松山文創園區｜手作媽媽為文青服務　確立風格生意長跑｜ZoeL

編按:月前,台灣松山文創園區舉辦亞洲手創展,參展者 ZoeL 獲當地多個媒體關注、報道,成為一時話題。本版邀請 ZoeL 撰文,談談她一邊育兒一邊創業的小故事,以及她對品牌的看法。

創作是我跟生活最親暱的約會 | 文:ZoeL

隨手創作是從學生時代就開始的興趣,停不下來,只要有空就會塗塗畫畫,把想要但市面買不到的配件做出來;然而從隨興的做,到真的成為產品,進而參展販售、上架電商,這條路倒是走了一段時間。

從學生時代開始小量的手作販售,一路人生進入了職場、結婚、生子,大量的生活重心轉移導致屬於自我的時間越來越少...... ZoeL

如同很多設計師或手作創作者,一開始把自己的商品放到市場時,會很堅持一定要呈現出一種「我的風格」,當時心裡想著這樣大家就會知道我是誰,快速決定是不是喜歡我的作品。

怎樣才讓群眾記得自己

但我很喜歡學習新的創作技法,以及突破既有的媒材限制做創作。當一般同人誌展售會 90% 在賣明信片與信紙時,我跑去找廠商印布,一針一線縫出可以用很久的包袋類商品;當少量布品製做的技術成熟,市場充滿各類圖樣的布袋時,我推出了以故事主軸為系列的紙膠帶;一下跳插畫、畫水彩,一下跳做布製品、玩刺繡,跳來跳去,剛開始給自己訂下的「風格」,反而漸漸越來越疑惑,這樣標準究竟是幫助品牌被群眾記憶,還是成為創作上的枷鎖?

從學生時代開始小量的手作販售,一路人生進入了職場、結婚、生子,大量的生活重心轉移導致屬於自我的時間越來越少,能專心的時間亦發零碎,於是 2019 年底我停了下來,開始檢視所謂「風格」的樣貌。

台灣媒體 TVBS 報道作家攤位與作品特色——

我發現能為我帶來快樂的作品,往往都是當下人生體會最深的經驗,比如結婚前,創作的東西對新生活充滿期待,很甜;孩子出生後,關注的點從圖像轉移到材質的觸覺,舉凡柔軟、純棉等關鍵辭,都成為我的作品衍生核心,很母親。

初心 營商之心 缺一不可

直到歸納了這些創作的初心與最終呈現在商品的關聯性後,終於明白了持續呼應人生的創作,才是我在這條路堅持的動力,也才釋懷「統一風格」的緊箍咒。

即使現在白天上班晚上顧二個孩子,雙重輪班的夾擊下,仍會安排時間進工作室,專心的洗版、上墨、絹印。在創作的過程,我感覺我正在與自己對話,透過絹印,串起我的思維與肢體,呈現每個結果在作品上。

我想為什麼手作商品人家都說「有溫度」,就是在這裡吧!交易的過程不只是買與賣,更多是創作者把自己人生的一段吉光片羽,交給買家,再去陪伴下個人渡過他的美好時光。

態度決定一切

而設計師在創作上的態度,選擇用甚麼方式過生活,就是品牌最真實的樣子,也是最大的宣傳點。像喜歡我的客戶們,透過參展的聊天過程,理解到他們都是一群很認真在過生活的人,在工作上盡心盡力,在閒暇時間精進自己的可愛人們。

我很喜歡紀伯倫的一段話:Your daily life is your temple and your.

像每個認真過生活的人 一樣,把握每一吋時間,做著自己喜歡的事,並珍惜每一刻的自己。

今年全世界都遭受疫情影響,大家的眼光轉回了在地,我本來就很喜歡喝珍奶,又開始教孩子地圖,靈感來就把二者結合,成為了一系列的台灣意象創作:台灣珍珠奶茶、黑熊或是經典的台灣元素藍白拖,都成為我的創作主題。

並且透過特殊的發泡印墨,呈現如同絨毛的立體手感,突破平面的質感,而有種如同氣泡袋,引誘人一直摸一直摸的療癒感。期待在略顯苦悶的年代,大家都能有些生活中紓壓的小確幸,既療癒又實用!