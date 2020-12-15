細數中國「四大美人」美貌　虛構貂蟬民間爭註冊出生地

【藝文編按】本文為中央廣播電台節目【這樣看中國：富察時間】筆錄，經藝文編輯團隊整理。節目由台灣出版人富察主持，為大家從歷史與文化等視角解析中國。上篇文章講者已先討論西施此人在歷史上的真偽和傳說源流，本文會和大家談談與西施有關的四大美人傳說，與中國文化有何有趣的關係。

四大美人是指哪些人呢？現在普遍認為四大美人是指西施、王昭君、貂蟬和楊玉環。她們有多美呢？她們分別對應了四個自然現象：「沉魚」、「落雁」、「閉月」、「羞花」。

四大美女有沉魚落雁之容，閉月羞花之貌的說法是從怎麼時候開始？我個人推測是明代開始。因為宋代和明代的民間知識分子，他們的審美觀和歷史觀很自然地會折射出來：他們的審美觀是很大眾、庸俗和商業化的；他們的歷史觀也是很「黨國」的，這個「黨國」是指宋代和明代的小知識分子並不在意歷史事實是怎麼，只要滿足當時的意識形態和社會文化心理，就可以編造歷史。當時的「黨國」就是指儒家推崇的「忠孝節義」的概念。

中國的歷史考證觀念不是沒有，也有認真嚴肅的學者，但是整個大眾文化是傾向任意編造的，就像今天中國的電視劇中對日本人形象的塑造，滿離譜的，可是非常主流。一般的觀眾看到這樣的日本人，也不覺得這樣日本人的形象塑造有多麼離譜可笑，就接受了。那麼我認為，出於同樣的邏輯和文化心理結構，宋明時期民間小知識分子對於四大美女的理解也是一樣。

四大美人中，只有楊貴妃在正史有獨立的「傳」傳世，亦較多翻拍成影視作品，圖為范冰冰演楊貴妃。（網上圖片）

「四美」最初並無西施

回到史料，怎麼時候出現了「四美」的概念呢？比較早出現的是南宋時期的《四美圖》。南宋民間的木刻年畫《隨朝窈窕呈傾國之芳容》，簡稱《四美圖》。《四美圖》自右向左畫了四個美女：綠珠（西晉石崇愛妾）、王昭君（西漢）、趙飛燕（西漢）和班婕妤（西漢）。

可見宋代時期的「四美」是沒有西施的，而且漢代美女居多。

而明代的《四美人詠》中，「四美」指王昭君、趙飛燕、卓文君（司馬相如的妻子）和綠珠。當中也沒有西施。也就是說，在明代，沒有明確把「四大美女」和西施、王昭君、貂蟬和楊玉環完全對應起來。

清代《紅樓夢》也曾談過四美、五美。《紅樓夢》第六十四回寫林黛玉要給古代的五個美女各寫一首絕句，賈寶玉將之命名為《五美吟》。那麼是哪五個美女呢？林黛玉的選擇是西施、虞姬、王昭君、綠珠和紅拂女。可見林黛玉的標準和民間知識分子的普遍審美標準是不太一樣的，她以獨特的標準把虞姬、紅拂女納入進來。由此可以推測出，在明清時期，雖然已經有「四大美女」的說法，四個人明確定義成西施、王昭君、貂蟬和楊玉環，且用「沉魚」、「落雁」、「閉月」、「羞花」來形容她們，可事實上，還有很多其他的說法，都不是固定的。

南宋民間的木刻年畫《隨朝窈窕呈傾國之芳容》，簡稱《四美圖》。（網上圖片）

四種自然現象解釋四大美人

那麼，為怎麼用這四種自然現象來解釋四大美女的美貌呢？這個我自認有獨家看法。

先看「沉魚」，一般用來形容西施的美貌。大致解釋是：西施在河邊浣紗，魚兒看到她那麼美艷，都趕快沉入水中不敢看她。「沉魚」的典故來自莊子，說毛嬙和麗姬兩個美女，「人之所美也」，也就是人們都認為她們是美女。但是，魚看到她們就趕快潛到水底，鳥看到她們就趕快飛走，鹿看到她們就趕快四散開（「魚見之深入，鳥見之高飛，麋鹿見之決驟」），這樣如何能確定天下最美的標準？莊子用這個例子來說明，動物和人對美的認知有差異，所以美是非常主觀的看法，不能絕對化。這就是莊子原來對「沉魚」這個詞的解釋。

我真的不懂為怎麼後來「沉魚」被用來形容西施，而且是西施的「專利」。其中的邏輯完全跑掉了。莊子的邏輯是通順的，人看到美女想要湊近是人的天性，動物看到卻不覺得美，就會跑掉，這是合乎邏輯的。後人說西施很美，魚就沉到水底，這個邏輯關係講不通。如果魚也覺得西施很美，應該湊過去才對，對不對？後人把西施和「沉魚」聯在一起，邏輯是不通的。

