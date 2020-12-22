松山文創園區｜手作媽媽為文青服務　確立風格生意長跑｜ZoeL

編按：月前，台灣松山文創園區舉辦亞洲手創展，參展者 ZoeL 獲當地多個媒體關注、報道，成為一時話題。本版邀請 ZoeL 撰文，談談她一邊育兒一邊創業的小故事，以及她對品牌的看法。

創作是我跟生活最親暱的約會 ｜ 文：ZoeL

隨手創作是從學生時代就開始的興趣，停不下來，只要有空就會塗塗畫畫，把想要但市面買不到的配件做出來；然而從隨興的做，到真的成為產品，進而參展販售、上架電商，這條路倒是走了一段時間。

從學生時代開始小量的手作販售，一路人生進入了職場、結婚、生子，大量的生活重心轉移導致屬於自我的時間越來越少...... ZoeL

如同很多設計師或手作創作者，一開始把自己的商品放到市場時，會很堅持一定要呈現出一種「我的風格」，當時心裡想著這樣大家就會知道我是誰，快速決定是不是喜歡我的作品。

怎樣才讓群眾記得自己

但我很喜歡學習新的創作技法，以及突破既有的媒材限制做創作。當一般同人誌展售會 90% 在賣明信片與信紙時，我跑去找廠商印布，一針一線縫出可以用很久的包袋類商品；當少量布品製做的技術成熟，市場充滿各類圖樣的布袋時，我推出了以故事主軸為系列的紙膠帶；一下跳插畫、畫水彩，一下跳做布製品、玩刺繡，跳來跳去，剛開始給自己訂下的「風格」，反而漸漸越來越疑惑，這樣標準究竟是幫助品牌被群眾記憶，還是成為創作上的枷鎖？

從學生時代開始小量的手作販售，一路人生進入了職場、結婚、生子，大量的生活重心轉移導致屬於自我的時間越來越少，能專心的時間亦發零碎，於是 2019 年底我停了下來，開始檢視所謂「風格」的樣貌。

台灣媒體 TVBS 報道作家攤位與作品特色——

我發現能為我帶來快樂的作品，往往都是當下人生體會最深的經驗，比如結婚前，創作的東西對新生活充滿期待，很甜；孩子出生後，關注的點從圖像轉移到材質的觸覺，舉凡柔軟、純棉等關鍵辭，都成為我的作品衍生核心，很母親。

初心 營商之心 缺一不可

直到歸納了這些創作的初心與最終呈現在商品的關聯性後，終於明白了持續呼應人生的創作，才是我在這條路堅持的動力，也才釋懷「統一風格」的緊箍咒。

即使現在白天上班晚上顧二個孩子，雙重輪班的夾擊下，仍會安排時間進工作室，專心的洗版、上墨、絹印。在創作的過程，我感覺我正在與自己對話，透過絹印，串起我的思維與肢體，呈現每個結果在作品上。

我想為什麼手作商品人家都說「有溫度」，就是在這裡吧！交易的過程不只是買與賣，更多是創作者把自己人生的一段吉光片羽，交給買家，再去陪伴下個人渡過他的美好時光。

態度決定一切

而設計師在創作上的態度，選擇用甚麼方式過生活，就是品牌最真實的樣子，也是最大的宣傳點。像喜歡我的客戶們，透過參展的聊天過程，理解到他們都是一群很認真在過生活的人，在工作上盡心盡力，在閒暇時間精進自己的可愛人們。

我很喜歡紀伯倫的一段話：Your daily life is your temple and your.

像每個認真過生活的人 一樣，把握每一吋時間，做著自己喜歡的事，並珍惜每一刻的自己。

今年全世界都遭受疫情影響，大家的眼光轉回了在地，我本來就很喜歡喝珍奶，又開始教孩子地圖，靈感來就把二者結合，成為了一系列的台灣意象創作：台灣珍珠奶茶、黑熊或是經典的台灣元素藍白拖，都成為我的創作主題。

並且透過特殊的發泡印墨，呈現如同絨毛的立體手感，突破平面的質感，而有種如同氣泡袋，引誘人一直摸一直摸的療癒感。期待在略顯苦悶的年代，大家都能有些生活中紓壓的小確幸，既療癒又實用！