作印制明信片。幾位主理人都是80後年輕人。它的觸感十分強，印刷品是帶有『壓凹』效果的，所以亦需要用比較有份量的厚咭去制作。我相信是現存最質感最強的量產印刷方式。」 「1980年代的孔版印刷我找了香港的 DotDotDot 合作。Young 的90後年輕人。近年這印刷技術深得年輕設計師菁萊，一來它的『不完美』質感美和利於小量印刷制作，操作上相對活版印刷會更靈活。」

洪文寶特意指出這個計劃的目標，正是「活化」和「創新」舊有文化。也因為如此，展內亦有交換教事計劃，購買名信片後寫下故事，可以向店員交換地址並寄出故事，讓大家也成為另一個「講故佬」。

展覽資料——

「像我這樣的一個港故佬」洪文寶插畫展

展期｜2/10/2020－31/10/2020

時間｜12-7pm

地點｜Book B 荃灣白田壩街45號南豐紗廠111號舖

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