那「落雁」和王昭君之美的聯繫也是不通的。「落雁」是怎麼來的呢？是說王昭君和親匈奴途中，十分感慨自己的命運，彈奏出塞曲。出塞曲非常悲涼幽怨，所以天空中的大雁聽到後肝腸寸斷，紛紛落地。這很合乎邏輯對嗎？所以「落雁」指雁本身也感受到王昭君的悲涼和感懷，因此難過傷心。「落雁」和王昭君的美有何關係嗎？沒有任何關係。明明「落雁」只和王昭君身世的悲涼有關。

所以後人「沉魚落雁之容」的邏輯亂了套，我真的很不明白為怎麼會出現這種東西。

貂蟬就更不用說，是一個完全虛構的人物。《三國志》中根本沒有這個人，《三國志》只是說呂布和董卓的一個侍女私通而已。至於這個侍女是誰，書中沒有寫。後來演義話本漸漸給侍女起了名字，增加私通的情節，又增加了因為他們私通導致董卓和呂布間的衝突。一直到了《三國演義》羅貫中創造出一個非常完整的貂蟬形象。

貂蟬的美是「閉月」，指的是貂蟬實在太美了，月亮看到都要趕快躲到雲裏面去。我覺得這個邏輯也很難說通。物的反應和人的反應本來就不一樣，莊子的邏輯是合理的，後來的小文人附會出的東西是很混亂。

唯一我覺得可以連在一起的是楊貴妃的「羞花」。因為一般我們認為花是美的，如果楊貴妃的美讓花都感到羞愧，覺得自己沒有那麼美，這個邏輯是通的。

所以我認為，「沉魚」、「落雁」、「閉月」、「羞花」和四大美女間的邏輯關係真是亂七八糟，一塌糊塗。可是這就是中國文化中大家天天講天天用的，津津樂道，缺乏反思的地方。

更加好笑的是，像貂蟬的故事明明是虛構的，沒有任何真實性可言，但中國卻有三個地方搶著註冊「貂蟬故里」的稱號。爭著證明貂蟬是山西人、陝西人或還是甘肅人，結果據說是甘肅成功了。甘肅臨洮縣成功註冊了「貂蟬故里」的商標。這就是中國的邏輯，我非常不以為然。

四大美人中的貂蟬為虛構人物，近年日本翻拍《三國志》，貂蟬一角以肥胖的渡邊直美飾演，成為意想不到的熱話。（網上圖片）

比較中西如何看美人與國政

中國民間的知識體系是把四個人和四種自然狀態聯繫在一起，邏輯是混亂的。但這當中折射的是把四個女子和國家的命運聯繫在一起的文化心理。

西施本和吳越爭霸沒有任何關係，可是漢代文人卻覺得吳越的爭霸戰中怎麼可以沒有一個紅顏禍水？要找一個紅顏禍水，就找到了西施；王昭君則是置身漢匈之間的衝突，為完成讓雙方和解的使命犧牲，也是一個比較悲劇的角色；貂蟬是在兩個男人間的紅顏，她的故事也是越寫越無聊；楊貴妃更是如此，她死在安史之亂的馬嵬坡。

總而言之，中國傳統知識體系把女性作為亂世禍水的概念加以強化。

這也是《越絕書》中伍子胥一句話折射出的普遍心態。當范蠡把西施獻給吳王夫差時，伍子胥反對說：「臣聞夏亡於妹喜，殷亡於妲己，周亡於褒姒，夫美女者，亡國之物也！王不可受。」這是伍子胥對夫差的諫言，但夫差沒有聽，接受了西施。

這是《越絕書》中的記載，至於伍子胥有沒有說這句話，當然不可能是真的了。因為西施和吳越戰爭間的故事就不存在。

但把美麗的女人與國家和政權的興亡聯繫在一起，是中國固有的、非常發達的文化心理。我認為這是大家對四大美女的故事津津樂道的普遍原因。

如果我們把中國的四大美女和外國同樣類型的故事去比較，比如埃及艷后「克麗奧佩托拉」（港譯「埃及妖后」/Kleopátra），我們就會發現完全不一樣。埃及「艷后」當然是個美女，但我們對她不會有道德譴責。她不會像中國的美女一樣扮演一個亡國禍水的角色。

已故影星Elizabeth Rosemond Taylor飾演埃及妖后。（網上圖片）

「紅顏禍水」源自男性陽剛特質不夠

埃及艷后不但美貌，而且性感。她的性感是自主呈現的，同時也充滿了知性。埃及艷后周旋在許多西方世界的男人之間，最後雖然埃及亡國，被羅馬帝國打敗。雖然埃及被羅馬征服，可是在西方文化體系卻認為埃及艷后征服了羅馬最有權勢的男人。這是完全不同的邏輯，和中國「四大美女是紅顏禍水」的文化心理是完全不同的。

我認為「紅顏禍水」觀念是因為男性自身陽剛特質不夠強大，才把一切責任歸咎於女性。男性如知識分子們、君王們只是躲在幕後、躲在深深的宮院內玩弄權謀，玩弄一套話語，不能呈現出真正征服者的角色，所以最終淪為降虜被征服。這是中國文化的一個命運。

【文章已獲Fb帳戶「富察」授權轉載】

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