違反國際法為由　美國法院審理納粹時期藝術品交易惹爭議

美國法院能否審理納粹時期的藝術品交易訴訟？兩名猶太人於1935年被迫向德國納粹政府出售所藏藝術品，他們的後人根據國際法向美國法院提出訴訟追討償還祖先藏品。美國最高法院周一將審理是次訴訟。有分析指出，裁決結果將影響到世界各地會否都有索還訴訟以違反國際法為由，被帶到美國的法院審理。

據《衛報》報道，兩名猶太裔藝術品經銷商於1929年以750萬馬克購買了一系列中世紀藝術品，這些藏品包括42件製成於十一至十五世紀的物品，當中包括鑲嵌了寶石的聖約翰半身像、鑲嵌了十字軍東征聖誕骨碎的黃金十字架等各樣珍品。它們源自於一所名中世紀教堂，而沿用教堂名稱被稱為「圭爾夫寶藏」（the Guelph Treasure）。1935年這些藏品以425萬馬克售予納粹政府，二戰以後自1963年以來一直在柏林的藝術博物館中展出。

圭爾夫寶藏藏品中的黃金十字架（Getty Images）

德國：無不公平價格購藏品

這些經銷商後人多年來爭取德國償還這些值2.6億美元（約20億港元）的藏品。他們根據美國1976年通過的《外國主權豁免法》入稟美國法院，指這批藏品被先人基於納粹迫害屠殺猶太人而被迫出售，做法違反國際法，美國法院有權介入審理。他們要求德國政府歸還估計價值2.6億美元的「圭爾夫寶藏」。

而擁有「圭爾夫寶藏」管理權的德國普魯士文化遺產基金會表示，當年這些經銷商希望在經歷了1929年經濟大蕭條的美國藝術品市場，以高價賣出這個寶藏而未果，最後轉而向德國市場出售。他們反駁經銷商後人，指德國在接收這批藏品時，並未有強追銷售，亦沒有以不公平價格來購得藏品。

圭爾夫寶藏中鑲嵌了寶石的聖約翰半身像（Getty Images）

美國兩個法院早前裁定美國有權介入審理案件，但德國政府則以主權豁免權為由，要求美國最高法院駁回此案，最高法院周一會聽取雙方口頭辯論。

有美國律師表示這次裁決將影響世界各國有關索還的訴訟，是否都會以違反國際法為由而帶到美國的法院審理，為美國法院以至外交層面帶來極大壓力。

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